



Aveva 79 anni. Il gruppo del Partito Democratico del Municipio Roma VIII ricorda il suo impegno per la sanità pubblica, i diritti delle donne e il welfare.





Grazia Labate, ha lasciato la vita a Roma a 79 anni. Era stata parlamentare, sottosegretaria alla Sanità e insegnante universitaria. La notizia della morte è stata resa nota dai suoi familiari attraverso i social. Diffusa il 17 novembre 2026, ha provocato manifestazioni di cordoglio negli ambienti politici e istituzionali. Labate aveva dedicato il proprio percorso alla sinistra e alla tutela della sanità pubblica. Nel ricordo dei consiglieri del Partito Democratico del Municipio Roma VIII, la dimensione istituzionale conviveva con l’impegno civico, il radicamento locale e l’attenzione per chi viveva in fragilità.

I consiglieri del Pd dell’Ottavo Municipio hanno diffuso una nota in cui ricordano Labate sia per il ruolo politico sia per il rapporto con le persone. Le attribuiscono rigore intellettuale, passione e capacità di ascolto, qualità che, secondo il gruppo, ne avevano fatto un riferimento per amministratori, militanti e cittadini di più generazioni. Nel messaggio, i consiglieri collegano il suo impegno alla difesa del Servizio sanitario nazionale, ai diritti delle donne e alla giustizia sociale. Hanno inoltre espresso vicinanza ai familiari e alle persone a lei care, senza limitare il ricordo ai soli incarichi ricoperti.

Il gruppo municipale richiama la partecipazione di Labate alla vita romana, al mondo associativo e alle iniziative legate al welfare. Per i consiglieri, la cura riservata alle persone esposte a maggiori difficoltà è parte di un patrimonio politico e amministrativo che intendono continuare a coltivare. Il ricordo mette in primo piano l’attenzione ai bisogni quotidiani, insieme al lavoro istituzionale e all’attività accademica. A esprimere questa valutazione sono i consiglieri del Partito Democratico del Municipio Roma VIII: il loro intervento rende omaggio al ruolo di Labate nella sfera pubblica e nella comunità locale, senza proporsi come resoconto ufficiale della sua carriera.

Grazia Labate era nata ad Agna, in provincia di Padova, il 18 gennaio 1947. Laureata in Economia e Commercio, aveva approfondito l’economia sanitaria e le politiche di welfare, svolgendo anche attività di studio e ricerca all’Università di York, nel Regno Unito. Fu eletta alla Camera nel 1996 nelle liste del Pds e confermata nella legislatura successiva con i Democratici di Sinistra. Rimase in Parlamento fino al 2006, per due legislature. Dal 2000 al 2001 ricoprì l’incarico di sottosegretaria alla Sanità nel secondo Governo Amato, con Umberto Veronesi ministro. Questi dati biografici sono riportati da Quotidiano Sanità.

Nel periodo trascorso in Parlamento, Labate seguì questioni di tutela della salute, prevenzione, assistenza e assetto dei servizi sanitari. Lavorò inoltre nella Commissione Affari sociali della Camera. Lasciate le istituzioni, mantenne un ruolo nel dibattito nazionale sulla sanità, affrontando temi quali il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, l’integrazione tra offerta pubblica e integrativa, le disparità nell’accesso alle cure e il progresso tecnologico. Fu collaboratrice di Quotidiano Sanità e vi firmò contributi di analisi e riflessione sulle politiche della salute. Il lavoro intellettuale e pubblico accompagnò così l’esperienza politica ricordata dai consiglieri municipali.

Nel dibattito sulla sanità, secondo Quotidiano Sanità, Labate considerava il Servizio sanitario nazionale un patrimonio da proteggere, ma riteneva necessario misurarsi anche con sostenibilità ed equità. La sua ricerca e le analisi seguivano così i cambiamenti del sistema, insieme alla difesa della sanità pubblica. Questo percorso professionale si affianca al ricordo del Pd del Municipio Roma VIII, che richiama anche la promozione dei diritti delle donne, il welfare e la cura delle persone fragili. Nel messaggio i consiglieri hanno espresso vicinanza ai familiari e a chi le era vicino. La nota descrive inoltre il vuoto lasciato dalla scomparsa nel gruppo, che l’ha salutata con affetto e riconoscenza. È un tributo pubblico del gruppo consiliare municipale romano.



