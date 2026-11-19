Dopo la lettura del messaggio affidata ad Alessandro Roncaccia e Andreas Muller, gli abitanti della Casa hanno ricevuto libri dedicati a quattro materie scolastiche.





Dopo la lettura del messaggio affidata ad Alessandro Roncaccia e Andreas Muller, gli abitanti della Casa hanno ricevuto libri dedicati a quattro materie scolastiche.





Una comunicazione della produzione, letta da Alessandro Roncaccia e Andreas Muller ai compagni del Grande Fratello Vip, preannuncia un test su nozioni delle scuole elementari. Ai concorrenti sono stati consegnati due libri, così da poter rivedere gli argomenti prima dell’arrivo delle domande. Il messaggio li esorta a studiare e presenta un’iniziativa diversa dalle attività che caratterizzano abitualmente il reality di Ilary Blasi. La Casa dovrà dunque prepararsi a una verifica scolastica, ma non è ancora dato sapere con quali modalità si svolgerà o se i risultati avranno conseguenze. I concorrenti hanno ricevuto l’annuncio e i volumi; ulteriori indicazioni non sono state comunicate dalla produzione finora.

La lettura del comunicato ha reso noto agli inquilini che la produzione vuole sottoporli a una prova costruita attorno a nozioni scolastiche di base. Roncaccia e Muller hanno spiegato che i volumi consegnati raccolgono argomenti adatti al livello atteso da un alunno di dieci anni. Per questo, agli abitanti spetta usarli per rimettere in ordine quanto appreso alle elementari, prima di affrontare una serie di domande. Il messaggio, però, non precisa quando si terrà l’attività né quali parametri serviranno a valutare le prestazioni.

Nessuna indicazione è stata fornita neppure sulle modalità del test. La sola anticipazione riguarda l’ampio numero di quesiti previsti. I concorrenti dispongono dunque di un invito allo studio, ma attendono ancora informazioni organizzative. Il comunicato lascia aperti sia i tempi sia il sistema con cui saranno esaminate le risposte.

Tra le discipline elencate ci sono geografia, storia, scienze e tecnologia. Sono materie affrontate durante il percorso scolastico, ma il tempo trascorso può rendere meno immediato ricordare definizioni e informazioni. I concorrenti hanno cominciato a sfogliare i libri subito dopo averli ricevuti, osservando le pagine e cercando di capire quali argomenti richiederanno maggiore attenzione. La fonte descrive una reazione di curiosità da parte degli inquilini, intenti a prendere confidenza con il materiale. Non sono invece riportate risposte alle domande, risultati della prova o difficoltà già emerse durante lo studio.

La preparazione si svolge nella Casa, dove i partecipanti potranno confrontarsi sui contenuti e, eventualmente, aiutarsi a ripassare. Il materiale disponibile non conferma che questa collaborazione sia già avvenuta: è una possibilità legata all’attività annunciata. La fonte prospetta anche che quesiti considerati semplici possano creare incertezze o momenti di imbarazzo, ma non riferisce episodi specifici. Il dato concreto, al momento, è la distribuzione di due libri e l’indicazione delle quattro materie. L’organizzazione della prova e ciò che accadrà durante il test non sono stati precisati nel comunicato letto da Roncaccia e Muller.

La prova scolastica si inserisce in un periodo descritto come ricco di attività diverse: nella Casa si sono susseguiti discussioni, chiarimenti, momenti di svago e prove collettive. Secondo la ricostruzione, l’esperienza ha messo i concorrenti nelle condizioni di adattarsi e di vivere insieme. Non vengono indicati giorni precisi, né raccontati singoli confronti; inoltre, nessun episodio specifico è presentato come causa dell’iniziativa. La novità sta nell’impegno richiesto: anziché partecipare a una delle attività ricorrenti del reality, gli inquilini sono chiamati a recuperare conoscenze apprese da bambini. Il ripasso è appena partito.

Il comunicato non specifica se la verifica avrà conseguenze per i concorrenti, né chiarisce le modalità con cui verranno poste le domande. Non è quindi possibile stabilire quale sarà il peso del test o che cosa comporteranno le risposte. La produzione ha annunciato una raffica di quesiti, mentre gli inquilini hanno a disposizione i due libri per studiare. Resta da vedere chi ricorderà le lezioni e quali argomenti risulteranno più difficili, ma la fonte non riporta anticipazioni sugli esiti. Per ora, il compito affidato al gruppo è prepararsi sulle materie indicate e attendere ulteriori informazioni.



