Il cantante ha saltato il concerto di Roma dopo aver saputo che Riviere, cinque anni, aveva bisogno di cure e di un intervento.





Il cantante ha saltato il concerto di Roma dopo aver saputo che Riviere, cinque anni, aveva bisogno di cure e di un intervento.





Lee Ryan, impegnato con i Blue, si è allontanato dal tour per raggiungere la figlia Riviere, cinque anni, ricoverata e bisognosa di cure urgenti. Era a Milano in attesa del concerto romano quando Verity, sua moglie, lo ha chiamato informandolo. Lui è tornato immediatamente a casa e ha rinunciato a esibirsi. A Roma hanno cantato Simon Webbe, Duncan James e Antony Costa. La band ha quindi portato avanti senza Ryan la tournée mondiale nata per festeggiare i venticinque anni di attività del gruppo, e lui è rimasto con Riviere in ospedale.

Prima dell’esibizione, i Blue avevano spiegato sui social che l’assenza del collega dipendeva da un grave problema di salute della figlia. Il gruppo si era scusato con gli spettatori e aveva assicurato che gli altri tre membri avrebbero cercato di offrire comunque una serata all’altezza. Ryan ha poi ringraziato il pubblico romano per la comprensione, dicendosi dispiaciuto di non essere riuscito a salire sul palco. La sua presenza nei prossimi appuntamenti non è stata confermata: dipenderà dalle condizioni di Riviere e dai tempi dell’intervento.

Ryan ha descritto come pesanti le due giornate appena trascorse. La figlia Riviere si trova in ospedale e dovrà affrontare un intervento. The Sun, quotidiano britannico, riferisce che i sanitari hanno riscontrato una raccolta ascessuale nella zona posteriore dell’occhio destro. Inizialmente è stata prescritta una cura antibiotica, senza però ottenere l’effetto sperato. Solo dopo quel tentativo è emersa l’indicazione chirurgica. La famiglia non ha reso note né la data prevista per l’operazione né ulteriori notizie sullo stato della bambina.

Il cantante ha pubblicato sui social uno scatto di Riviere in ospedale insieme a un messaggio rivolto ai follower. Nel testo ha chiarito di aver scelto di rientrare perché la famiglia conta più degli impegni professionali. Ha dedicato parole anche a chi lo attendeva a Roma e ha ringraziato quanti gli hanno fatto arrivare auguri e sostegno. Con quella condivisione la vicenda è diventata pubblica mentre i suoi familiari erano alle prese con il ricovero. Un portavoce dei Blue, citato dal Sun, ha aggiunto che la bambina voleva vedere il padre e che Ryan apprezzava la vicinanza ricevuta.

L’attesa del quinto figlio di Verity, che sarà il settimo per Ryan, accompagna un momento impegnativo per la famiglia. I due genitori seguono il ricovero della figlia e, stando al racconto riportato, si alternano durante la notte per assicurarle la loro presenza. Nel frattempo gli altri Blue hanno sostenuto l’assenza del cantante dal tour celebrativo. Ryan è rimasto in contatto con Webbe, James e Costa, proiettati sulle date in calendario, mentre lui si concentrava su Riviere. Non è stata comunicata una previsione precisa per il suo ritorno sul palco.

Il concerto di Roma rientrava nel “The 25th Anniversary Tour”, il percorso mondiale scelto dai Blue per festeggiare i 25 anni di attività. Il Sun ha riportato, citando persone vicine a Ryan, che alcuni presenti avrebbero intonato anche le parti vocali solitamente assegnate a lui. Si tratta di un’informazione riferita dal quotidiano britannico, non di parole pronunciate direttamente dal cantante. La band ha portato avanti il calendario con tre componenti. Ryan, invece, resta accanto a Riviere durante il ricovero e attende l’intervento; non è stata indicata una data per il suo ritorno sul palco.



