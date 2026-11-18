A Ballando Segreto il giurato ha chiarito la sua versione sul profumo e ha avanzato ipotesi su vecchi dissapori, non verificate dalla conduttrice.





A Ballando Segreto il giurato ha chiarito la sua versione sul profumo e ha avanzato ipotesi su vecchi dissapori, non verificate dalla conduttrice.





Nel corso diffusa su RaiPlay, Guillermo Mariotto ha esposto la ricostruzione del contrasto avuto con Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle. L’incontro con il giurato è andato in onda alle 17, all’interno di uno di Ballando Segreto ideato da Milly Carlucci per discutere la vicenda. La scintilla era scattata mentre si confrontavano sulle esibizioni. Nei giorni seguenti si era ipotizzato che d’Urso potesse abbandonare la trasmissione; Carlucci aveva provato a placare gli animi e Fiorello aveva previsto che sarebbe rimasta. Mariotto ha spiegato che non aveva letto il botta e risposta come un litigio: per lui era un gioco di punzecchiature, degenerato.

Nel racconto del giurato, d’Urso lo avrebbe provocato con alcune battute; lui avrebbe replicato in modo analogo, pensando che fosse un gioco condiviso. L’uso della fragranza è stato invece letto da parecchi come una sfida e un richiamo al cattivo odore della collega. Mariotto ha contestato tale interpretazione: ha dichiarato di non averle rivolto l’accusa di puzzare e ha detto che nell’ambiente si avvertiva odore fin dall’inizio della trasmissione. Ha precisato che aveva spruzzato il prodotto mentre tutti conversavano, senza indirizzarlo verso Barbara, e che non voleva ferirla. Ha descritto come teatrale l’espressione «puzza di finzione» e ha confermato di non volerla umiliare.

Milly Carlucci ha avvalorato un aspetto del racconto: Secondo quanto riferito, Mariotto le aveva già segnalato odori sgradevoli nello studio fin dalle prime puntate. Seduta al suo fianco, la conduttrice ha spiegato che lui le indicava ripetutamente una puzza nella zona inferiore dello studio. La sua testimonianza attesta l’esistenza di lamentele precedenti, ma non determina quale intenzione avesse il gesto compiuto durante il confronto con d’Urso. Di conseguenza, Carlucci non ha stabilito in maniera conclusiva quale lettura dovesse darne la concorrente. La spiegazione del profumo non risolve ogni aspetto della vicenda: nell’intervista Mariotto ha sollevato anche un’altra questione, accusando la collega di lasciarsi guidare da ragioni personali in alcune valutazioni televisive.

Il giurato ha collegato le critiche di d’Urso alla coppia composta da Ornella Muti e Pasquale La Rocca a possibili dissapori precedenti. Ha sostenuto che la conduttrice non sarebbe stata serena nei loro confronti per ragioni personali. Nel suo racconto ha citato un presunto rifiuto di La Rocca a una proposta di spettacolo di d’Urso e ha accennato a un retroscena riguardante Muti, aggiungendo di averne appreso i dettagli solo in seguito. Sono affermazioni di Mariotto, non fatti accertati. La fonte non riporta una risposta di d’Urso a queste specifiche accuse. Il giurato non ha fornito ulteriori dettagli verificabili sul presunto retroscena.

Mariotto ha definito ingiusto, a suo giudizio, lasciare che eventuali questioni personali incidano sui giudizi sui concorrenti. Ha detto di apprezzare Muti e Monica Guerritore, entrambe presenti nel cast, e di considerare un orgoglio averle nello spettacolo. Il suo ragionamento è che le valutazioni sulla gara non dovrebbero essere condizionate da pregressi personali. La fonte non riferisce una replica di d’Urso né conferme indipendenti sulle circostanze evocate dal giurato. Perciò le sue ipotesi sui rapporti con Muti e La Rocca vanno mantenute distinte dalla spiegazione del gesto con il profumo e dalla testimonianza di Carlucci sugli odori in studio.

Lo scambio si era verificato a Ballando con le Stelle, durante una discussione sulle prove dei concorrenti. Le frecciate e il profumo avevano suscitato reazioni diverse tra gli spettatori, soprattutto per il modo in cui d’Urso e Mariotto avevano gestito il momento. In seguito, il giurato aveva esposto la propria lettura dell’accaduto, senza che emergesse un resoconto concordato. Secondo la fonte, d’Urso non aveva ancora replicato alle accuse concernenti vecchie tensioni. Il dissidio resta pertanto aperto. Carlucci aveva auspicato di concentrarsi nuovamente sulla competizione, ma non risultava raggiunta pace.



