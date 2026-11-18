



Le comunicazioni fissavano tempi per le esplosioni annunciate; il minorenne avrebbe riconosciuto di aver preparato l’account. La sua età esclude l’imputabilità.





Due avvisi minacciosi sono comparsi nella casella istituzionale di una scuola di Chieti, annunciando bombe in più edifici scolastici e specificando quando sarebbero esplose. Le indagini della Polizia hanno individuato un adolescente, il quale avrebbe riconosciuto di aver predisposto l’account utilizzato per inoltrare le e-mail. Per gli inquirenti, l’iniziativa mirava a suscitare panico. Il giovane ha meno di quattordici anni: per questo, secondo la legge, non gli è attribuibile responsabilità penale. Gli accertamenti hanno comunque ricondotto a lui le comunicazioni minatorie recapitate agli indirizzi ufficiali di una scuola cittadina, come riferito dalle autorità competenti.

Dopo aver trovato due messaggi minatori, la direzione di una scuola di Chieti ha informato le forze dell’ordine. Le e-mail, giunte ai recapiti ufficiali, citavano più sedi scolastiche cittadine e fissavano momenti precisi per le esplosioni annunciate. La segnalazione ha fatto partire le indagini sulla provenienza delle comunicazioni e sull’identità di chi le aveva spedite. Gli agenti hanno passato al vaglio i dati informatici relativi alla casella, verificandone origine e impiego. Le autorità hanno riferito che gli avvisi hanno provocato apprensione nella comunità scolastica. I controlli erano rivolti a chiarire chi avesse agito e da dove fossero partiti i messaggi ricevuti dall’istituto, secondo quanto comunicato.

Le verifiche sono state condotte dalla DIGOS della Questura di Chieti con il supporto degli specialisti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Abruzzo di Pescara. Incrociando le competenze, gli investigatori sarebbero riusciti a risalire al mittente e a stabilire il rapporto fra il giovane e l’indirizzo elettronico. Dopo essere stato riconosciuto, il minorenne avrebbe ammesso davanti agli agenti le responsabilità, dichiarando di avere aperto lui l’account e di averlo adoperato per inviare i messaggi. Questa ricostruzione si basa sugli accertamenti e sulle ammissioni riportate dagli investigatori.

Gli investigatori hanno fatto pervenire gli esiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni dell’Aquila, competente a occuparsi del caso. Il ragazzo, secondo quanto riferito, non aveva compiuto quattordici anni: questo è il dato che conta per l’eventuale imputabilità. La normativa italiana non considera imputabile chi non ha raggiunto tale età. Perciò il passaggio degli atti alla Procura minorile non equivale alla possibilità di processarlo e attribuirgli una colpa penale. Le indagini hanno stabilito l’origine delle due comunicazioni e indicato chi le avrebbe mandate. La valutazione degli atti spetta all’ufficio giudiziario competente, ma la soglia d’età esclude che il giovane possa rispondere penalmente dei fatti.

La segnalazione sul caso di Chieti è del 17 novembre 2026. Un approfondimento dell’ANSA inserisce le due comunicazioni in un periodo in cui, la settimana prima, migliaia di istituti scolastici italiani avevano ricevuto avvisi simili. Quel riferimento riguarda il fenomeno più vasto delle minacce inviate per e-mail, non gli elementi specifici accertati nella città abruzzese. In ambito locale, gli investigatori hanno ricondotto i messaggi a un solo minorenne e comunicato i risultati alla Procura competente. La Polizia di Stato ha richiamato l’attenzione sulla serietà di condotte analoghe anche quando sono realizzate con mezzi digitali. Il contesto nazionale e gli accertamenti locali rimangono piani distinti.

Gli avvisi relativi a possibili esplosioni vanno controllati, perché coinvolgono l’incolumità di alunni e personale. Nel caso di Chieti, la scuola si è rivolta alle forze dell’ordine; l’attività investigativa ha ricostruito l’account da cui sarebbero partiti i messaggi. Secondo la Polizia, condotte del genere possono turbare la sicurezza e la tranquillità di tutti, anche quando vengono presentate come iniziative goliardiche o dimostrative. La fonte parla di ordigni annunciati nelle e-mail, ma non segnala il ritrovamento di bombe. L’identificazione del presunto autore è un fatto diverso dalla possibilità di perseguirlo penalmente. Gli accertamenti sulle comunicazioni non attestano la presenza di esplosivi negli istituti scolastici citati.



