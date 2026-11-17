



Nell’intervista a Vanity Fair parla della separazione da Fedez, della depressione e della scelta di tutelare la privacy dei figli.





Vanity Fair ha raccolto le riflessioni di Chiara Ferragni sui figli Leone e Vittoria: l’imprenditrice ha descritto i loro caratteri, dopo aver scelto da tempo di non pubblicarne più i volti sui social. Ha anche riconosciuto che in passato li aveva esposti troppo. Nel dialogo ha ricordato il biennio complicato, tra le conseguenze dello scandalo del pandoro e la rottura con Fedez, alla fine del 2023. Ha parlato inoltre della depressione e di come la crisi abbia influenzato il suo vissuto di madre, mentre affrontava le difficoltà della vita familiare e personale di quegli anni.

Ferragni ha indicato nei figli, nella famiglia e negli amici i principali sostegni durante la fase più dolorosa. Ha precisato di non aver mai considerato l’ipotesi di un gesto estremo, argomento discusso dopo le parole della sorella Valentina nel podcast One more time condotto da Luca Casadei. La crisi le ha fatto incontrare per la prima volta la depressione e l’impossibilità, in certi momenti, di figurarsi un futuro migliore.

Ha descritto quella condizione come un buio difficile da attraversare, nel quale anche la speranza di stare meglio le sembrava venir meno. In alcuni frangenti, ha raccontato, ha avuto paura che la propria mente non riuscisse più a resistere alla sofferenza. Ferragni ha spiegato che, quando si sta male, poter attendere un miglioramento conta molto; smarrire quella fiducia può rendere la sofferenza più rischiosa.

Nel raccontare quel periodo, Ferragni ha ammesso che la sofferenza le rendeva difficile essere la madre ideale che avrebbe voluto essere. Ha cercato comunque di assicurare ai figli un po’ di serenità, grazie alla vicinanza della madre, delle sorelle, degli amici e di una tata fidata. L’imprenditrice si è definita privilegiata per il sostegno ricevuto. In quella situazione ha fatto tutto ciò che poteva, pur non riuscendo a essere la migliore madre possibile mentre stava così male. Le sue parole mostrano insieme il dolore personale e le responsabilità quotidiane verso Leone e Vittoria, senza descrivere la maternità come un’esperienza sempre facile o lineare.

Nel racconto dell’imprenditrice, il figlio maggiore, Leone, ha otto anni, è poco espansivo, creativo e ama disegnare e inventare storie. Vittoria, che ne ha cinque, si distingue invece per l’estroversione e per la capacità di farsi notare appena entra in una stanza. Ferragni sottolinea quanto siano diversi. Oggi ne parla senza diffonderne le immagini, a differenza degli anni in cui i bambini comparivano frequentemente nei contenuti condivisi con i follower. La fonte riferisce anche che Fedez ha una nuova compagna e un terzo figlio, avuto con la stylist Giulia Honegger.

Per Leone e Vittoria, comprendere la rottura dei genitori ha richiesto tempo. All’inizio Ferragni e Fedez hanno presentato il cambiamento parlando di due abitazioni e delle rispettive camerette. Successivamente i bambini hanno cominciato a chiedere perché la coppia avesse deciso di dividersi. Ferragni ha spiegato che non riuscire a raccontare loro ogni dettaglio è stato difficile, anche per la sua avversione alle bugie. Secondo quanto ha riferito, i figli hanno attraversato una fase iniziale di grande sofferenza; ora la situazione è migliorata. Il matrimonio si era concluso alla fine del 2023.

Ripensando alla presenza dei figli sui propri profili, Ferragni ha riconosciuto di averli sovraesposti. Ha spiegato che allora mostrali le sembrava un modo spontaneo di raccontare ciò di cui era più orgogliosa, ma oggi vede in quella scelta un errore d’ingenuità. Ha aggiunto che i figli potrebbero rimproverarle qualcosa in futuro e che anche i genitori sbagliano, pur agendo con buone intenzioni. La consapevolezza l’ha portata a proteggere maggiormente la loro riservatezza. La scelta riguarda la sua famiglia e non cancella il fatto che per anni la crescita dei bambini fosse condivisa online con milioni di persone.



