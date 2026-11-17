



Alle 2:17 del mattino rimasi perfettamente immobile accanto a mio marito, Dererick, costringendomi a respirare lentamente e con regolarità mentre lo osservavo attraverso le palpebre appena socchiuse. Si muoveva in silenzio nella nostra camera da letto buia, indossando guanti in lattice e portando con sé una piccola borsa nera che non avevo mai visto prima, assolutamente certo che fossi priva di sensi.





Tre ore prima, Dererick mi aveva preparato la solita tazza di camomilla. Mi preparava la stessa bevanda ogni sera da quasi un mese, ma dopo che era andato a lavarsi i denti, avevo versato il tè nel lavandino del bagno, sciacquato la tazza, mi ero messa a letto e avevo finto di addormentarmi. Guardarlo in quel momento confermò il sospetto a cui avevo avuto paura di credere. Qualunque cosa mettesse in quel tè era chiaramente destinata a tenermi priva di sensi, e la sicurezza con cui si muoveva lasciava intendere che l’avesse già fatto in passato.

Lo strano schema era iniziato circa tre settimane prima. Ogni volta che Dererick restava a casa per la notte, la mattina dopo mi svegliavo intontita e disorientata in modo insolito, e a volte notavo che il pigiama era attorcigliato o che il mio corpo si trovava in una posizione diversa da quella in cui ricordavo di essermi addormentata.

All’inizio avevo dato la colpa alla stanchezza. Dererick viaggiava spesso per lavoro, vendendo apparecchiature mediche, mentre io lavoravo fino a tardi per portare a termine un progetto importante per la mia attività di graphic design.

Poi, un martedì mattina, mi chiamò mia sorella Clare.

«Anna, stai bene? Ieri sera, quando abbiamo parlato, sembravi davvero strana. Come se fossi ubriaca o qualcosa del genere, ma hai detto che non avevi bevuto.»

Non ricordavo affatto di aver parlato con lei. L’ultima cosa che ricordavo della sera prima era aver bevuto il tè preparato da Dererick e poi essere andata a letto.

Da quel momento cominciai a osservare tutto con maggiore attenzione. Quella spossatezza innaturale si presentava solo quando Dererick era a casa; le notti in cui era in viaggio, invece, dormivo normalmente e mi svegliavo riposata.

Poi iniziai a notare piccoli segni inspiegabili sulle braccia e sulle gambe. Ogni volta che glieli facevo notare, Dererick si mostrava preoccupato e suggeriva che forse camminavo nel sonno, arrivando persino a offrirsi di accompagnarmi dal medico.

Per un po’, la sua apparente premura mi fece sentire in colpa per aver sospettato di lui. Ma ormai non potevo più ignorare quello schema, così cominciai a fare di nascosto delle prove per capire cosa succedesse quando evitavo il tè.

Le sere in cui gli dicevo di essere troppo sazia per berlo, mi svegliavo normalmente. Ogni volta che lo accettavo, la mattina dopo mi sentivo esausta e confusa; e una sera, quando dissi di avere mal di testa e andai subito a letto senza bere nulla, Dererick rimase al piano di sotto per più di un’ora prima di venire a dormire, visibilmente irritato.

Fu allora che mi convinsi che mi stesse sedando di nascosto.

Ancora non avevo idea del perché.

Così quella sera finsi di bere il tè e aspettai.

Dererick si avvicinò al letto e mi studiò il volto per alcuni secondi, mentre lottavo contro ogni istinto che mi spingeva a muovermi. Poi infilò una mano nella borsa nera, tirò fuori una piccola macchina fotografica e la posò sul comò, puntata verso il letto.

Si accese una minuscola luce rossa.

Mi stava riprendendo.

Poi Dererick aprì un quaderno e consultò alcune pagine, come se stesse seguendo delle istruzioni. Tirò fuori un paio di forbici, tagliò un pezzetto dall’orlo della mia maglia del pigiama e sigillò con cura il tessuto in un sacchetto di plastica.

Avrei voluto mettermi seduta e pretendere una spiegazione, ma rimasi completamente immobile.

Cominciò a scattare fotografie, spostandomi il braccio e aggiustandomi la posizione del corpo. Ogni suo gesto era deliberato e metodico, come se avesse fatto pratica nel maneggiare qualcuno senza svegliarlo.

Poi il telefono vibrò. Dererick lesse il messaggio e sorrise.

Ne arrivò un altro, poi un terzo. Scattò altre fotografie e le inviò subito a chiunque lo stesse contattando.

Fu allora che la verità divenne ancora più terrificante.

Mio marito non agiva da solo.

Dererick continuò a muoversi per la camera da letto come se io non fossi altro che un oggetto privo di sensi. Aprì il portatile accanto al letto, trasferì le fotografie appena scattate e sembrò caricarle da qualche parte, controllando ripetutamente il quaderno per seguire le istruzioni.

Il telefono continuava a vibrare e ogni nuovo messaggio sembrava indicargli cosa fare dopo. A un certo punto scattò altre fotografie e le rimandò subito, confermando che qualcun altro lo stava osservando e dirigeva attivamente almeno una parte di ciò che stava succedendo.

Poi Dererick tirò fuori dalla borsa nera un piccolo tampone e raccolse campioni da diverse zone della mia pelle. Sigillò ciascuno in un sacchetto di plastica separato, con la stessa calma e precisione clinica con cui aveva tagliato il tessuto del mio pigiama.

Alla fine ripose la macchina fotografica, il quaderno e il portatile. Prima di lasciare la camera, si chinò e mi baciò la fronte con la stessa tenerezza che mi aveva dimostrato innumerevoli volte durante il nostro matrimonio.

«Sogni d’oro, Anna.»

Sentire la sua voce gentile dopo tutto quello a cui avevo appena assistito mi rivoltò lo stomaco. Qualche minuto dopo sentii chiudersi piano la porta d’ingresso, poi l’auto partire e allontanarsi da casa, poco prima delle tre del mattino.

Solo allora mi permisi di muovermi.

Mi tremavano così tanto le mani che a malapena riuscivo a mettermi seduta. Dererick non si era limitato a sedarmi di nascosto: mi aveva fotografata, aveva spostato il mio corpo, raccolto campioni, documentato tutto e comunicato con altre persone mentre lo faceva.

Prima mi aveva detto che sarebbe partito per un viaggio di lavoro di tre giorni a Chicago, e questo mi offriva una breve occasione per scoprire in cosa fosse coinvolto. Dopo aver aspettato ancora qualche minuto per assicurarmi che non stesse tornando, cominciai a cercare il portatile personale che teneva separato dal computer di lavoro.

Alla fine trovai una valigetta chiusa a chiave sotto il nostro letto. Provai a inserire la data del nostro anniversario come combinazione e, quando la serratura scattò, sollievo e terrore mi assalirono nello stesso momento.

Il portatile conteneva centinaia di fotografie, ordinate in cartelle per data. Alcune risalivano a quasi otto mesi prima, molto prima che cominciassi a notare qualcosa di insolito.

Poi vidi alcune cartelle con nomi di donne.

Jennifer.

Patricia.

Michelle.

C’erano almeno sei donne.

Aprii la cartella di Jennifer e trovai fotografie inquietantemente simili a quelle che Dererick aveva scattato a me. Ma, man mano che le date avanzavano, lei appariva sempre più debole e malata, mentre le cartelle di Patricia e Michelle mostravano lo stesso schema agghiacciante.

Poi trovai un documento intitolato «Comunicazioni con i clienti».

Dai documenti risultava che Dererick gestiva un’attività criminale organizzata, nella quale i clienti paganti richiedevano fotografie e scenari specifici inscenati con donne le cui condizioni peggioravano gradualmente. Le richieste avevano prezzi diversi e vari messaggi mostravano clienti che impartivano istruzioni dettagliate su ciò che volevano che documentasse.

Continuai a cercare finché non trovai un’e-mail inviata appena due giorni prima, in cui venivo menzionata per nome. Un cliente aveva chiesto informazioni su qualcosa chiamato «Servizi di laurea» e la risposta di Dererick mi fece tremare di nuovo le mani.

Aveva scritto che ero «quasi pronta».

Avrebbe «iniziato presto la fase finale».

Non sapevo esattamente cosa significasse, ma dopo aver visto le fotografie successive delle altre donne, capii che aspettare di scoprirlo poteva essere pericoloso. Copiai tutti i file che potei su una chiavetta USB, poi frugai in camera da letto finché non trovai il taccuino di Dererick, nascosto nel cassetto dei calzini.

Gli appunti contenevano registrazioni dettagliate delle sostanze, delle quantità, delle reazioni fisiche e delle richieste dei clienti. Le note più recenti menzionavano persone che chiedevano «accesso permanente» e Dererick aveva scritto che stavo diventando sospettosa e che forse avrebbe dovuto «accelerare i tempi». Bastava così.

Qualunque cosa comportasse la sua fase finale, ero convinta di trovarmi in pericolo immediato. Fotografai ogni pagina del taccuino, rimisi il portatile e la valigetta esattamente dove li avevo trovati e mi costrinsi a riflettere con attenzione su cosa fare.

Dererick non doveva sapere che avevo scoperto il suo segreto. Non ancora.

Ma sarebbe dovuto tornare a casa tra tre giorni.

E, prima che accadesse, dovevo assicurarmi di non essere lì ad aspettarlo da sola.

PARTE 3: IL MIO VICINO AVEVA CAPITO CHE C’ERA QUALCOSA CHE NON ANDAVA

Dopo aver copiato i file e fotografato ogni pagina del taccuino di Dererick, rimisi con cura ogni cosa al suo posto. Non potevo rischiare di dargli motivo di sospettare che avessi scoperto il suo segreto, ma sapevo anche che ero arrivata al punto in cui non potevo più affrontare tutto da sola.

La prima chiamata fu per mia sorella, Clare. Stava facendo il turno di notte in ospedale, quindi la chiamata finì direttamente in segreteria.

«È un’emergenza. Richiamami appena puoi.» Nell’attesa pensai al nostro anziano vicino, il signor Peterson. Passava ore seduto sulla veranda di casa sua e, se Dererick usciva davvero di casa nostra alle due o alle tre del mattino da mesi, era probabile che il signor Peterson avesse notato qualcosa.

Erano quasi le cinque del mattino, ma in cucina da lui c’era ancora la luce accesa. Attraversai la strada e bussai. Non appena aprì la porta in vestaglia, la sua espressione cambiò vedendomi in faccia.

«Anna, cara, che succede? Sembra che tu abbia visto un fantasma.»

Ci sedemmo al tavolo della cucina mentre cercavo di tenere ferme le mani. Non gli raccontai subito tutto, perché prima dovevo capire se ciò a cui aveva assistito corrispondeva a quello che avevo scoperto.

«Signor Peterson, devo chiederle una cosa. Ha notato qualcosa di strano a casa nostra, di notte? Qualcosa di insolito nel comportamento di Dererick?»

La sua espressione si fece seria.

«Anna, mi chiedevo quando me l’avresti domandato.»

Mi si contrasse lo stomaco.

«Che cosa intende?»

Il signor Peterson mi raccontò che da mesi vedeva Dererick uscire di casa nostra alle due o alle tre del mattino. Ancora più inquietante, a volte auto sconosciute si fermavano più giù lungo la strada, poi alcune persone scendevano e si avvicinavano a piedi a casa nostra dopo il tramonto.

«Perché non me l’ha detto?»

A quanto pare, Dererick aveva già preparato una spiegazione. Aveva detto al signor Peterson che soffrivo di gravi disturbi del sonno e prendevo farmaci potenti, sostenendo che a volte doveva uscire di notte per ragioni mediche o per appuntamenti urgenti.

«Mi ha chiesto di non parlartene. Ha detto che ti vergognavi.»

La rivelazione mi fece stare male fisicamente. Dererick non si era limitato a nascondermi quello che faceva: aveva messo a punto un’intera storia di copertura, così chiunque avesse notato qualcosa di sospetto avrebbe avuto una spiegazione credibile.

Per fortuna, il signor Peterson non ci aveva mai creduto del tutto. Disse che ero sempre sembrata in perfetta salute e che gli sconosciuti arrivati a ore insolite non avevano certo l’aria di medici o professionisti sanitari.

Gli mostrai le fotografie di alcune pagine del taccuino di Dererick. Mentre leggeva gli appunti, il suo viso impallidì a poco a poco.

«Santo cielo, Anna, dobbiamo chiamare subito la polizia.»

Chiamammo il 911, ma all’inizio l’operatore accolse la mia segnalazione con cautela, presumibilmente pensando che si trattasse di una complicata lite domestica. Ci assicurarono che avrebbero mandato un agente non appena se ne fosse liberato uno, ma il signor Peterson scosse subito la testa.

«Dererick potrebbe tornare da un momento all’altro.»

Poi squillò il telefono.

Era Clare.

«Anna, ho ricevuto il tuo messaggio. Che succede?»

Le raccontai tutto, cominciando dal tè e arrivando alla telecamera nascosta, alle fotografie, alle altre donne e ai file inquietanti sul portatile di Dererick. Clare rimase completamente in silenzio finché non ebbi finito.

«Arrivo subito. E porto qualcuno con me.»

Circa un’ora dopo, Clare arrivò con la detective Martinez, un’investigatrice che conosceva tramite l’ospedale e che aveva esperienza in casi complessi. Consegnai a Martinez la chiavetta USB e, dopo aver esaminato solo una parte delle prove, il suo atteggiamento cambiò del tutto.

«È molto più grave di quello che faceva a te. Da quanto hai scoperto, gestisce un’organizzazione criminale da anni.»

Martinez contattò subito altri agenti e investigatori. Nel giro di poche ore, cominciarono a identificare persone in diversi Stati che sembravano collegate alle attività di Dererick.

Ma restava un problema serio.

Dererick era ancora a piede libero.

Peggio ancora, gli investigatori scoprirono che il presunto viaggio di tre giorni a Chicago sarebbe terminato molto prima di quanto mi avesse detto. Era atteso a casa quella sera stessa.

La detective Martinez decise che non potevano rischiare di dargli il tempo di sparire.

Avrebbero lasciato che mio marito rientrasse direttamente a casa.

E stavolta sarei stata lì ad aspettarlo.

PARTE 4: LA TRAPPOLA IN ATTESA DI MIO MARITO

La detective Martinez agì rapidamente non appena comprese la portata delle prove contenute nella chiavetta USB. Gli agenti cominciarono a sorvegliare casa nostra, mentre gli investigatori rintracciavano numeri di telefono, movimenti finanziari e altre informazioni contenute nei file di Dererick. Nel giro di poche ore, avevano identificato diversi uomini in vari Stati che sembravano collegati alle sue attività.

Alcuni di quegli uomini erano già stati individuati dalle forze dell’ordine, ma Dererick restava la minaccia più immediata. Avrebbe dovuto essere via per tre giorni, ma gli investigatori scoprirono che sarebbe tornato a casa quella sera stessa, lasciandoci pochissimo tempo per decidere cosa fare.

La detective Martinez propose un piano che mi terrorizzava.

Invece di affrontare Dererick altrove, la polizia voleva che tornasse a casa convinto che fosse tutto normale. Gli agenti avrebbero circondato la proprietà mentre io avrei finto di non aver scoperto nulla, dando agli investigatori l’occasione di coglierlo sul fatto con l’attrezzatura e le prove che usava di solito.

Ogni istinto mi diceva di andarmene di casa e non tornarci mai più. Ma, dopo aver visto i nomi delle altre donne e aver capito quanto fosse organizzata la sua attività, volevo che la polizia avesse prove sufficienti per smantellare l’intera rete, invece di costruire un caso basato solo su quello che aveva fatto a me. Quella sera ero seduta in salotto con un microfono nascosto sotto la maglietta. Sapere che gli agenti erano appostati lì vicino avrebbe dovuto farmi sentire più al sicuro, ma ogni volta che sentivo passare un’auto fuori, il petto mi si stringeva.

Alle sette in punto, Dererick tornò a casa.

Entrò con dei fiori e dei cioccolatini, il volto atteggiato a quella dolce espressione affettuosa di cui un tempo mi fidavo ciecamente.

«Mi sei mancata.»

Mi baciò e io mi costrinsi a reagire con naturalezza. Stare seduta accanto a lui, ripensando alle fotografie nascoste, ai messaggi dei clienti, ai quaderni e ai nomi sul suo portatile, mi sembrava quasi irreale, ma non potevo lasciargli intuire che qualcosa fosse cambiato.

Alla fine arrivò il momento di andare a letto.

Dererick andò in cucina e tornò con la solita tazza di camomilla. Per settimane quel semplice rituale serale mi era sembrato un gesto premuroso, ma adesso la vista della tazza mi faceva torcere lo stomaco.

«Sogni d’oro, tesoro.»

Mi baciò sulla fronte.

Finsi di bere la tisana, poi salii al piano di sopra e rimasi completamente immobile a letto. Gli agenti sapevano cosa stava succedendo, ma aspettare che Dererick facesse la sua prossima mossa fu uno dei venti minuti più lunghi della mia vita.

Poi lo sentii muoversi.

Dererick prese la borsa nera ed entrò in camera con la stessa sicurezza che avevo già visto. Convinto che fossi priva di sensi, sistemò la videocamera, aprì il quaderno e cominciò a prepararsi per un’altra sessione.

Quella volta, però, non era solo con me.

La porta della camera si spalancò all’improvviso.

La detective Martinez entrò con tre agenti e Dererick si immobilizzò. Il colore gli sparì dal viso mentre la polizia gli si stringeva intorno; la borsa nera, la videocamera e il quaderno erano ancora a portata di mano.

Per alcuni secondi sembrò incapace di capire cosa stesse succedendo. Poi spostò lo sguardo dagli agenti a me.

Aprii gli occhi.

Dererick mi fissò mentre la confusione lasciava lentamente il posto alla consapevolezza.

«Lo sapevi.»

Per la prima volta da quando lo conoscevo, sembrava davvero spaventato.

Mi tirai su a sedere e sostenni il suo sguardo.

«Lo sapevo. Sapevo tutto.»

Gli agenti presero il controllo della stanza e lo portarono via. Dererick continuò a voltarsi a guardarmi, come se ancora non riuscisse a capire come la vita segreta che aveva costruito con tanta cura fosse crollata nel giro di una sera.

Ma l’arresto di mio marito era solo l’inizio.

Le prove contenute nel suo portatile stavano per rivelare quante vite la sua attività avesse già distrutto.

Mentre gli agenti portavano via Dererick da casa nostra, lui continuava a voltarsi a guardarmi. Non riuscivo a capire se la sua espressione fosse dettata dalla rabbia, dall’incredulità o dalla consapevolezza che il mondo segreto che aveva costruito per anni fosse finalmente crollato.

Il suo arresto si rivelò soltanto l’inizio. Il portatile, il quaderno, i messaggi, le fotografie e i documenti finanziari fornirono agli investigatori informazioni sufficienti a smascherare una rete molto più vasta, attiva in diversi Stati; alla fine, si fecero avanti diciassette donne, tutte vittime.

Per mesi avevo creduto che ci fosse qualcosa che non andava in me. Avevo attribuito allo stress la mia stanchezza, avevo dubitato dei miei ricordi quando non riuscivo a rammentare certe conversazioni e mi ero perfino sentita in colpa quando Dererick insinuava che forse soffrivo di sonnambulismo.

Solo in seguito capii quanto deliberatamente avesse alimentato quella confusione. Non si era limitato a nascondere ciò che faceva: aveva costruito spiegazioni per ogni sintomo, così che dubitassi di me stessa ben prima di pensare di dubitare di lui.

Gli investigatori scoprirono anche quanto accuratamente fosse stata organizzata l’attività. Le cartelle, le comunicazioni con i clienti, le fotografie messe in scena e i registri dettagliati dimostravano che la condotta di Dererick andava ben oltre il nostro matrimonio e si protraeva da anni.

Alla fine, il processo si concluse.

Dererick fu condannato all’ergastolo, senza possibilità di libertà condizionale.

Sapere che non sarebbe mai potuto tornare non bastò a farmi sentire subito di nuovo al sicuro. Dopo l’indagine, andai a vivere da Clare, perché non riuscivo a sopportare l’idea di dormire da sola nella casa dove avevo trascorso tante notti, ignara e vulnerabile.

Riprendersi richiese molto più tempo dell’arresto. Passai mesi in terapia per ricostruire il mio senso di sicurezza, e una delle cose più difficili da recuperare fu la capacità di fidarmi di un’altra persona senza chiedermi cosa potesse nascondersi dietro la sua gentilezza.

Clare mi rimase accanto per tutto il tempo. Entrai anche in contatto con altre sopravvissute e ascoltare le loro esperienze mi aiutò a capire che sopravvivere a ciò che Dererick mi aveva fatto non doveva per forza diventare l’ultimo capitolo della mia vita.

Un anno dopo, decisi di mettere a frutto le competenze che avevo già come grafica per aiutare le donne che si trovavano in situazioni simili. Fondai un’organizzazione senza scopo di lucro che metteva in contatto le sopravvissute con informazioni, servizi di sostegno e risorse che altrimenti avrebbero potuto faticare a trovare.

Creare siti web e materiali informativi diede al mio lavoro uno scopo che non avrei mai immaginato. Ogni risorsa che pubblicavamo sembrava una piccola rivincita contro il sistema che Dererick aveva costruito attorno alla segretezza, all’isolamento e alla sfiducia delle donne nei confronti del proprio istinto.

Gli incubi non scomparvero mai del tutto.

A volte mi svegliavo ancora nel cuore della notte, ricordando la minuscola luce rossa sulla sua videocamera o il suono della sua voce che mi augurava dolcemente la buonanotte, convinto che fossi priva di sensi. Ma, con il passare dei mesi, quelle notti si fecero meno frequenti.

Ogni volta che la paura riaffiorava, mi ricordavo di ciò che era successo davvero. Mi ero accorta che qualcosa non andava, avevo verificato lo schema quando le sue spiegazioni avevano smesso di avere senso, avevo raccolto prove, mi ero rivolta a persone di cui mi fidavo e avevo aiutato gli investigatori a smascherare qualcosa di molto più grande di quanto avessi immaginato all’inizio.

Dererick si aspettava che restassi confusa e dipendente da lui. Invece, la notte in cui smisi di bere la sua tisana e finsi di dormire segnò l’inizio della fine di tutto ciò che aveva creato.

Per molto tempo, ho creduto che guarire significasse tornare a essere la donna che ero prima di scoprire la verità. Alla fine, ho capito che non dovevo tornare a una versione precedente di me stessa.

Potevo costruirne una nuova.

Dererick aveva cercato di ridurmi a un’altra vittima della sua operazione segreta, ma quella non era l’identità che avrei portato con me. Gli sono sopravvissuta e poi ho usato ciò che avevo vissuto per aiutare altre donne a riappropriarsi della propria voce e a fidarsi di nuovo di se stesse.

A volte ricordavo ancora di essere rimasta immobile in quella camera da letto, alle 2:17 del mattino, terrorizzata all’idea che aprire gli occhi avrebbe rivelato che ero sveglia.

Ora capivo che tenerli aperti era proprio ciò che mi aveva salvata.

Mi sono fidata di me stessa. Ho chiesto aiuto. E sono sopravvissuta.

Era l’unica cosa che Dererick non avrebbe mai potuto togliermi.



