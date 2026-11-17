



Parigi indica addestramento e manutenzione come attività dei piccoli gruppi presenti nel Paese. Lavrov considera invece il dispiegamento un coinvolgimento diretto nel conflitto.





La Francia ammette che piccoli nuclei di propri militari operano in Ucraina per istruire le Forze di Kiev e curare i mezzi, ma nega di prendere parte ai combattimenti. Alice Rufo, ministra delegata alle Forze armate, ha giudicato «assurda» la tesi esposta da Sergej Lavrov, ministro degli Esteri russo: i francesi, ha precisato, non svolgono compiti bellici. La stampa francese, inclusa RFI, aveva dato notizia del loro impiego sul territorio ucraino, segnalando che la presenza risalirebbe almeno all’estate del 2026. Le notizie sono state diffuse da organi d’informazione francesi.

Lavrov ha parlato della questione il 17 novembre durante una conferenza stampa a Manila, al termine del 21º vertice dell’Asia orientale. Secondo il ministro, Mosca sa che in Ucraina si trovano militari stranieri, non soltanto francesi, da oltre sei mesi. Ha aggiunto che la Russia ha trasmesso le proprie preoccupazioni ai Paesi interessati e ha descritto la presenza come una partecipazione diretta al conflitto, accostandola all’assistenza nella definizione degli obiettivi e alla trasmissione di dati satellitari. Le sue parole, riportate dai media, sono state rivolte alle attività di sostegno occidentali a Kiev.

Rufo ha invece ribadito che i francesi svolgono esclusivamente compiti di formazione e manutenzione. La ministra ha negato che il loro dispiegamento implichi un’intenzione di combattere e ha contestato esplicitamente la definizione usata da Lavrov. Anche un resoconto di RFI descrive il ruolo dei contingenti come non combattente. La presenza, secondo le informazioni raccolte dall’emittente, riguarda piccoli gruppi inviati per incarichi di breve durata. Non sono stati resi noti né il numero dei militari coinvolti né i reparti di provenienza: RFI ha scelto di non indicare questi ultimi per ragioni di sicurezza.

Secondo RFI Volia è la struttura francese attiva in Ucraina, guidata da un generale. Le squadre svolgono incarichi limitati nel tempo: addestrano i militari ucraini e contribuiscono alla cura dei materiali in dotazione alle loro Forze. Kiev ha ricevuto dalla Francia sistemi che richiedono conoscenze tecniche specifiche per restare efficienti, fra cui i cannoni Caesar, gli aerei Mirage 2000 e missili di precisione. Per operare in un Paese in guerra, Parigi ha escluso l’impiego di tecnici civili e ha scelto militari, come riferito da RFI.

Questi provengono da unità convenzionali, comprese formazioni dell’esercito con competenze di sostegno. L’emittente ha omesso i nomi dei reparti coinvolti per tutelare la sicurezza dei soldati e delle persone a loro vicine. Le informazioni raccolte descrivono Volia come un dispositivo leggero e adattabile, composto da piccoli gruppi assegnati a compiti circoscritti. La manutenzione dei sistemi francesi resta attività centrale, insieme alla formazione dei reparti ucraini. RFI descrive la missione come non combattente.

Secondo le fonti interpellate da RFI, Volia ha una struttura flessibile e ridotta, organizzata per missioni circoscritte. La stessa emittente riferisce che la presenza sarebbe stata mantenuta riservata e collegata alla missione Gerfaut, il distaccamento francese in Polonia attivo dal febbraio 2023 nell’ambito di EUMAM-Ukraine, la missione di assistenza militare dell’Unione europea. Gerfaut addestra sottufficiali destinati a diventare comandanti di gruppo nelle Forze ucraine. RFI riferisce che alcuni soldati francesi inviati in Ucraina avrebbero ricevuto indicazione di dichiarare di essere diretti in Polonia. Questa ricostruzione si basa su fonti citate dall’emittente.

Resta aperta la questione dell’informazione al Parlamento francese. Secondo RFI, deputati e senatori non sono stati ufficialmente informati dell’esistenza di Volia. L’articolo 35 della Costituzione francese prevede che il Parlamento sia informato dell’impiego all’estero di una forza convenzionale, anche quando non ha un ruolo di combattimento. Cédric Perrin, senatore dei Républicains e presidente della commissione Affari Esteri, Difesa e Forze armate del Senato, ha dichiarato a RFI che l’obbligo costituzionale si applica e che la presidenza deve informare il Parlamento entro un termine definito. Le fonti disponibili non riportano una comunicazione ufficiale ai parlamentari sul dispiegamento.

Le informazioni sul contingente sono emerse pubblicamente il 16 novembre, con il servizio di RFI basato su diverse fonti. Il giorno seguente una fonte informata sulla questione ha confermato a Le Monde che piccoli gruppi francesi svolgono rotazioni in Ucraina per addestramento e riparazione di materiali. Il quotidiano ha precisato che, secondo quella fonte, non si tratta di un dispiegamento militare in senso formale, ma del rafforzamento dell’unità di coordinamento diretta dall’addetto alla difesa dell’ambasciata francese a Kiev, un generale a tre stelle. La fonte ha confermato la presenza, senza fornire dettagli quantitativi.

Un’altra fonte, citata dall’AFP il 16 novembre, ha descritto un contingente ridotto e ha escluso incarichi di combattimento. Ha parlato di rotazioni di istruttori francesi che operano in Francia, Polonia e, occasionalmente, Ucraina. La fonte ha aggiunto che questa attività non costituisce un’operazione militare e che non vi è intenzione di intraprendere azioni coercitive. Non ha indicato il numero dei militari. Le diverse ricostruzioni concordano sui compiti di addestramento e manutenzione, mentre la classificazione della presenza e le modalità del suo coordinamento sono descritte con accenti differenti dalle fonti citate.

Il quadro pubblico dell’addestramento comprende iniziative francesi e un dispositivo europeo. RFI segnala che, dal 2023, 25.000 militari ucraini sono stati formati in Francia e Polonia. EUMAM-Ukraine, distinta da quei corsi nazionali, coordina la formazione organizzata negli Stati membri dell’Unione europea. Il 9 novembre 2026 il Consiglio dell’Unione europea ne ha esteso il mandato sino al 15 novembre 2028. La decisione prevede anche una presenza in Ucraina, incaricata di assicurare il coordinamento diretto con le autorità militari ucraine e i partner internazionali. Le cifre e le decisioni descrivono il sostegno europeo, non la consistenza dei militari francesi sul posto in quel Paese.

RFI ha ricordato precedenti di addestramento in Ucraina condotti da Paesi alleati: la missione britannica Orbital, attiva dal 2015 al 2022, e l’operazione canadese Unifier, avviata nel settembre 2015. Dopo l’invasione russa su vasta scala del 2022, il personale canadese è stato trasferito fuori dal Paese. Questi precedenti riguardano iniziative diverse da Volia e non modificano la posizione ufficiale francese descritta da Rufo. Al 17 novembre 2026, il punto di contrasto resta quindi la definizione del ruolo dei militari: Parigi nega una partecipazione ai combattimenti, mentre Lavrov considera le attività di sostegno un coinvolgimento diretto nella guerra.



