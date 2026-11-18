A La Vita in Diretta, il conduttore ha parlato del rispetto in giuria; Carolyn Smith, Simona Izzo e Alba Parietti sono intervenute sulla vicenda.





A La Vita in Diretta, il conduttore ha parlato del rispetto in giuria; Carolyn Smith, Simona Izzo e Alba Parietti sono intervenute sulla vicenda.





Durante La Vita in Diretta del 16 novembre, Alberto Matano ha commentato duramente la condotta di Guillermo Mariotto dopo la lite con Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle. Il presentatore ha mandato in onda le sequenze della discussione trasmessa il sabato prima, ammettendo di essersi sentito a disagio. Matano, membro anche della giuria del programma di Milly Carlucci, ha indicato nel rispetto tra le persone una regola irrinunciabile della trasmissione. Secondo lui, nel botta e risposta quel confine è stato superato, benché Mariotto avesse già rivolto scuse davanti alle telecamere.

La tensione nata dal diverbio fra Barbara d’Urso e Guillermo Mariotto non ha coinvolto soltanto loro: anche gli altri giurati sono stati interessati e in studio si è avvertito imbarazzo. Le scuse del giudice, pronunciate durante la trasmissione, non hanno messo fine alla vicenda; il giorno dopo sono emerse altre reazioni e domande. Intervenendo a La Vita in Diretta, Matano ha sostenuto che anche un confronto acceso deve rispettare principi condivisi da giurati e concorrenti. Ha aggiunto che, quando accadono episodi del genere, chi ha sbagliato dovrebbe scusarsi immediatamente, senza aspettare che siano gli altri presenti a chiederglielo.

Il giornalista ha riconosciuto che Mariotto si era scusato durante la trasmissione, ma ha aggiunto che lo aveva fatto, a suo avviso, quasi perché spinto dai colleghi. Ha lasciato aperta la questione, rimandando alla puntata successiva di Ballando con le Stelle per capire come sarebbe proseguita la vicenda. Non ha indicato quale decisione dovesse essere presa nei confronti del giurato. Il suo intervento ha invece insistito sul codice di comportamento che, secondo lui, dovrebbe regolare i rapporti tra la giuria e i concorrenti. La discussione televisiva è così proseguita anche fuori dalla diretta del sabato.

Carolyn Smith, presidente della giuria, era presente in studio e ha ricordato quanto l’episodio l’avesse turbata. Ha riferito che anche a casa si erano preoccupati per la sua reazione e ha collegato la propria emozione alla responsabilità di trasmettere un messaggio adeguato al pubblico. Il suo intervento non ha presentato la scena come una semplice divergenza tra colleghi: Smith ha parlato della difficoltà vissuta durante quei momenti. Simona Izzo ha poi allargato il discorso alla gestione delle emozioni in televisione. Per l’attrice e regista, chi non riesce a controllarsi durante una diretta potrebbe non essere adatto a quel lavoro.

Izzo ha posto l’accento sulla deontologia, ricordando che il rispetto va garantito tanto ai colleghi quanto a chi assiste al programma. Ha sottolineato il valore del pubblico e la responsabilità di chi lavora sotto le telecamere. Parietti ha preso le difese di Barbara d’Urso, giudicando spiacevole l’atteggiamento di Mariotto. Ha esortato la conduttrice a non arretrare di fronte all’episodio e a continuare il proprio percorso, facendo leva sulla lunga familiarità con la televisione e sulla passione che, secondo lei, ha sempre caratterizzato il suo lavoro. Tutti e tre gli interventi hanno trovato spazio nel blocco dedicato alla vicenda.

Il caso non ha ancora un seguito definito dopo lo scambio fra Guillermo Mariotto e Barbara d’Urso, avvenuto davanti alle telecamere di Ballando con le Stelle. Durante quella diretta, Mariotto ha chiesto scusa; Alberto Matano ha riconosciuto il gesto, pur rilevando che, a suo giudizio, era seguito alle pressioni dei colleghi. Matano ha auspicato tempestività e ha atteso la puntata successiva per vedere come si sarebbe sviluppata la vicenda. La produzione non ha reso nota una decisione, mentre Milly Carlucci è rimasta senza commenti sul caso.

Il dibattito è proseguito a La Vita in Diretta, dove il conduttore aveva parlato del disagio provato. Non è stato chiarito se Barbara d’Urso o Mariotto affronteranno nuovamente l’episodio, né cosa accadrà nel prossimo appuntamento.



