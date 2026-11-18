



A Verità Nascoste, l’amico di Marco Poggi ha detto che la compagnia conosceva il viaggio in montagna; resta da stabilire se Andrea Sempio sapesse quando sarebbe partito.





Nel programma Verità Nascoste, andato in onda martedì 17 novembre 2026, si è parlato delle chiamate alla famiglia Poggi del 7 agosto 2007 e della partenza di Marco per la montagna. Milo Infante ha affrontato questi temi con Giada Bocellari e Antonio De Rensis, avvocati di Alberto Stasi, mentre si faceva il punto sulle indagini della Procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi. Biasibetti ha fornito un’altra informazione, ma senza collocarla nel tempo.

Biasibetti, che avrebbe condiviso con Marco la vacanza in montagna, ha dichiarato che anche gli altri amici erano stati messi al corrente del viaggio. Nel suo ricordo, la partenza avrebbe segnato una pausa nei rapporti della compagnia. La testimonianza conferma dunque che il gruppo sapeva della trasferta, ma non stabilisce se Andrea Sempio fosse informato del giorno in cui Marco sarebbe partito da casa. La differenza è rilevante per interpretare le telefonate e raffrontare i racconti degli amici.

Gli accertamenti riguardano i due primi contatti telefonici diretti all’utenza domestica dei Poggi, datati 7 agosto 2007. Sempio avrebbe dichiarato di ignorare il giorno preciso in cui Marco sarebbe partito; tuttavia, nel suo resoconto, i due si erano visti la sera prima. In studio ci si è chiesti per quale ragione avesse telefonato a casa dell’amico invece di usare il suo cellulare. Infante ha osservato che dopo quel tentativo non risulterebbe una chiamata al telefonino. A giudizio del conduttore, questa mancanza va approfondita, ma non prova responsabilità.

Il confronto tra le testimonianze ha riguardato anche gli ambienti della casa frequentati dagli amici. Sempio avrebbe incluso la camera di Chiara tra i locali in cui era stato; Marco Poggi avrebbe invece circoscritto a Biasibetti e Capra gli ingressi nella stanza della sorella. I due avrebbero smentito di esservi entrati. Le versioni, non coincidenti, necessitano di controlli e possono offrire elementi sulle abitudini dei ragazzi legati alla villetta di via Pascoli. Non risulta dalla fonte che gli inquirenti abbiano già accertato quale ricostruzione sia corretta.

Nel corso della puntata è stato citato anche il materiale genetico trovato sulle unghie di Chiara, per il quale è stata riferita una compatibilità con la linea maschile della famiglia di Sempio. Il dato resta oggetto di valutazione: la sua rilevanza dipende anche dalle modalità di deposito e conservazione del materiale. La compatibilità, da sola, non dimostra che Sempio fosse presente sulla scena del delitto al momento dell’omicidio. È stato ripreso inoltre il possibile movente ipotizzato dalla Procura, collegato alla visione di filmati intimi di Chiara e Alberto Stasi. Marco non lo riterrebbe plausibile, secondo quanto avrebbe riferito agli inquirenti.

La conoscenza della partenza di Marco è un elemento da confrontare con le telefonate e con quanto riferito nell’inchiesta, ma non permette di concludere che Sempio sapesse che Chiara fosse sola o conoscesse gli spostamenti dei suoi familiari. Per accertare quali notizie avesse e quando ne fosse venuto a conoscenza sono necessari altri riscontri. Sapere di un viaggio imminente non equivale a conoscere il giorno della partenza; la deposizione di Biasibetti lascia aperto proprio questo punto.

La trasmissione ha accostato testimonianze, abitudini domestiche, telefonate e accertamenti scientifici, senza trasformare gli interrogativi in conclusioni accertate. Biasibetti ha riferito che la compagnia era stata informata del viaggio; la versione attribuita a Sempio riguarda invece la mancata conoscenza della data esatta. Resta da verificare se le due ricostruzioni siano incompatibili o possano coesistere. Il confronto è stato presentato nel contesto degli approfondimenti della Procura di Pavia, senza indicare che le questioni sollevate siano già state risolte.

Il delitto di Chiara Poggi risale al 13 agosto 2007 e avvenne nella casa di via Pascoli a Garlasco. A quasi due decenni di distanza, la Procura di Pavia sta svolgendo ulteriori verifiche e ricostruendo fatti e testimonianze. Sempio è descritto dalla fonte come indagato, ma un’eventuale responsabilità deve essere dimostrata davanti ai giudici. Le chiamate e le informazioni sul viaggio costituiscono elementi da controllare, non prove autonome di partecipazione all’omicidio. La deposizione dell’amico attesta che il gruppo sapeva della partenza, non necessariamente quando Marco sarebbe partito.



