



Brad indossava guanti sottili anche d’estate.





A casa, i nostri figli conoscevano ogni tatuaggio che gli copriva le mani e le braccia. Tracciavano i fiori, i teschi, le linee storte e le strane formine come se fossero le pagine di un libro illustrato.

Fuori casa, invece, Brad teneva coperto ogni centimetro del corpo. Diceva sempre che i tatuaggi erano errori di gioventù.

Gli credevo.

Poi, un pomeriggio, nostra figlia Molly cadde in una pozzanghera fangosa. Brad le diede la sua camicia, lasciando le braccia scoperte in pubblico per la prima volta da quando lo conoscevo.

Pochi minuti dopo, in un negozio, una donna notò un tatuaggio in particolare sul suo avambraccio.

La confezione che teneva in mano le scivolò dalle dita e si schiantò sul pavimento.

E quando sussurrò il nome di Brad, capii che mio marito aveva nascosto molto più dell’inchiostro.

«Perché questo petalo è così grande?»

Il dito di Molly seguì con delicatezza il girasole storto tatuato sull’avambraccio di Brad.

Brad abbassò lo sguardo.

«Una scelta creativa, tesoro.»

«Di chi?»

Il suo sorriso si spense appena.

Si tirò giù la manica.

«Storia vecchia.»

La sua risposta aveva un tono scherzoso.

Il gesto, no.

Pochi minuti dopo, ci stavamo preparando per andare al parco.

Brad si mise i jeans, una camicia a maniche lunghe e dei guanti leggeri, perché alcuni tatuaggi arrivavano fino alle mani.

Faceva abbastanza caldo da rendere tutto quel vestiario insensato.

Ma per Brad era normale.

In casa non si preoccupava mai di nascondere i tatuaggi.

I nostri tre figli avevano visto ogni disegno.

Fuori, invece, nessuno.

«Ma a me piacciono i tuoi disegni», si lamentò Molly.

Brad aprì la porta.

«Hai un pessimo gusto artistico.»

Lei ridacchiò.

Anni prima gli avevo chiesto perché si coprisse con tanta cura.

«Me li sono fatti da giovane», mi aveva detto. «Me ne pento.»

Ogni volta che gli proponevo di rimuoverli con il laser, Brad diceva che costava troppo.

Quella spiegazione non mi aveva mai convinta del tutto.

Eppure era un marito dolce e un padre meraviglioso.

Mi convinsi che amarlo significasse rispettare un argomento di cui chiaramente non voleva parlare.

Così smisi di fare domande.

Quel pomeriggio, al parco, Molly corse verso i giochi.

Pochi minuti dopo scivolò accanto a una pozzanghera fangosa e ci finì dritta dentro.

L’acqua e il fango le inzupparono il vestito.

«Papà!»

Brad le corse incontro.

«Mi sono bagnata il vestito.»

La prese subito in braccio.

«Situazione d’emergenza.»

Senza esitare, si tolse la camicia abbottonata e gliela avvolse sulle spalle.

Sotto, Brad aveva solo una maglietta a maniche corte.

Entrambe le braccia tatuate erano completamente scoperte.

Appena se ne accorse, il suo corpo si irrigidì.

Le dita afferrarono il bordo della manica, come se in qualche modo potesse tirarla ancora più giù.

Poi Molly rabbrividì.

Brad smise di preoccuparsi di sé e la sollevò ancora di più tra le braccia.

«Dai. Ti troviamo qualcosa di asciutto.»

Il negozio più vicino era a pochi minuti di distanza.

Brad portò Molly dentro.

Per la prima volta da quando lo conoscevo, attraversò un luogo pubblico con i tatuaggi scoperti.

Non successe niente.

Nessuno lo fissò.

Nessuno sussurrò.

La maggior parte delle persone non se ne accorse nemmeno.

Finché non arrivammo al reparto di abbigliamento per bambini.

Brad allungò una mano verso un maglione.

Alle mie spalle cadde qualcosa.

Una confezione colpì le piastrelle.

Mi voltai.

A qualche metro di distanza c’era una donna.

Non stava guardando la confezione.

Fissava Brad.

Più precisamente, un tatuaggio.

Il girasole storto.

«Bradley?»

La mano di Brad si fermò.

Abbassò lentamente il braccio.

«Mi dispiace», disse. «Credo che mi abbia scambiato per qualcun altro.»

La donna fece un passo avanti.

«No, non è così.»

Brad guardò verso di me.

«Hailey, troviamo dei pantaloni per Molly, e basta.»

«Bradley.»

Questa volta la voce le tremò.

Poi indicò il suo avambraccio.

«L’hai tenuto.»

Brad rimase immobile.

Guardai prima l’uno, poi l’altra.

«Tenuto cosa?»

La donna non distolse gli occhi dal girasole.

«Il mio girasole.»

L’espressione di Brad si svuotò del tutto.

«Erin, ti prego.»

Mi si strinse lo stomaco.

La conosceva.

Erin si portò una mano alla bocca.

«Non avrei mai pensato di rivederlo.»

«Erin…»

Solo allora sembrò accorgersi di me e dei bambini.

Guardò Brad.

«La tua famiglia?»

Lui annuì.

Lei spalancò gli occhi.

«Non gliel’hai mai detto?»

Brad serrò la mascella.

«Non c’era niente da raccontare.»

Erin lasciò uscire una breve risata incredula.

«Niente?»

«Non qui.»

Mi avvicinai.

«Brad, di cosa sta parlando?»

Lui si rifiutò di guardarmi.

Erin, invece, mi guardò.

«Tuo marito mi ha prestato il suo braccio quando stavo imparando di nuovo a fidarmi delle mie mani.»

Aggrottai la fronte.

«Cosa?»

Indicò il girasole.

«È stato il primo tatuaggio che sono riuscita a fare dopo essermi ammalata.»

All’improvviso mi sentii le ginocchia cedere.

Prima ancora di capire cosa stesse succedendo, mi ritrovai seduta sul pavimento freddo di piastrelle.

Molly mi toccò la guancia con una mano bagnata.

«Mamma?»

«Sto bene.»

Brad si accucciò accanto a me.

«Hailey.»

Fissai il girasole.

Avevo visto quel tatuaggio migliaia di volte.

Quella mattina Molly ci aveva passato sopra il dito.

Brad l’aveva definito una storia vecchia.

«L’ha fatto lei?» chiesi.

Brad annuì.

«Perché?»

Prima che uno dei due potesse rispondere, Molly tirò la camicia di Brad.

«Papà, sono ancora bagnata.»

Per un secondo nessuno si mosse.

Poi Erin rise tra le lacrime.

Brad chiuse gli occhi.

«Giusto. I pantaloni.»

Dieci minuti dopo, Molly uscì dal bagno con i vestiti asciutti, mentre io portavo il suo vestito infangato in un sacchetto di plastica.

Erin era ancora lì ad aspettare.

Brad aveva chiaramente voglia di andarsene.

«Hailey non ha bisogno della visita guidata completa del museo.»

«Hailey ne ha assolutamente bisogno», disse Erin.

Molly alzò la mano.

«Voglio vedere i segreti di papà.»

Brad la fissò.

«Magnifico. Tradito da mia figlia.»

Lo guardai.

«Voglio capire.»

Mi sostenne lo sguardo per alcuni secondi.

Poi sospirò.

«Va bene. Ma Erin racconta questa storia meglio di me.»

Erin ci portò al centro artistico adattivo dove lavorava.

Il centro collaborava con uno studio di tatuaggi autorizzato lì vicino.

Erin aveva conosciuto Brad proprio lì, molti anni prima.

«Prima di ammalarmi, mi stavo formando seriamente come tatuatrice», spiegò Erin.

Flesse lentamente le dita.

«Dopo, il controllo della mano cambiò. Per un po’ fu difficile persino tracciare una linea dritta.»

Trascorse mesi in riabilitazione.

Si esercitò con impugnature adattive.

Si dedicò a esercizi di disegno.

E passò innumerevoli ore a esercitarsi sulla pelle sintetica.

Alla fine, un istruttore dello studio partner le diede il permesso di provare un piccolo disegno su una persona vera, sotto la supervisione di un professionista.

Erin rifiutò.

«Perché?» chiesi.

Guardò Brad.

«La plastica non sussulta.»

La pelle da esercitazione non poteva sentire dolore.

Non poteva ritrarsi.

Non poteva pentirsi di essersi fidata di lei.

All’epoca, Brad lavorava al centro, occupandosi della manutenzione e dando una mano con le attività generali.

Aveva sentito la conversazione.

Poi, senza esitare, si rimboccò la manica.

«Va bene», disse. «Usa il mio braccio.»

Erin pensò che scherzasse.

Non scherzava.

Con l’istruttore abilitato accanto a lei, Erin tatuò un piccolo girasole sul braccio di Brad.

Il gambo tremava leggermente.

Un petalo venne storto.

Accanto al fiore comparve un minuscolo punto per sbaglio.

«Pensavo di averlo rovinato», disse Erin.

Brad si era limitato a guardarsi il braccio.

«A me sembra un girasole.»

Gli occhi di Erin si riempirono di nuovo di lacrime.

Guardai mio marito.

Fissava il pavimento, come se in qualche modo quella storia lo mettesse in imbarazzo.

Non capivo perché.

Poi Erin tirò fuori una vecchia fotografia.

Brad, molto più giovane, era in piedi accanto a un banco da lavoro.

Aveva i capelli lunghi.

E i baffi peggiori che avessi mai visto.

Per un momento, dimenticai tutto il resto.

«Brad.»

Si accorse di dove stavo guardando.

«Quei baffi rappresentano un periodo buio della mia vita.»

Molly si sollevò sulle punte dei piedi.

«A me piacciono.»

Brad la indicò.

«Sei ufficialmente esclusa dal mio testamento.»

Lei sorrise.

Poi la mia attenzione si spostò più in basso, nella fotografia.

Brad aveva la manica rimboccata.

Erin era seduta accanto a lui, concentrata sul lavoro, mentre un istruttore abilitato la teneva sotto controllo.

Il girasole era appena fatto.

Storto fin dall’inizio.

Brad non l’aveva mai corretto.

Non l’aveva mai coperto.

Non l’aveva mai rimosso.

L’aveva tenuto esattamente come Erin l’aveva fatto.

Poi Erin mi mostrò un’altra fotografia.

C’era anche Brad.

Questa volta un uomo gli stava tatuando un piccolo disegno geometrico vicino al gomito.

Poi ne apparve un’altra.

Una donna era in piedi accanto a Brad, e ridevano entrambi guardando una luna storta.

Rivolsi lentamente lo sguardo alle sue braccia.

«Quanti?»

Brad si strofinò la nuca.

«Non così tanti.»

«Otto, forse.»

«Nove», lo corresse Erin.

«Uno a malapena conta.»

«La tua pelle non è d’accordo.»

Col passare degli anni, Brad era diventato una persona che il centro e lo studio partner potevano chiamare ogni volta che un artista in fase di recupero o un apprendista terminava la formazione richiesta e aveva bisogno di un volontario disponibile per fare pratica sotto supervisione.

Non tutti avevano continuato a tatuare.

Uno era diventato grafico.

Un’altra aveva cominciato a insegnare disegno adattivo.

Qualcun altro aveva deciso che l’arte dovesse restare un hobby.

Brad si ricordava di tutti.

«Adesso insegna», disse Brad, indicando una fotografia.

Erin sorrise.

«E si lamenta continuamente.»

«È così che sai che è felice.»

Fissai le braccia di mio marito.

Per anni avevo creduto che quelle linee storte e quegli strani disegnini fossero la prova di una giovinezza sconsiderata che Brad voleva disperatamente cancellare.

Invece, molti di quei tatuaggi rappresentavano momenti in cui persone spaventate scoprivano se potevano tornare a fidarsi di se stesse.

I tatuaggi erano imperfetti.

Ma non erano errori.

E questo mi lasciava con un’altra domanda.

«Se significano tanto, perché mi hai sempre detto che te ne pentivi?»

Il sorriso di Brad svanì.

«Mi hai detto che volevi rimuoverli.»

«È complicato.»

«Che cosa, esattamente, è complicato?»

Si infilò le mani in tasca.

«Possiamo lasciar perdere?»

«No.»

Brad lanciò un’occhiata a Molly.

Abbassai la voce.

«Non ho mai insistito perché pensavo che i tatuaggi ti mettessero in imbarazzo. Credevo che rispettarti significasse non costringerti a parlarne.»

«A volte mi mettono in imbarazzo.»

Non rispose.

Erin lo osservava attentamente.

«Non farlo.»

Quell’unica parola la fermò.

Tra loro passò qualcosa.

Qualcosa che non riuscivo a capire.

Erin conosceva la risposta.

Brad chiaramente non voleva che la sentissi.

Mi voltai verso di lei.

«Che cosa mi sfugge?»

Esitò.

Poi chiese: «Ti ha mai detto quale tatuaggio ha scelto lui?»

«Sono tutti suoi.»

«Non intendo questo.»

Brad si voltò dall’altra parte.

Riguardai tutti i disegni visibili.

Il girasole.

La luna.

Le linee geometriche.

«Che cosa vuol dire?»

«Niente», disse Brad.

Erin non volle rispondere al posto suo.

Si limitò ad aspettare.

Alla fine, Brad portò una mano al colletto della maglietta.

Lo tirò di lato quanto bastava per scoprire una parte della spalla.

Conoscevo quel tatuaggio.

Ci avevo dormito accanto per anni.

Era un semplice cerchio nero, più o meno grande quanto il fondo di una tazza da caffè.

Solo che la linea si interrompeva appena prima che le due estremità si congiungessero.

Avevo sempre pensato che chi l’aveva fatto non fosse riuscito a finirlo.

«Questo?»

Erin annuì. «È l’unico disegno che Brad abbia mai chiesto di farsi fare.»

Brad se lo coprì in fretta.

Lo fissai.

«Perché è interrotto?»

Si voltò di scatto.

«Non è interrotto.»

«E allora cos’è?»

Brad guardò Erin.

Poi le fotografie che ricoprivano le pareti.

Infine guardò me.

«È incompiuto.»

Ma dall’espressione di Erin capii che la risposta aveva ben poco a che fare con i tatuaggi.

All’improvviso, la domanda che mi ero fatta per anni cambiò.

Non mi importava più sapere perché Brad nascondesse i tatuaggi.

Volevo capire perché l’unico segno che avesse scelto personalmente fosse quello che si rifiutava di completare.

Brad fissò a lungo le fotografie.

Poi parlò.

«Volevo fare l’illustratore.»

Aspettai.

«Mio padre si ammalò. I soldi cominciarono a scarseggiare. Iniziai a lavorare a tempo pieno. Pensavo che avrei frequentato una scuola d’arte più avanti.»

«Che cosa successe?»

Alzò le spalle.

«Quel “più avanti” continuava a slittare.»

«Perché non me l’hai mai detto?»

Brad sorrise stancamente.

«Che cosa avrei dovuto dire? Che per poco non diventavo qualcuno?»

«Sei diventato qualcuno.»

«Sai cosa intendo.»

Purtroppo sì.

All’improvviso mi tornarono in mente cose di Brad che non avevo mai collegato.

Disegni lasciati a metà che sparivano dalla cucina.

Scaffali che smontava invece di riparare se venivano storti.

Ricette buttate prima ancora che qualcuno potesse assaggiarle, perché non avevano l’aspetto giusto.

Qualsiasi cosa non diventasse ciò che aveva immaginato tendeva a sparire.

Il mio sguardo si spostò sulla sua spalla.

«Il cerchio.»

«Dopo che tutti gli altri mi avevano tatuato qualcosa, Erin mi chiese cosa volessi.»

Erin sorrise appena.

«Gli chiesi perché non volesse chiudere il cerchio.»

Brad si strofinò il pollice sul palmo.

«Le dissi che forse non ero finito neanch’io.»

Molly aggrottò la fronte.

«Ma nessuno è finito.»

Brad la guardò.

«Ho otto anni», continuò lei con aria seria. «E ho ancora un sacco di tempo.»

Brad scoppiò a ridere all’improvviso, coprendosi il viso con una mano.

Molly sembrò offesa.

«Niente, tesoro.»

«Non ho nemmeno ancora tutti i denti da adulta.»

Erin rise anche lei.

Ma non smise di guardare Brad.

«Hai permesso a tutti noi di cambiare strada dopo», disse. «Sei l’unico che continua a credere che cambiare strada significhi aver fallito.»

Brad smise di ridere.

Lo sguardo gli scorse sulle fotografie.

Il tatuatore.

Il grafico.

L’insegnante.

Nessuno di loro era finito esattamente dove aveva previsto all’inizio.

Brad non aveva mai definito fallito nessuno di loro.

Solo se stesso.

Sulla strada di casa, ci fermammo a prendere un gelato.

Brad allungò automaticamente la mano verso la camicia abbottonata infilata nella borsa insieme ai vestiti sporchi di fango di Molly.

Poi si fermò.

Non dissi nulla.

La lasciò nella borsa.

Al bancone, una cassiera anziana strinse gli occhi guardando uno dei tatuaggi.

«È una cipolla?»

Brad si irrigidì subito.

Molly rispose prima che potesse farlo lui.

«È una luna.»

La cassiera si avvicinò.

«Ah.»

Lo studiò ancora per un secondo.

«Sì, ora la vedo.»

Poi lui scoppiò a ridere.

Non successe niente di eclatante.

Nessuno chiese la storia.

Nessuno si mise ad applaudire.

Nessuno scoprì cosa significassero i tatuaggi.

Comprammo semplicemente il gelato e tornammo a casa.

Quella sera, Molly si sedette accanto a Brad sul divano e riprese a seguire con un dito i contorni del girasole.

Io mi sedetti dall’altro lato.

«Hai mai davvero voluto rimuoverli?»

Brad ci pensò per un po’.

«Certi giorni.»

«E gli altri giorni?»

Abbassò lo sguardo sul braccio.

«La maggior parte di quelle storie non spettava a me raccontarla. Il problema era che, una volta che la gente vedeva un tatuaggio, di solito cominciava a chiedere di tutti gli altri.»

«E il cerchio?»

Brad mi guardò.

«Quella era la mia storia. Nasconderla era più facile che ammettere perché non l’avevo mai finita.»

E all’improvviso capii.

Aveva nascosto qualcosa a cui teneva fingendo di odiarla.

E capii anche qualcosa di me stessa.

Per anni, Brad mi aveva chiesto sottovoce di non guardare troppo da vicino.

Avevo scambiato il distogliere lo sguardo per gentilezza.

Non l’avrei costretto a venire allo scoperto.

Ma non dovevo più aiutarlo a nascondersi.

Più tardi, quella sera, Molly rovesciò un mucchio di pastelli sul tavolo della cucina.

«Papà, disegnami un cavallo.»

Brad scosse subito la testa.

«La mamma è più brava a disegnare.»

«Ho chiesto a te.»

Lui guardò verso di me.

Continuai a bere il caffè.

Brad sospirò e prese il pastello marrone.

Cinque minuti dopo, Molly esaminò il disegno.

«È un cane.»

«È assolutamente un cavallo.»

«I cani hanno le orecchie così.»

«Non hai nessun rispetto per l’arte, piccola.»

Brad allungò la mano verso il foglio.

Riconobbi subito quel gesto.

Accartocciare.

Buttare via.

Far sparire.

Ma le sue dita si fermarono prima di toccarlo.

Per diversi secondi, fissò il disegno imperfetto.

Poi lo lasciò esattamente dov’era. Più tardi, tornai in cucina.

Il disegno era ancora sul tavolo.

Molly gli aveva aggiunto enormi ali viola.

Brad entrò dietro di me e si fermò.

«Perché il mio cavallo ha le ali?»

Molly alzò lo sguardo.

«Perché aveva bisogno di aiuto.»

Brad prese il disegno.

Per un attimo, mi aspettai di vedere riaffiorare il suo vecchio riflesso.

Invece, cercò una calamita.

Poi appese il disegno al frigorifero.

Cavallo storto.

Ali viola.

In bella vista.

Molly guardò il disegno, poi il braccio scoperto di Brad.

«Domani posso colorare la cipolla?»

Brad si voltò di scatto.

«È una LUNA.»

Molly scappò via ridendo.

Brad fissò il terribile cavallo esposto sul frigorifero.

Poi toccò il cerchio incompiuto nascosto sotto la camicia.

Questa volta, non cercò di cancellare né l’uno né l’altro.



