



Dopo la vittoria nelle “canzoni elettriche”, ha preparato con Andreas Muller la lista in trenta minuti, scegliendo tra quaranta prodotti.





Il martedì 17 novembre, dopo la diretta su Canale 5, Guendalina Tavassi ha preso in carico la spesa della Casa del Grande Fratello Vip. Il privilegio derivava dal successo ottenuto venerdì nella gara delle “canzoni elettriche”. In mattinata, davanti ai compagni, ha aperto il messaggio della produzione, che le concedeva quaranta selezioni per gli acquisti comuni. Prima di iniziare, ha domandato agli altri inquilini quali prodotti desiderassero. In seguito ha chiesto ad Andreas Muller di affiancarla nella compilazione dell’elenco. Per decidere e concludere il lavoro, i due disponevano di trenta minuti. La ricostruzione disponibile non precisa se ogni richiesta dei coinquilini sia poi entrata nella spesa destinata al gruppo.

La comunicazione distingueva il diritto conquistato da Tavassi dal lavoro concreto: poteva scegliere autonomamente, ma le quaranta crocette servivano a organizzare i prodotti per tutti i coinquilini. La concorrente ha raccolto prima le richieste del gruppo e poi ha coinvolto Muller nella definizione degli acquisti. Il resoconto non chiarisce se ogni preferenza sia stata considerata, né permette di ricostruire l’intera selezione. Mancano infatti l’elenco completo, le quantità e il costo della spesa. La scelta riguardava tutta la settimana.

Nel materiale relativo agli acquisti compaiono merluzzo, verdure, minestrone, quinoa, sedano, cachi, cetrioli, lattuga iceberg, limoni, dolcificante e un solo pacco di biscotti. La descrizione specifica che nella lista non figuravano pasta né carne. Non è disponibile un inventario completo, perciò non si può ricostruire l’intero contenuto della spesa né stabilire quali prodotti siano stati scelti in risposta alle richieste dei concorrenti. La fonte non riferisce neppure come gli alimenti siano stati distribuiti fra gli inquilini. Il tempo fissato dalla produzione era di mezz’ora, mentre le selezioni possibili erano quaranta. Il resoconto non dice se Tavassi e Muller abbiano utilizzato ogni scelta a disposizione.

Secondo il resoconto, in precedenza gli inquilini avevano affrontato un budget settimanale più basso, imposto dopo una prova fallita. Le minori disponibilità li avevano portati a modificare le abitudini e a concordare come usare ciò che restava. Il comunicato del 17 novembre presenta un caso diverso: non parla di un altro taglio, ma di un vantaggio concesso a Tavassi per aver vinto il gioco. La fonte non segnala né ripercussioni economiche né ulteriori penalità legate agli acquisti. Inserisce invece l’episodio tra gli aspetti pratici che accompagnano la vita comune e l’organizzazione quotidiana dei partecipanti all’interno della Casa del Grande Fratello Vip.

L’annuncio è stato dato dopo la diretta di lunedì 16 novembre su Canale 5. Il programma era condotto da Ilary Blasi, con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinioniste. Nel resoconto, tra i concorrenti seguiti per le dinamiche della Casa sono nominati Andreas Muller, Guendalina Tavassi, Valeria Marini e Marina La Rosa. Per la lista della spesa, tuttavia, risultano impegnati soltanto Tavassi e Muller: non viene assegnato alcun incarico a Marini o La Rosa. L’edizione era prossima alla finale, ma non sono indicati né il giorno dell’ultima puntata né altre informazioni sulla programmazione delle settimane successive del reality di Canale 5.

La sfida delle “canzoni elettriche” è indicata come il gioco vinto da Tavassi venerdì, senza ulteriori informazioni sulle sue regole o sul suo svolgimento. Il premio le ha dato la possibilità di gestire gli acquisti per tutti gli abitanti della Casa. La concorrente ha letto il messaggio, domandato ai compagni che cosa desiderassero e poi ha lavorato con Muller entro il tempo stabilito. La fonte non documenta le reazioni individuali degli inquilini alla lista né conferma che siano nate nuove discussioni. Non è possibile sapere se la spesa abbia soddisfatto tutti. Le informazioni disponibili si fermano agli alimenti riportati e alle modalità della selezione; eventuali sviluppi successivi non sono descritti.



