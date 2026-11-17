



«Signora Rollins, suo marito e un’altra donna sono appena arrivati al pronto soccorso… incollati l’uno all’altra.»





La chiamata arrivò esattamente alle 2:07 del mattino.

Kenneth mi aveva detto che avrebbe trascorso la notte a Colorado Springs per concludere un affare, così finsi di essere sconvolta, indossai una vestaglia e chiesi da quale ospedale mi stessero chiamando.

L’infermiera del Saint Anthony Medical Center esitò, a disagio, prima di spiegarmi che i due avevano scambiato un adesivo industriale per un lubrificante intimo e che i medici non potevano separarli senza un intervento chirurgico.

Sapevo esattamente com’era successo.

Tre giorni prima, il mio volo per Salt Lake City era stato cancellato a causa di una tempesta.

Ero tornata a casa, nella nostra abitazione a Cherry Hills Village, senza avvertire nessuno, portando con me una scatola di cioccolatini gourmet al caramello, i preferiti di Kenneth.

Appena entrai, sentii delle risate provenire dalla nostra camera da letto.

A quanto pareva, Kenneth era a una riunione di lavoro.

Maya, mia cognata e moglie di mio fratello Justin, a quanto pareva era andata a trovare sua madre a Boulder.

Invece, li trovai insieme nel mio letto.

Non urlai.

Mi coprii la bocca, uscii di nuovo senza farmi notare e passai due ore seduta in un caffè nel centro di Denver.

Piansi finché il caffè non diventò freddo.

Poi ricordai chi ero stata prima di sposarmi.

Sabrina Rollins, la più giovane direttrice finanziaria mai nominata alla Rollins Global Enterprises.

Non la moglie obbediente che Kenneth mi aveva trasformata in quei cinque anni.

Quella notte perquisii la valigetta che portava sempre con sé nei suoi «viaggi di lavoro».

Trovai prenotazioni alberghiere, ricevute di gioiellerie e una boccetta che custodiva con fin troppa cura.

Il giorno dopo comprai della colla industriale, svuotai la boccetta e ne sostituii il contenuto.

Non ero fiera di ciò che avevo fatto, ma volevo che le sue bugie venissero a galla da sole.

Prima di andare in ospedale, mi truccai, indossai un tailleur nero e mi infilai sotto il braccio una cartellina contenente sei mesi di prove raccolte da un investigatore privato.

Nel momento in cui scostai la tenda del pronto soccorso, Kenneth impallidì.

Maya affondò il viso nel cuscino.

Erano coperti da coperte, incapaci di muoversi, circondati da medici che facevano di tutto per non scoppiare a ridere.

«Tesoro, è tutto un malinteso», balbettò Kenneth.

«Certo», risposi. «Da quando fai massaggi alla moglie di mio fratello alle due del mattino?»

Nella stanza calò il silenzio più assoluto.

Tirai fuori fotografie, estratti conto e una registrazione audio in cui Kenneth ammetteva di essere rimasto sposato con me solo per via delle quote della mia famiglia nell’azienda.

Maya scoppiò a piangere.

Kenneth mi accusò di averli incastrati.

«La vera trappola è stata sposarmi solo per derubarmi», dissi. «Questo è stato semplicemente il risultato.»

Poi chiamai Justin.

Arrivò venti minuti dopo, fradicio di pioggia.

Appena li vide, cercò di lanciarsi contro Kenneth, ma i medici lo trattennero.

Maya giurò che era stata costretta ad avere quella relazione.

Kenneth insistette che era stata lei a sedurlo.

Nel giro di meno di un minuto si misero l’uno contro l’altra.

Il chirurgo mi chiese di firmare il modulo di consenso che autorizzava l’intervento per separarli.

Prima di firmare, chiesi a Kenneth la combinazione della cassaforte nel suo ufficio.

Terrorizzato, me la diede.

Firmai il modulo e li guardai mentre li portavano entrambi in sala operatoria.

Quando le porte si chiusero alle loro spalle, mio fratello mi chiese cos’altro sapessi.

Stringevo forte la cartellina contro il petto.

Non riuscivo ancora a dirgli che la relazione era solo la punta dell’iceberg.

C’erano soldi scomparsi.

C’erano segreti aziendali che erano stati venduti.

E c’era una decisione medica che mi aveva sottratto per anni la possibilità di avere una famiglia.

Non riuscivo a credere a ciò che stava per succedere…

Quando io e Justin arrivammo a casa, a Cherry Hills Village, la pioggia si era trasformata in nevischio.

I tergicristalli andavano avanti e indietro con un gemito stanco, lottando contro le cortine d’acqua.

Justin sedeva rigido sul sedile del passeggero, avvolto nella giacca fradicia, e apriva e chiudeva le mani come se stesse ancora cercando di trattenersi dal colpire Kenneth.

Nessuno dei due parlò finché non imboccai il vialetto.

La casa sorgeva in fondo al sentiero di pietra curvo; tutte le finestre erano buie, tranne la luce sopra la porta d’ingresso.

Da fuori sembrava esattamente come sempre: costosa, silenziosa, sotto controllo.

Una casa perfetta per un matrimonio perfetto.

Justin la fissò attraverso la pioggia.

«Da quanto?» chiese.

La sua voce era vuota.

Spensi il motore.

«L’investigatore ha confermato sei mesi.»

«E prima?»

«Non lo so.»

Si voltò verso di me. «Lo sapevi da sei mesi?»

«Sospettavo che Kenneth stesse sottraendo denaro all’azienda. Ho assunto qualcuno per seguire i movimenti dei soldi. Maya è comparsa nelle fotografie in seguito.»

Justin rise una volta, ma senza la minima traccia d’allegria.

«Quindi, mentre organizzavo un viaggio per il nostro anniversario, tu raccoglievi foto di mia moglie nelle camere d’albergo.»

«Cercavo di esserne certa.»

«Avresti dovuto dirmelo.»

«Lo so.»

«No.» La voce gli si incrinò. «Non puoi cavartela dicendo così, come se bastasse a sistemare tutto.»

Spalancò la portiera e uscì sotto la pioggia.

Lo seguii dentro.

Il silenzio della casa ci premeva addosso.

Le scarpe di Kenneth erano allineate sotto il tavolino della consolle.

Il suo cappotto era appeso con cura nell’ingresso.

Accanto a una ciotola d’argento piena di posta ancora da aprire c’era una fotografia incorniciata del nostro matrimonio.

Nella foto, Kenneth mi cingeva la vita con un braccio.

All’epoca l’avevo scambiato per affetto.

Adesso sembrava possesso.

Justin prese la fotografia e la fissò.

Poi la posò a faccia in giù.

«Dov’è la cassaforte?» chiese.

«Nel suo ufficio.»

Percorremmo il corridoio.

Kenneth permetteva raramente a qualcuno di entrare in quella stanza.

Diceva che conteneva contratti riservati e documenti sensibili dei clienti.

Aveva ordinato perfino al personale delle pulizie di non toccare nulla.

La porta era chiusa a chiave.

Inserii il codice che Kenneth mi aveva dato in ospedale.

Non successe niente.

Provai di nuovo.

Ancora niente.

«Ha mentito», disse Justin.

«Forse.»

Mi accovacciai e osservai il tastierino.

Una volta Kenneth aveva scherzato dicendo che la gente sceglieva i codici in base alle cose che amava di più.

Il suo compleanno non funzionò.

Neanche il nostro anniversario di matrimonio.

Neanche il compleanno di Maya.

Justin mi guardava con attenzione.

«A cosa stai pensando?»

«Che Kenneth non ama le persone. Ama avere potere su di loro.»

Inserii la data della sua nomina a direttore operativo di Rollins Global.

La serratura scattò.

L’espressione di Justin si fece dura.

«Ma certo.»

L’ufficio odorava appena di pelle e cedro.

La scrivania di Kenneth era collocata sotto alte finestre che si affacciavano sul giardino; la superficie era pulita in modo quasi innaturale.

Dietro, nascosta da una cartina incorniciata del Colorado, c’era la cassaforte.

Spostai il quadro.

La porta d’acciaio era più grande di quanto mi aspettassi.

La combinazione di Kenneth la aprì immediatamente.

Dentro c’erano tre ripiani.

Sul primo c’era del denaro contante.

Mazzette di banconote da cento dollari erano impilate in buste di plastica sigillate.

Sul secondo c’erano portagioie, passaporti e due cellulari.

Sul terzo c’erano delle cartelle.

A decine.

Ognuna portava un nome.

Membri del consiglio.

Dirigenti.

Concorrenti.

Politici.

Persino membri della mia famiglia.

Justin mi passò davanti e tirò fuori la cartella con il nome di Maya.

Gli afferrai il polso.

«Non farlo.»

«È mia moglie.»

«E sei arrabbiato.»

«Pensi che voglia proteggerla?»

«Penso che dovresti vedere tutto prima di decidere cosa significhi.»

Si liberò con uno strattone, ma non aprì la cartella.

Presi quella con l’etichetta SABRINA.

Era spessa.

Troppo spessa.

Dentro c’erano copie delle mie cartelle cliniche, fotografie che mi ritraevano mentre entravo in ristoranti e uffici, trascrizioni di conversazioni private e resoconti dettagliati di riunioni a cui avevo partecipato anni prima di conoscere Kenneth.

Justin si sporse sopra la mia spalla.

«Ti teneva d’occhio già prima che vi sposaste.»

Voltai lentamente le pagine.

Il rapporto più vecchio risaliva a sette anni prima.

Kenneth e io ci eravamo conosciuti, secondo quanto si diceva, cinque anni prima, a un gala di beneficenza.

Dalla cartella risultava che mi aveva pedinata per quasi due anni prima di presentarsi.

C’erano annotazioni sulle mie abitudini.

Sulle mie amicizie.

Sulle mie finanze.

Sulle mie debolezze.

Una pagina era scritta a mano.

La soggetta cerca l’approvazione del padre. Competitiva con i fratelli maggiori. Molto ricettiva alle lodi. Probabile tendenza a confondere la dipendenza emotiva con la lealtà.

Riconobbi la grafia di Kenneth.

La stanza sembrò inclinarsi.

Il nostro primo incontro mi riaffiorò alla mente.

Mi aveva avvicinata vicino alla terrazza della sala da ballo e mi aveva detto che ammirava un articolo che avevo scritto sulla ristrutturazione aziendale.

Ricordavo di essere rimasta sorpresa che l’avesse letto.

Adesso capivo.

Mi aveva studiata.

Ogni complimento era stato scelto in anticipo.

Ogni interesse comune era stato provato.

La nostra storia d’amore era stata una strategia aziendale.

Justin rilesse la nota.

«Ti ha presa di mira.»

Riuscii a stento a rispondere.

«Sì.»

Sotto i rapporti c’era una busta sigillata che conteneva una copia del nostro accordo prematrimoniale.

Alcune clausole erano evidenziate, soprattutto quelle riguardanti le mie azioni con diritto di voto.

In fondo alla cassaforte c’era un registro nero.

Lo portai alla scrivania di Kenneth e lo aprii.

Le annotazioni erano in codice, ma riconobbi subito la struttura finanziaria.

Trasferimenti offshore.

Società di comodo.

Consulenze pagate a imprese inesistenti.

In quattro anni, da Rollins Global erano spariti quasi trentotto milioni di dollari.

Justin camminava avanti e indietro alle mie spalle.

«Puoi dimostrare che è stato Kenneth?»

«I conti riconducono a società registrate a nome di amministratori fittizi. Ma i numeri di autorizzazione provengono dalla sua divisione.»

«Allora chiama la polizia.»

«Non ancora.»

Si fermò. «Non ancora?»

«Se Kenneth avesse fatto tutto da solo, non terrebbe le prove in casa nostra.»

«Anche i criminali commettono errori.»

«Kenneth no.»

I due telefoni segreti erano sulla scrivania, tra noi.

Accesi il primo.

Serviva un codice d’accesso.

Il secondo si sbloccò con il riconoscimento facciale, ma Kenneth era in sala operatoria dall’altra parte della città.

Justin lo prese.

«Potremmo metterglielo davanti.»

«Sempre che i medici ci lascino avvicinare a lui.»

«E le impronte digitali?»

Guardai verso la cassaforte.

Una busta di plastica trasparente conteneva una piccola piastra di vetro e quello che sembrava un calco in silicone di un’impronta digitale.

Justin lo fissò.

«Quell’uomo aveva previsto tutto.»

Premetti il calco contro il sensore del telefono.

Lo schermo si sbloccò.

Sul display apparve una valanga di messaggi.

La maggior parte proveniva da contatti identificati soltanto con le iniziali.

Parlavano di spedizioni, contratti, indagini interne e pagamenti.

In una conversazione si faceva riferimento a una proposta riservata per una tecnologia di difesa sviluppata da Rollins Global diciotto mesi prima.

La proposta era sparita dopo che un concorrente aveva annunciato un sistema quasi identico.

Mio padre aveva dato la colpa allo spionaggio industriale.

Il consiglio aveva abbandonato il progetto senza clamore.

Kenneth l’aveva venduta.

Aprii un allegato e trovai la conferma di un pagamento di nove milioni di dollari.

Il conto destinatario apparteneva a una società con sede a Cipro.

Justin lesse sopra la mia spalla.

«Hai detto che mancavano dei soldi. Non hai detto che si trattava di tradimento.»

«Non è tradimento, a meno che la tecnologia non fosse classificata.»

«Lo era?»

«Alcune sue parti erano al vaglio del Dipartimento della Difesa.»

Il poco colore che gli restava in viso svanì.

In cima allo schermo apparve un messaggio.

CONTATTO SCONOSCIUTO:

L’incidente in ospedale non cambia nulla. Distruggi i documenti di Rollins prima dell’alba.

Justin e io ci guardammo.

Ne arrivò un altro.

Ti era stato detto di non coinvolgere la sorella.

La sorella.

Io.

Scrissi una risposta.

Chi sei?

La risposta arrivò subito.

Smettila di fingere, Kenneth.

Non risposi.

Justin abbassò la voce.

«Non sanno che hai il telefono.»

Cercai nella cronologia della conversazione.

Il contatto sconosciuto comunicava con Kenneth da più di tre anni.

I loro messaggi erano cauti e sporadici, ma un nome ricorreva più volte.

Evelyn.

Mia madre.

Era morta sette anni prima.

Rilessi il messaggio due volte.

Poi una terza.

Justin vide la mia espressione.

«Che c’è?»

Gli mostrai lo schermo.

Tre mesi prima, Kenneth aveva scritto:

L’accordo originale di Evelyn è al sicuro. Sabrina non l’ha mai visto.

Il contatto sconosciuto aveva risposto:

Bene. Se scopre cosa ha scoperto sua madre, l’azienda crollerà.

Justin tirò fuori la sedia accanto a me.

«Nostra madre?»

«Dev’essere un’altra Evelyn.»

«Quante Evelyn potrebbero essere legate a Rollins Global?»

Cercai nel telefono.

In una cartella intitolata E.R. trovai un documento scannerizzato.

Sulla prima pagina c’era la firma di mia madre.

EVELYN ROLLINS — DICHIARAZIONE RISERVATA.

Le mani cominciarono a tremarmi.

Avevo ventiquattro anni quando mia madre era morta, dopo che la sua auto era uscita di strada su una montagna ghiacciata vicino ad Aspen.

La polizia aveva archiviato il caso come un incidente.

Mio padre si era rifiutato di parlare dei particolari.

Si era buttato nel lavoro, mentre io cercavo di colmare il vuoto che lei aveva lasciato.

La dichiarazione era datata undici giorni prima della sua morte.

Cominciai a leggere.

Mia madre descriveva un programma di ricerca non autorizzato sulle armi, celato all’interno di un legittimo progetto aerospaziale.

Sosteneva che alcuni dirigenti avessero dirottato risorse aziendali per sviluppare tecnologie destinate a compratori privati all’estero.

Aveva scoperto conti criptati e pagamenti fatti transitare attraverso fondazioni benefiche.

In fondo alla seconda pagina indicava il dirigente che riteneva responsabile.

Mio padre.

Thomas Rollins.

Justin lesse il nome ad alta voce.

«No.»

Continuai a leggere.

Mia madre aveva progettato di presentare le prove agli investigatori federali.

Scriveva di temere per la propria incolumità e di non fidarsi più di nessuno nel consiglio di amministrazione.

La dichiarazione si interrompeva a metà di una frase.

Non c’erano altre pagine.

Justin si alzò di scatto, facendo sbattere la sedia contro la parete.

«È falso.»

«La firma sembra autentica.»

«Sembra autentica? Kenneth ha falsificato mezza vita.»

«Nostro padre l’amava.»

«Anche noi.»

Si voltò, passandosi entrambe le mani sul viso.

Per anni Thomas Rollins era stato considerato il pilastro della nostra famiglia.

Esigente, autoritario, ma rispettato.

La sua approvazione influenzava ogni decisione.

Quando mi aveva chiesto di lasciare il mio incarico dopo il matrimonio con Kenneth, avevo obbedito perché mi aveva detto che l’azienda aveva bisogno di stabilità.

Kenneth era stato d’accordo.

Ora mi chiedevo se non avessero voluto entrambi che mi facessi da parte.

Perquisii di nuovo la cassaforte.

Dietro il denaro c’era un pannello segreto.

Dentro trovai un piccolo registratore digitale e una cartella clinica.

Sulla cartella c’era il mio nome.

Sapevo cosa contenesse prima ancora di aprirla.

Il ricordo riaffiorò con dolorosa chiarezza.

Tre anni prima avevo avuto delle complicazioni dopo quella che Kenneth aveva descritto a tutti come una procedura di routine.

Cercavamo di avere un figlio da più di un anno.

In seguito, il medico mi aveva spiegato che le cicatrici avevano ridotto le mie possibilità di rimanere incinta.

Kenneth mi aveva tenuto la mano mentre piangevo.

Mi aveva detto che non era colpa di nessuno.

I documenti nella cassaforte dicevano il contrario.

Il modulo di consenso originale autorizzava un esame diagnostico.

Quello conservato agli atti dell’ospedale autorizzava una procedura molto più invasiva.

La mia firma era stata copiata.

In una nota, il chirurgo dichiarava che mio marito aveva confermato la modifica dopo essersi consultato con un rappresentante della famiglia.

Rappresentante della famiglia: Thomas Rollins.

Justin lesse in silenzio.

Poi sussurrò: «Papà lo sapeva?»

Voltai un’altra pagina.

Due giorni dopo, Kenneth aveva versato del denaro dal suo conto privato al chirurgo.

Le gambe mi cedettero.

Mi sedetti.

Per tre anni avevo incolpato il mio corpo.

Avevo affrontato cure, iniezioni, appuntamenti umilianti e infiniti cicli di speranza e dolore.

Kenneth era venuto a ogni appuntamento.

Mi aveva consolata dopo ogni insuccesso.

E sapeva cosa mi avevano fatto.

Mi sfuggì un suono dalla gola, ma non sembrava un singhiozzo.

Justin si inginocchiò davanti a me.

«Sabrina.»

«Me l’hanno portato via.»

«Non sappiamo ancora tutto.»

«Hanno deciso che non dovevo avere figli.»

«Perché?»

Guardai i documenti sparsi sulla scrivania.

Perché un erede avrebbe complicato il controllo delle mie quote.

Secondo il trust di famiglia, i miei diritti di voto sarebbero stati trasferiti in modo diverso se avessi avuto dei figli.

Senza un erede, Kenneth avrebbe potuto ereditare alcuni beni grazie al nostro matrimonio.

Se fossi morta, mio padre avrebbe mantenuto la sua influenza sul resto.

La mia infertilità non era stata un incidente.

Era stata pianificazione aziendale.

Mi alzai lentamente.

«Chiama il tuo avvocato.»

Justin aggrottò la fronte.

«Perché entro domattina anche Maya ne avrà uno.»

«Pensi che sia coinvolta?»

«Penso che tutti quelli che compaiono nei fascicoli di Kenneth siano coinvolti in qualcosa.»

Alla fine, aprì la cartella di Maya.

Le prime fotografie la mostravano mentre entrava in hotel con Kenneth.

Nelle pagine successive c’erano gli estratti conto.

Kenneth aveva trasferito duecentomila dollari su un conto intestato a Maya.

Justin serrò la mascella.

Poi trovammo il contratto.

Non era una dichiarazione d’amore.

Era un accordo.

Maya era stata pagata per restare in contatto con Kenneth, recuperare informazioni dallo studio di Justin e riferire le conversazioni che riguardavano nostro padre.

Justin si occupava delle acquisizioni tecnologiche per l’azienda.

Aveva accesso ai protocolli di sicurezza interni e ai contratti governativi.

Maya gli faceva la spia.

La relazione era solo una parte del suo incarico.

In fondo alla cartella c’era una fotografia di Maya seduta di fronte a un uomo in un ristorante.

Era stata scattata attraverso una finestra, ma il volto dell’uomo era nitido.

L’avevo incontrato una volta, durante un ritiro aziendale.

Il dottor Nathaniel Crane.

Il chirurgo che aveva eseguito la mia procedura.

Justin abbassò la fotografia.

«Maya lo conosceva?»

Il telefono squillò.

Era l’ospedale.

Risposi.

«Signora Rollins?» disse un’infermiera. «Suo marito è uscito dalla sala operatoria.»

«E Maya?»

«Entrambi i pazienti sono stabili. Li stanno portando in due sale di risveglio separate.»

«Arriverò tra poco.»

«C’è un’altra cosa.»

Attesi.

L’infermiera abbassò la voce. «È arrivato un uomo che ha chiesto di parlare con il signor Rollins. Ha detto di essere l’avvocato di suo marito, ma quando la sicurezza gli ha chiesto un documento, se n’è andato.»

«Com’era fatto?»

Descrisse un uomo alto, sulla sessantina, con i capelli grigi e una cicatrice vicino al sopracciglio sinistro.

Conoscevo quella cicatrice.

Mio padre se l’era fatta in un incidente sugli sci, quando ero bambina.

Chiusi la chiamata.

Justin aveva sentito abbastanza.

«Papà è andato in ospedale.»

«Lo sa.»

«Sa cosa?»

«Che Kenneth è stato smascherato. Forse sa che siamo qui.»

Come evocato da quelle parole, il pannello di sicurezza vicino alla porta dello studio emise un segnale acustico.

Qualcuno era entrato in casa.

Justin spense la lampada della scrivania.

Dei passi si mossero lungo il corridoio.

Lenti.

Misurati.

Non erano i passi di qualcuno che stava facendo irruzione.

Erano quelli di qualcuno che aveva già una chiave.

Raccolsi la cartella clinica e il registro nero.

Justin prese il secondo telefono.

La porta dello studio si aprì.

Mio padre era sulla soglia.

Thomas Rollins indossava un cappotto scuro, con la pioggia che gli luccicava sulle spalle.

I capelli d’argento erano pettinati alla perfezione.

La cicatrice sopra il sopracciglio appariva bianca sotto la luce del corridoio.

Guardò la cassaforte aperta.

Poi i documenti che avevo in mano.

La sua espressione non cambiò.

«Non avresti dovuto venire qui», disse.

Justin si mise tra noi.

«Sei andato in ospedale.»

«Sono andato a valutare i danni.»

«Maya mi faceva la spia.»

Mio padre chiuse la porta alle sue spalle.

«La situazione è più complicata di quanto possiate capire.»

Sollevai la cartella clinica.

«Spiegami questo.»

I suoi occhi guizzarono verso la cartella.

Quell’unico sguardo mi bastò per capire che era vera.

Dentro di me, qualcosa si immobilizzò.

«Hai autorizzato la procedura.»

Mio padre si tolse i guanti bagnati, un dito alla volta.

«Kenneth ha preso delle decisioni senza la mia approvazione.»

«Il tuo nome è agli atti.»

«I nomi si possono aggiungere.»

«Lo sapevi?»

«Sabrina…»

Sembrava più vecchio di una settimana prima.

Non vergognato.

Non impaurito.

Solo stanco.

«Sapevo che c’erano preoccupazioni per la tua salute.»

Gli lanciai la cartella.

I fogli gli colpirono il petto e si sparsero sul pavimento.

«Mi hai rubato la possibilità di avere figli.»

Justin lo fissò.

«Rispondile.»

Mio padre abbassò lo sguardo sulle pagine.

«Quando hai sposato Kenneth, sei diventata vulnerabile.»

«A cosa?»

«Alle manipolazioni. Alle dispute ereditarie. A chi avrebbe potuto usare un figlio contro di te.»

«Vuoi dire contro l’azienda.»

«L’azienda dà lavoro a migliaia di famiglie.»

«E così hai sacrificato la mia?»

Gli si contrasse la mascella.

«Sei viva perché ho preso decisioni difficili.»

Le parole rimasero sospese tra noi.

Mi avvicinai.

«Che cosa significa?»

Mio padre guardò verso la finestra.

Fuori, in fondo al vialetto, apparvero dei fari.

Un veicolo nero si avvicinò alla casa.

La calma di mio padre cedette finalmente.

«Devi andartene.»

«Chi sta arrivando?»

Raggiunse la cassaforte e cominciò a raccogliere le cartelle.

Justin gli sbarrò la strada.

«Dicci che cosa è successo alla mamma.»

Mio padre si immobilizzò.

Il veicolo nero si fermò fuori.

I fari illuminarono le finestre dello studio.

Mio padre abbassò la voce.

«Tua madre scoprì una divisione dell’azienda che ufficialmente non esisteva. Era convinta che l’avessi creata io.»

«È così?»

«Allora chi l’ha creata?»

«Il padre di Kenneth.»

Kenneth aveva sempre sostenuto che suo padre fosse morto quando lui era piccolo.

Mio padre proseguì.

«Victor Hale fu uno dei principali artefici originari della divisione difesa della Rollins Global. Riteneva che i governi fossero troppo lenti, troppo prudenti. Vendeva prototipi a compratori privati. Quando lo scoprii, lo estromisi.»

«Che cosa c’entra Kenneth?» chiesi.

«Victor scomparve prima che si potesse procedere con le accuse. Anni dopo, Kenneth entrò nella tua vita usando il cognome da nubile di sua madre.»

La storia si ricompose nella mia mente.

Kenneth non mi aveva presa di mira solo per denaro.

Era venuto per vendicarsi.

Mio padre indicò la cassaforte.

«Tua madre scoprì che Victor era vivo e continuava a dirigere le operazioni tramite degli intermediari. Aveva intenzione di smascherare tutti. Undici giorni dopo, la sua auto precipitò dalla montagna.»

La voce di Justin tremò.

«È stato un incidente?»

«Da sette anni cerco di dimostrare che non lo è stato.»

«Ci hai lasciato credere che ne fossi responsabile», dissi.

«Ho lasciato che Victor credesse che sapessi meno di quanto sapevo.»

La porta d’ingresso si aprì.

Più di una persona entrò in casa.

Mio padre infilò una mano sotto la giacca e ne estrasse una pistola.

Justin fece un passo indietro.

«Papà.»

«Prendi il registratore», ordinò. «C’è una confessione.»

«Di chi?»

«Dell’autista di vostra madre.»

Dei passi si avvicinarono allo studio.

Mio padre premette un pannello nascosto sotto la libreria.

Una parte della parete scivolò verso l’interno, rivelando uno stretto passaggio.

«Andate.»

Non mi mossi.

«Perché dovremmo fidarci di te?»

«Non dovreste.»

I passi si fermarono davanti alla porta.

Mio padre mi guardò e, per la prima volta dopo anni, gli vidi la paura negli occhi.

«Ma se vi trovano con quei documenti, non uscirete vivi da questa casa.»

La maniglia girò.

Justin mi afferrò il braccio e mi trascinò verso il passaggio.

Prima di entrarci, afferrai il registratore dalla scrivania.

La porta nascosta si richiuse alle nostre spalle proprio mentre si apriva quella dello studio.

Justin e io restammo immersi nell’oscurità più completa.

Dall’altra parte della parete, le voci si propagarono nella stanza.

Una apparteneva a mio padre.

L’altra a una donna.

«Avresti dovuto tenere a bada i tuoi figli», disse.

Tutto il mio corpo si irrigidì.

Conoscevo quella voce.

L’avevo sentita attraverso i muri e i ricevitori del telefono per tutta la mia infanzia.

Mi aveva letto le storie della buonanotte.

Mi aveva sussurrato parole di conforto dopo gli incubi.

Justin mi strinse il braccio.

«No», sussurrò.

La donna proseguì.

«Kenneth ha fallito. Maya ha fallito. E ora Sabrina ha il registro.»

Mio padre rispose a bassa voce.

«Non avresti mai dovuto coinvolgerla.»

La donna rise.

Una risata sommessa, elegante, inconfondibile.

Appoggiai l’orecchio alla porta nascosta.

Mia madre era stata sepolta sette anni prima.

Avevo visto la bara scomparire sotto terra.

Eppure Evelyn Rollins si trovava dall’altra parte della parete.

«Apri il passaggio, Thomas», disse. «Io e nostra figlia abbiamo dei conti in sospeso.»

Quando Sabrina raggiunse la tenuta dei Rollins, mancava ancora un’ora all’alba.

La pioggia martellava le pareti di vetro della villa, trasformando i giardini in sagome nere e tremolanti.

Entrò dalla porta laterale, si tolse i tacchi fradici e attraversò a piedi nudi il pavimento di marmo.

Kenneth aveva sempre odiato le impronte digitali.

Ogni cassetto del suo studio era lucidato a specchio.

Ogni documento era allineato.

Persino le sue penne giacevano parallele accanto al sottomano, come se l’ordine stesso potesse nascondere la corruzione.

Sabrina chiuse la porta a chiave dietro di sé.

La cassaforte era nascosta dietro un dipinto delle Montagne Rocciose.

Inserì la combinazione che Kenneth le aveva sussurrato tra i denti in ospedale.

11-04-19.

La data la fece esitare.

4 novembre 2019.

Il giorno in cui il medico le aveva detto che probabilmente non avrebbe mai potuto portare in grembo un figlio.

La cassaforte si aprì con un lieve scatto meccanico.

Dentro c’erano pile di contanti, tre passaporti con la fotografia di Kenneth ma intestati a nomi diversi, unità flash criptate e cartelle contrassegnate dai codici dei progetti della Rollins Global.

Sabrina le tirò fuori una alla volta.

C’erano contratti per società di comodo registrate a Panama.

Ordini di trasferimento per un totale di oltre quarantatré milioni di dollari.

Progetti riservati di un sistema di diagnostica per immagini che la Rollins Global aveva impiegato otto anni a sviluppare.

Qualcuno li aveva venduti a un concorrente straniero.

Su ogni pagina compariva la firma di Kenneth.

Ma c’era anche un’altra firma.

Evelyn Rollins.

Sabrina smise di respirare.

Sua madre era morta dodici anni prima, quando un aereo privato era scomparso sul Golfo del Messico.

Non era mai stato ritrovato alcun relitto, ma gli investigatori avevano dichiarato morti tutti quelli che erano a bordo.

Sabrina aveva ventidue anni.

Ricordava di essere rimasta accanto a una bara vuota mentre Kenneth, allora soltanto un giovane e ambizioso consigliere di suo padre, le teneva la mano.

Ora fissava un documento datato appena cinque anni prima.

La firma di sua madre scorreva sulla pagina con la stessa elegante inclinazione che Sabrina aveva visto sui biglietti di compleanno, sulle autorizzazioni scolastiche e sulle ricette scritte a mano.

Non era una copia.

Sulla carta si vedevano i segni lasciati dalla pressione della penna.

In quel momento il telefono di Kenneth, che Sabrina aveva preso dai suoi vestiti in ospedale, vibrò nella borsa.

Sul display comparve un messaggio.

Distruggi i documenti dei Rollins prima dell’alba. Lei sa.

Se Sabrina apre la cartella blu, è finita.

Sabrina guardò di nuovo dentro la cassaforte.

In fondo c’era una cartella blu.

Le tremavano le dita mentre la apriva.

Il primo foglio era un modulo di autorizzazione medica.

Paziente: Sabrina Rollins.

Intervento: occlusione tubarica bilaterale.

Consenso: firmato.

Il sangue di Sabrina si gelò.

Non aveva mai acconsentito a un simile intervento.

Sette anni prima, prima di sposare Kenneth, era stata sottoposta a un intervento d’urgenza dopo essere crollata durante un gala di beneficenza.

I medici le avevano detto di averle asportato una cisti ovarica benigna.

Secondo i documenti che aveva in mano, era stato eseguito un altro intervento senza che lei lo sapesse.

Uno permanente.

La possibilità di concepire non le era stata preclusa da una malattia.

Gliel’avevano tolta.

In fondo al modulo di autorizzazione c’erano due firme.

Kenneth Rollins.

E Evelyn Rollins.

Sabrina indietreggiò barcollando e urtò la scrivania.

«No», sussurrò.

Dal corridoio giunse un rumore.

Non un tuono.

Un passo.

Poi un altro.

C’era qualcuno in casa.

Sabrina richiuse la cassaforte, afferrò la cartella blu e si nascose dietro la porta dello studio.

La maniglia girò lentamente.

Entrò un uomo alto, con un impermeabile nero e guanti di pelle.

Impugnava una pistola con un silenziatore.

Si diresse verso la cassaforte senza accorgersi di lei.

Sabrina sollevò la scultura di bronzo dalla scrivania di Kenneth e la calò su di lui con entrambe le mani.

La scultura colpì l’uomo al polso.

La pistola scivolò sul pavimento.

Lui si voltò di scatto, le afferrò la gola e la spinse contro il muro.

«Saresti dovuta restare in ospedale», sibilò.

Sabrina gli graffiò il viso.

Il cappuccio gli scivolò all’indietro.

Lei si immobilizzò.

L’uomo non era uno sconosciuto.

Era il dottor Alan Whitmore, il chirurgo che l’aveva operata sette anni prima.

«Lei», ansimò.

La presa si fece più stretta.

«Non avresti mai dovuto vedere quei documenti.»

Prima che potesse raggiungere la pistola, le finestre dello studio esplosero verso l’interno.

Una figura scura piombò attraverso i vetri.

Il dottor Whitmore si voltò.

Una donna con un casco da motociclista lo colpì con un manganello metallico, prima dietro il ginocchio, poi alla tempia.

L’uomo crollò, privo di sensi.

La donna chiuse a chiave la porta dello studio e si tolse il casco.

Una cascata di capelli striati d’argento le incorniciò il volto, che Sabrina aveva visto solo nei sogni.

Più anziano.

Più magro.

Ma inconfondibile.

Le ginocchia di Sabrina cedettero.

La donna la sorresse prima che toccasse il pavimento.

«Ciao, tesoro mio», sussurrò.

Sabrina fissò gli occhi di sua madre.

Evelyn Rollins era viva.

Sabrina non riusciva a parlare.

Le sfiorò il viso, come se si aspettasse che le dita attraversassero un fantasma.

«Sei morta», sussurrò.

«Ti abbiamo sepolta.»

«Avete seppellito una bara vuota.»

Quelle parole la colpirono più di qualsiasi confessione.

Sabrina si ritrasse.

Per dodici anni aveva portato il lutto dentro di sé come un organo.

Aveva influenzato ogni decisione che aveva preso.

L’aveva spinta tra le braccia di Kenneth, perché lui sembrava capire la solitudine.

«Mi hai lasciato credere che fossi morta.»

Il volto di Evelyn si contrasse.

«Sì.»

«Perché qualcuno voleva ucciderti.»

Sabrina rise una volta, secca.

«E la tua soluzione è stata abbandonarmi?»

«La mia soluzione era far credere loro che l’eredità dei Rollins non fosse più una minaccia.»

Evelyn indicò la cartella blu.

«Tuo padre non ha costruito da solo la Rollins Global. L’ha creata insieme a una rete d’intelligence privata chiamata Helix. All’inizio Helix proteggeva le innovazioni aziendali dai furti. Poi persone potenti hanno cominciato a servirsene per occultare tangenti, assassinii ed esperimenti medici illegali.»

Sabrina la fissò.

«Che cosa c’entro io?»

«Hai ereditato le quote di controllo. Finché fossi rimasta nubile e senza figli, nessuno al di fuori della famiglia avrebbe potuto controllarle. Kenneth aveva l’incarico di sposarti.»

«Da chi?»

Evelyn guardò il medico privo di sensi.

«Dalle stesse persone che hanno pagato Whitmore per renderti sterile.»

La vista di Sabrina si annebbiò.

«Kenneth lo sapeva?»

«È stato lui a organizzare tutto.»

Tornarono a risuonarle in mente tutte le parole gentili che Kenneth le aveva rivolto dopo l’intervento.

Troveremo un’altra soluzione.

Per me sei tutto.

Forse è successo per un motivo.

L’aveva consolata per una ferita che lui stesso aveva ordinato di infliggerle.

Sabrina si premette entrambe le mani sulla bocca.

Evelyn proseguì sottovoce.

«A Helix servivano le tue quote, ma Kenneth non avrebbe potuto ereditarle se tu avessi avuto un figlio biologico. Il tuo fondo fiduciario avrebbe trasferito a quel figlio il controllo dei diritti di voto.»

«Così si sono assicurati che non potessi averne.»

«E tu hai firmato il modulo.»

Evelyn chiuse gli occhi.

«La firma era falsa.»

Sabrina la studiò.

«Allora perché è identica?»

«Perché Kenneth aveva accesso a centinaia di miei documenti. Anni prima che il pubblico sapesse dell’esistenza di una tecnologia simile, aveva addestrato un programma a riprodurre la mia calligrafia.»

Dal pavimento venne un gemito soffocato.

Whitmore si stava svegliando.

Evelyn raccolse la pistola e gliela puntò contro.

«Dov’è l’archivio?» pretese.

Il dottore sorrise, mostrando i denti insanguinati.

«È troppo tardi.»

«Dov’è?»

«Kenneth l’ha spostato.»

Sabrina fece un passo avanti.

«Quale archivio?»

Whitmore la guardò.

«Quello che contiene le cartelle di tutti i pazienti, ogni mazzetta, ogni cadavere.»

Nei suoi occhi apparve una soddisfazione crudele.

«Tua madre non è scomparsa per proteggerti, Sabrina. È scomparsa perché ha fondato Helix.»

Il silenzio inghiottì la stanza.

Sabrina si voltò lentamente verso Evelyn.

Sua madre non lo negò.

«Ho creato la rete originale», disse Evelyn. «Ma non quello che è diventata.»

«Quante persone sono state ferite?»

«Questa non è una risposta.»

«Troppe.»

Sabrina indietreggiò.

Il tradimento era troppo grande per riuscire a comprenderlo.

Kenneth le aveva rubato il corpo.

Maya aveva tradito suo fratello.

Sua madre l’aveva abbandonata.

E, sotto tutto questo, si celava un impero criminale fondato dalla donna che Sabrina aveva venerato.

Poi, all’esterno, si levarono le sirene della polizia.

Evelyn parve allarmata.

«Non li ho chiamati io.»

Nemmeno Sabrina.

Whitmore cominciò a ridere.

«Non sono qui per me.»

Luci rosse e blu invasero le finestre dello studio.

Un altoparlante crepitò.

«Sabrina Rollins, esca con le mani bene in vista. È in arresto per aggressione aggravata, tentato omicidio e manomissione di prove mediche.»

Sabrina fissò il flacone di colla industriale, dentro la busta delle prove che aveva portato dall’ospedale.

Kenneth aveva previsto tutto.

Persino dalla sala operatoria, aveva trovato il modo di trasformare la sua vendetta in un’arma.

Evelyn le afferrò il braccio.

«Dobbiamo andarcene.»

«Ti faranno sparire.»

«Scappare mi farà sembrare colpevole.»

«Sei colpevole di aver manomesso il flacone.»

Sabrina indurì lo sguardo.

«Sì. E ne risponderò.»

Prese dalla cassaforte le chiavette USB, le cartelle cliniche e i documenti finanziari.

«Ma Kenneth risponderà di tutto il resto.»

Si avviò verso la porta d’ingresso.

Alle sue spalle, Evelyn sussurrò: «Non hai idea di chi controlli la polizia.»

Sabrina si fermò.

Poi si voltò a guardare sua madre.

«Nemmeno loro.»

Aprì la porta e uscì sotto la pioggia, con entrambe le mani alzate.

Per la prima volta dopo anni, Sabrina Rollins non aveva più paura di perdere la vita.

Aveva paura soltanto di sprecare la verità.

A mezzogiorno, tutte le emittenti televisive del Colorado trasmettevano la fotografia di Sabrina.

DIRIGENTE MILIARDARIA ACCUSATA DI UN ATTACCO PER VENDETTA.

LA MOGLIE SOSTITUISCE IL LUBRIFICANTE CON ADESIVO INDUSTRIALE.

EREDITIERA DI UN IMPERO AZIENDALE RISCHIA IL CARCERE.

I titoli riducevano sei mesi di tradimenti a una barzelletta grottesca.

Gli avvocati di Kenneth diffusero una dichiarazione in cui lo descrivevano come vittima di abusi domestici.

Maya, ancora in convalescenza dopo l’intervento, sosteneva che Sabrina l’avesse minacciata per anni.

Justin si rifiutava di crederci.

Si presentò davanti al carcere della contea, con la pioggia che gli scuriva ancora il cappotto, e gridò ai giornalisti finché la voce non gli si spezzò.

«Mia sorella ha fatto una cosa avventata, ma non è il mostro di quella stanza d’ospedale!»

In una sala interrogatori, Sabrina sedeva di fronte alla detective Lena Morales.

Morales era minuta, impassibile e impossibile da intimidire.

«Ammette di aver sostituito il lubrificante?»

«Sapeva che poteva causare lesioni?»

«Sapevo che avrebbe portato alla luce la relazione. Non immaginavo che le lesioni potessero essere così gravi.»

«Questa distinzione potrebbe contare per una giuria.»

Sabrina fece scivolare una chiavetta USB sul tavolo.

«Questo dovrebbe contare di più.»

Morales non la toccò.

«Che cosa contiene?»

«Reati finanziari, procedure mediche illegali, spionaggio industriale e prove sufficienti a distruggere metà del consiglio di amministrazione di Rollins Global.»

Morales la prese finalmente.

«La chiavetta è vuota.»

Il cuore di Sabrina si fermò.

«È impossibile.»

Morales la inserì in un secondo computer.

Niente.

Anche le altre chiavette erano vuote.

Qualcuno le aveva cancellate da remoto.

I documenti cartacei esistevano ancora, ma gli avvocati di Kenneth li contestarono immediatamente, sostenendo che fossero stati falsificati.

Le firme contraffatte, le società di comodo e le cartelle cliniche avrebbero richiesto mesi di verifiche forensi.

Poi entrò una guardia.

«C’è una persona che sostiene di essere il suo avvocato.»

Sabrina non ne aveva chiamato nessuno.

Qualche minuto dopo entrò un uomo dai capelli grigi, con una vecchia valigetta di pelle in mano.

Sabrina lo riconobbe subito.

«Avvocato Vance?»

Arthur Vance era stato l’avvocato personale di suo padre.

Era sparito dalla vita pubblica dopo la presunta morte di Evelyn.

Si sedette accanto a Sabrina e appoggiò entrambe le mani sul tavolo.

«Tua madre mi aveva detto che questo giorno sarebbe potuto arrivare.»

«Dov’è?»

«Se n’è andata.»

Sabrina guardò Morales.

«La polizia ha trovato il dottor Whitmore?»

«Quando gli agenti sono arrivati, in casa non c’era nessuno», disse Morales.

Nessun medico.

Nessuna madre.

Solo vetri rotti, una pistola ripulita e le impronte di Sabrina in tutto lo studio.

Arthur aprì la valigetta.

Dentro c’era una busta sigillata, indirizzata con la grafia del padre di Sabrina.

Lei la strappò e l’aprì.

Mia amata Sabrina,

se stai leggendo queste righe, significa che Kenneth si è mosso contro di te e che tua madre non è riuscita a fermarlo.

Non fidarti del consiglio di amministrazione dell’azienda. Non fidarti del fondo fiduciario della famiglia. Non fidarti di chiunque ti dica che Helix si può distruggere dall’esterno.

Helix non è un gruppo.

Helix è un sistema.

E tu sei l’unica persona che può accedere al suo nucleo.

Sotto la lettera c’era una piccola chiave di ottone.

Arthur si sporse verso di lei.

«Tuo padre ha nascosto il vero archivio in un posto dove nessuno avrebbe cercato.»

«Dove?»

«Nella casa della tua infanzia.»

Quella casa era abbandonata da dodici anni.

Sabrina si era rifiutata di entrarci da quando sua madre era scomparsa.

Morales si alzò.

«Non andrete da nessuna parte. L’udienza per la cauzione è domani.»

Arthur le rivolse un sorriso calmo.

«Detective, il procuratore distrettuale ha ritirato l’accusa di tentato omicidio. Il signor Rollins si è ripreso conoscenza e ha smentito diverse dichiarazioni fatte dal suo stesso team legale.»

Sabrina aggrottò la fronte.

«Perché Kenneth dovrebbe aiutarmi?»

«Non l’ha fatto.»

Arthur posò un tablet sul tavolo.

Un video era stato caricato anonimamente su tutte le principali emittenti televisive.

Sul schermo apparve Kenneth, pallido e sedato, in un letto d’ospedale.

«Sapevo che Sabrina aveva scoperto la relazione», biascicò. «Ho scambiato io stesso i flaconi per farla sembrare violenta.»

Il video finì.

Sabrina fissò Arthur.

«È una bugia.»

«L’ho sostituito io.»

«Allora chi ha registrato quella confessione?»

Gli occhi di Arthur si strinsero.

«Qualcuno che vuole tirarti fuori di prigione.»

Morales controllò il telefono.

La confessione contraffatta era già diventata virale.

L’opinione pubblica stava cambiando.

I procuratori non potevano autenticare la registrazione, ma nemmeno il team legale di Kenneth riusciva a dimostrare che fosse falsa.

Sabrina fu rilasciata quella sera.

Fuori dal carcere, Justin la strinse così forte che lei rischiò di crollare.

«Mi dispiace», sussurrò.

«Per cosa?»

«Per aver fatto entrare Maya nelle nostre vite.»

Sabrina gli prese il viso tra le mani.

«Maya ha fatto le sue scelte.»

Justin sembrava esausto.

«Dice che Kenneth l’ha minacciata.»

«Le credi?»

«Non so più a cosa credere.»

Sabrina guardò oltre le sue spalle.

Dall’altra parte della strada, sotto un lampione rotto, era ferma una berlina nera.

Evelyn era seduta all’interno.

Solo per un istante.

Poi la berlina si allontanò.

Sabrina capì il messaggio.

Sua madre continuava a manipolare gli eventi.

Forse persino la falsa confessione.

Sabrina chiuse la mano intorno alla chiave di ottone.

«Justin», disse, «andiamo a casa.»

La loro casa d’infanzia sorgeva fuori Aspen, nascosta tra i pini e la nebbia invernale.

L’elettricità era stata staccata anni prima.

La polvere ricopriva ogni stanza.

Il vecchio pianoforte di Sabrina era ancora accanto alla scalinata, i tasti d’avorio ingialliti dal tempo.

Justin attraversò la casa con una torcia in mano.

«Non ci vengo da quando si è tenuta la commemorazione.»

«Nemmeno io.»

Non trovarono niente nello studio del padre.

Niente nella camera da letto di Evelyn.

Poi Sabrina entrò nella nursery.

Non era mai stata usata.

Prima della scomparsa di sua madre, Evelyn aveva detto a tutti che intendeva ristrutturarla per i futuri nipoti.

Le pareti erano dipinte di giallo pallido.

Stelle di legno pendevano sopra una culla vuota.

Sabrina rimase sulla soglia, incapace di muoversi.

Kenneth sapeva che lei sognava di portare un bambino in quella stanza.

Lo sapeva mentre organizzava l’intervento che le avrebbe impedito di averne.

Justin notò la serratura d’ottone sotto la culla.

La chiave entrava perfettamente.

Una sezione del pavimento si aprì, rivelando una stretta scalinata.

Sotto la nursery c’era una stanza blindata, piena di server.

Le macchine si accesero quando Sabrina posò la mano su un pannello di vetro.

Una luce blu le scansionò il palmo.

IDENTITÀ CONFERMATA. SABRINA EVELYN ROLLINS.

Sul monitor centrale apparve l’immagine registrata di suo padre.

Sembrava più vecchio di come Sabrina lo ricordasse.

«Se state guardando questo», disse, «allora io sono morto, Evelyn è nascosta e Helix ti ha scelta come bersaglio finale.»

Justin sussurrò: «Dio mio.»

Il padre spiegò ogni cosa.

Helix era nato come rete difensiva.

Ma il socio di Evelyn, il senatore Conrad Vale, lo aveva trasformato in un mercato privato di segreti.

I giudici venivano corrotti.

I medici alteravano le cartelle cliniche.

I dirigenti sparivano.

Kenneth era diventato il principale alleato di Vale.

La morte del padre di Sabrina, ufficialmente causata da un infarto, era stata un omicidio.

Evelyn aveva scoperto la verità e inscenato la propria morte per infiltrarsi in Helix dall’interno.

Poi sullo schermo comparve un elenco dei membri attivi di Helix.

Kenneth.

Il dottor Whitmore.

Tre membri del consiglio di amministrazione di Rollins Global.

Due giudici federali.

E Maya Rollins.

Justin barcollò all’indietro.

Accanto al nome di Maya compariva una qualifica:

Specialista nel reclutamento.

La relazione con Kenneth non era iniziata con una seduzione o una coercizione.

Le era stato assegnato.

Assegnato il compito di sorvegliare Justin.

Assegnato il compito di entrare nella famiglia Rollins.

Sabrina allungò una mano verso il fratello, ma lui si ritrasse.

«Da quanto?»

Dall’archivio risultava che i pagamenti erano iniziati due mesi prima che Maya lo incontrasse per la prima volta.

Quattro anni prima del loro matrimonio.

Justin si lasciò cadere sul pavimento della nursery.

«Non mi ha mai amato.»

Sabrina si inginocchiò accanto a lui.

«Non possiamo saperlo.»

«Lo sappiamo benissimo.»

Un altoparlante crepitò.

Poi la voce di Maya riempì la stanza.

«Justin, ti prego, ascoltami prima di odiarmi.»

Si voltarono di scatto verso le scale.

Maya era in cima, con un camice da ospedale sopra le bende chirurgiche.

Aveva il viso gonfio per il pianto.

Justin si alzò.

«Ci hai seguiti.»

«Sapevo di questa stanza.»

«Certo che lo sapevi.»

«Mi avevano mandata a trovarla», ammise Maya. «Ma non ci sono mai riuscita.»

Guardò Sabrina.

«Kenneth credeva che l’archivio contenesse una chiave principale in grado di trasferire tutti i conti segreti di Helix.»

«È così?» chiese Sabrina.

«Di quanti soldi parliamo?»

«Quasi nove miliardi di dollari.»

Justin rise amaramente.

«Ecco perché mi hai sposato?»

«All’inizio.»

La sua espressione si spezzò.

Maya scese lentamente le scale.

«Poi mi sono innamorata di te.»

«Mentre andavi a letto con Kenneth?»

«Ha scoperto che avevo smesso di fare rapporto a Helix. Ha minacciato di rivelare tutto. Ha detto che ti avrebbe fatto uccidere.»

«E mi hai protetto tradendomi?»

«Stavo cercando di registrarlo.»

Maya infilò una mano nel cappotto.

Sabrina si irrigidì.

Maya tirò fuori un minuscolo registratore audio.

«Ha ammesso tutto. Il tuo intervento chirurgico. L’omicidio di tuo padre. I file rubati. Il senatore Vale.»

Uno sparo squarciò la stanza.

Maya ebbe un violento sussulto.

Il sangue si allargò sul suo cappotto.

In cima alle scale c’era Kenneth.

Il camice da ospedale spuntava da sotto un soprabito nero.

Bende chirurgiche gli fasciavano la vita, e la rabbia gli aveva trasformato il viso in qualcosa di appena umano.

«Dammi la chiave principale», disse.

Justin afferrò Maya mentre cadeva.

Sabrina si mosse verso la console.

Kenneth puntò la pistola contro suo fratello.

«Toccala e Justin muore.»

Alle spalle di Kenneth apparve un’altra figura.

Evelyn gli premette una pistola contro la nuca.

«È finita», disse.

Kenneth sorrise.

«No, Evelyn.»

Alzò la mano libera.

Sotto il pollice teneva un piccolo detonatore.

«Perché la casa è stata cablata per bruciare.»

Il fumo si riversava dalle bocchette di aerazione sul soffitto.

Kenneth aveva già dato fuoco al piano superiore.

Evelyn gli ordinò di lasciare il detonatore.

Lui rise.

«Mi hai insegnato a non rinunciare mai alle mie carte.»

«Ti ho insegnato la strategia», disse Evelyn. «Vale ti ha insegnato la crudeltà.»

«Vale mi ha insegnato che il potere appartiene a chi è disposto a usarlo.»

Maya ebbe un rantolo tra le braccia di Justin.

Il proiettile le era entrato sotto la spalla.

Il sangue gli inzuppava le mani.

Sabrina guardò la console del server.

L’archivio era ancora aperto.

Sul monitor lampeggiava un messaggio.

TRASFERIRE I FONDI DI HELIX?

Sotto comparivano due opzioni.

ASSUMI IL CONTROLLO

LIQUIDA E RENDI PUBBLICI I DATI

Kenneth le vide.

La sua voce si fece tagliente.

«Sabrina, ascoltami bene. Accetta il co…»



