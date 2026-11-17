L’incidente è avvenuto la sera del 16 novembre. La vittima, priva di documenti, non è ancora stata identificata; proseguono gli accertamenti.





L’incidente è avvenuto la sera del 16 novembre. La vittima, priva di documenti, non è ancora stata identificata; proseguono gli accertamenti.





Una donna di circa trent’anni è morta dopo essere stata investita da un’automobile nella serata di lunedì 16 novembre, lungo la Statale 11 a Colognola ai Colli, in provincia di Verona. L’incidente è avvenuto intorno alle 21.20, in via Strà, nei pressi dello stabilimento Velux. Secondo le prime ricostruzioni, la donna camminava a piedi lungo la strada quando è stata raggiunta da una Skoda. L’urto l’avrebbe sbalzata sull’asfalto per diversi metri. Gli operatori del Suem 118 sono intervenuti con un’ambulanza e un’automedica, ma hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

La documentazione personale non era presente tra gli effetti della donna, quindi le autorità non hanno ancora potuto attribuirle un’identità ufficiale. Le notizie disponibili la indicano come una persona di origini asiatiche, senza aggiungere ulteriori elementi biografici. Di conseguenza, le verifiche devono chiarire chi fosse la vittima. Parallelamente, resta da definire in che modo si sia verificato l’investimento lungo la Statale 11. L’assenza di documenti riguarda dunque il riconoscimento, mentre gli accertamenti sull’urto mirano a ricostruire l’accaduto.

Sono due aspetti collegati alla vicenda, ma distinti sul piano delle verifiche: da una parte l’identificazione, dall’altra la dinamica dell’incidente. Nessun dato personale ulteriore è stato reso pubblico. Le informazioni diffuse non indicano neppure che siano state raggiunte conclusioni definitive sulle eventuali responsabilità. Per ora, l’identità resta da accertare e le circostanze dell’investimento rimangono oggetto di ricostruzione. Le prime notizie descrivono una donna senza documenti, ma non permettono di precisare aspetti della sua storia personale né chiudere verifiche.

Polizia stradale e carabinieri di San Bonifacio hanno raggiunto il punto dell’investimento. Gli accertamenti sono orientati a ricomporre l’accaduto sulla base degli elementi raccolti, inclusa la collocazione della donna nel momento in cui è stata colpita. Non è ancora chiaro come si sia prodotto l’urto né per quale ragione chi era al volante non abbia potuto evitarlo. Al momento, i dati disponibili non permettono di indicare cause definitive o responsabilità. Le conclusioni dovranno attendere quindi il lavoro delle forze dell’ordine, chiamate a ricostruire i fatti senza formulare ipotesi anticipate.

Diverse testate locali e il TGR Veneto hanno pubblicato la notizia il 16 e il 17 novembre. Le versioni convergono sulla località, sull’ora indicativa, sui soccorsi e sulla mancanza di documenti della vittima. Alcuni articoli precisano che la vettura era una Skoda e che l’incidente è avvenuto in prossimità della Velux; riportano inoltre che la donna sarebbe stata scaraventata per alcuni metri. Le prime indicazioni collocano la sua età intorno ai trent’anni. Una sola testata ha fornito un’età differente, che non trova riscontro nelle altre cronache esaminate: non è dunque possibile considerare certo quel dettaglio.

La tragedia di Colognola ai Colli non è l’unico episodio mortale avvenuto quella sera nella provincia veronese, ma i due casi sono distinti. Alcune ore prima, a San Zeno di Mozzecane, un’automobile si era scontrata con la moto di Marcello Poiani, che è morto. Il motociclista aveva 53 anni e abitava a Castel d’Azzano; l’incidente è avvenuto sulla Statale 62. Non risultano legami tra i due eventi, accaduti su arterie diverse. Le verifiche sulla donna investita proseguono autonomamente, mentre la morte di Poiani riguarda l’altro sinistro.

Per la vicenda di Colognola ai Colli restano quindi da accertare sia l’identità della donna sia le circostanze dell’urto. Le forze dell’ordine stanno svolgendo i rilievi e raccogliendo gli elementi utili a chiarire la dinamica. Finora non sono state comunicate spiegazioni definitive sull’accaduto né indicazioni certe sulle responsabilità. Le prime ricostruzioni descrivono una donna a piedi lungo la Statale 11 e un’automobile che l’ha investita, ma le modalità precise devono ancora essere verificate. Il decesso è stato constatato sul posto dai sanitari intervenuti. L’identificazione della vittima resta un passaggio ancora da completare.



