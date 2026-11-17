



Dopo le dichiarazioni di Veronica Peparini, Marina annuncia che eviterà Andreas. Il ballerino avrebbe desiderato dalla moglie un sostegno più esplicito alla loro amicizia.





Marina La Rosa ha annunciato che non si avvicinerà più ad Andreas Muller, dopo il confronto sulla loro amicizia andato in onda al Grande Fratello Vip. La decisione è arrivata nelle ore successive alla puntata di lunedì 16 novembre 2026, condotta da Ilary Blasi, e non equivale, per ora, a una rottura definitiva. La concorrente ha spiegato di essere rimasta amareggiata dalle parole pronunciate fuori dalla Casa da Veronica Peparini, moglie del ballerino. La vicenda ha coinvolto anche Andreas, che ha detto di aver desiderato dalla moglie una presa di posizione più netta a tutela del legame con Marina.

La discussione è partita dall’intervista concessa da Peparini a Silvia Toffanin per Verissimo. La coreografa ha parlato di sé come di una donna gelosa e possessiva, pur dicendo di fidarsi del coniuge. Ha riconosciuto a Marina intelligenza e abilità nel muoversi tra le dinamiche televisive, insinuando che fosse più consapevole di Andreas sul piano del gioco. Durante la diretta, Blasi ha sottoposto ai due concorrenti le sue affermazioni e li ha invitati a replicare. Marina si è sentita toccata soprattutto dal possibile ritratto strategico del suo comportamento. Ha anche rammentato che la sua conoscenza con Veronica precede l’ingresso nel reality.

La concorrente ha descritto come buono il rapporto nato con Veronica e, con ironia, ha detto di essersi innamorata di lei più che di Andreas. Quanto al ballerino, Marina ha attribuito la loro intesa alla convivenza e alle esperienze comuni nella Casa, escludendo motivazioni amorose. Ha anche sostenuto che la moglie non ha ragioni per mettere in dubbio la sua fedeltà. Andreas ha ribadito di avere fiducia nell’affetto e nell’appoggio di Veronica. Nella Mystery Room ha ricevuto da lei un messaggio d’incoraggiamento: gli suggeriva di affidarsi all’istinto e di andare avanti con determinazione. Il concorrente ha infine lamentato le insinuazioni apparse sui social, che trova irritanti.

Andreas ha osservato che sui social anche amicizie senza secondi fini vengono spesso interpretate male, dando origine a polemiche che raggiungono le persone all’esterno del programma. Rientrato in salone, ha parlato bene di Marina, definendola splendida e ribadendo la sincerità del loro legame. Cesara Buonamici si è schierata con entrambi: Secondo lei sono in sintonia, ma nulla fa pensare a qualcosa di diverso dall’amicizia. Ha spiegato quella complicità con la convivenza intensa, che ha permesso loro di scoprire idee e sensibilità comuni. Le rassicurazioni dell’opinionista non hanno tolto a Marina la delusione per le parole di Peparini.

Nel corso di uno sfogo notturno seguito alla puntata, Andreas ha ripreso il tema. Ha confidato che avrebbe voluto dalla moglie una difesa più chiara della sua amicizia con Marina. Comprende la gelosia di Veronica e il disagio causato dai commenti esterni, ma sperava che lei riconoscesse apertamente l’importanza di quel rapporto, limitando così le insinuazioni. Ha descritto la mancata presa di posizione come una carezza non ricevuta. Più tardi Marina ha annunciato che terrà le distanze da Andreas. La concorrente teme che la sua vicinanza possa mettere in difficoltà la coppia.

La frase pronunciata da Marina indica una volontà di allontanarsi da Andreas, ma non certifica la fine della loro amicizia. La scelta arriva dopo una serata emotivamente complessa e nasce dal desiderio di non creare tensioni nella coppia del ballerino. Marina è rimasta ferita dall’eventualità che Veronica leggesse con malizia la sua vicinanza, tanto più che tra loro c’erano già conoscenza e stima. Andreas non ha detto di voler interrompere il legame e ha continuato a manifestare affetto per la concorrente. Il futuro della sintonia resta incerto: i due potrebbero riavvicinarsi oppure mantenere una distanza, mentre le reazioni esterne pesano ancora.



