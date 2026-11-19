Nel confronto sui compensi, Massimo Lovati ha illustrato le attività svolte e quanto riferito sui fondi della famiglia Sempio. De Rensis e Aldrovandi hanno messo in dubbio la sua versione.





Nel confronto sui compensi, Massimo Lovati ha illustrato le attività svolte e quanto riferito sui fondi della famiglia Sempio. De Rensis e Aldrovandi hanno messo in dubbio la sua versione.





Lovati, già difensore di Andrea Sempio, ha dichiarato di essere stato pagato dai familiari dell’assistito per l’incarico. I 45mila euro complessivi furono divisi tra tre professionisti; a suo giudizio la cifra era congrua e avrebbe potuto risultare maggiore. Le sue parole sono state messe in discussione da Antonio De Rensis ed Elisabetta Aldrovandi durante il loro confronto sul compenso professionale.

Nel confronto, De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, ha scherzato sulla stima del compenso, dicendo che avrebbe scelto di diventare praticante presso Lovati. Quest’ultimo ha precisato di non aver mai nascosto il pagamento e ha definito molto impegnativa la propria attività. Il botta e risposta ha riguardato l’adeguatezza della parcella e le prestazioni che l’ex legale di Sempio ha elencato.

La sua attività, secondo quanto ricostruito da Lovati, cominciò il 28 dicembre 2016. Nei primi tre giorni si concentrò su accertamenti preventivi e sulla lettura di 18 fascicoli del processo a Stasi. Aggiunse di aver affiancato Sempio nel corso dell’interrogatorio e di aver inoltrato una denuncia dettagliata nei confronti dell’agenzia investigativa SKP e dello studio appartenente ai colleghi Giarda. Entrò nel caso, ha chiarito, senza sollecitare l’uscita degli altri professionisti: era stato Soldani a contattarlo per affidargli l’incarico professionale.

Nel dibattito sono emerse anche le condizioni finanziarie dei Sempio. Lovati ha detto che la famiglia temeva gli sviluppi della vicenda e aveva reperito un prestito vicino ai 60mila euro. Gli era stato riferito inizialmente che la difesa avrebbe avuto accesso a un budget e che i soldi non costituivano un problema. Questa versione del legale è stata contestata dagli altri avvocati presenti.

De Rensis ha messo in dubbio che fosse possibile definire un budget già nel dicembre 2016, quando, secondo la sua ricostruzione, non era ancora arrivato l’avviso di garanzia e non si conoscevano le necessità dell’indagine. A suo giudizio, un preventivo deve basarsi sulle attività da svolgere: non può essere stabilito alla cieca prima che siano chiari gli sviluppi del caso.

Dopo le contestazioni, Lovati ha invocato una carriera professionale di 45 anni. Ha sostenuto di poter stabilire anticipatamente un prezzo valido fino all’udienza preliminare e ha chiamato in causa il prestito familiare come indicazione delle risorse economiche per la difesa. Aldrovandi non ha condiviso il metodo di fissare l’onorario in base al budget comunicato dal cliente.

Con quasi 26 anni di professione alle spalle, l’avvocata ha sostenuto che per calcolare il compenso occorre considerare contestazione, indagine, reato e prestazioni necessarie. Ha chiesto inoltre a Lovati da chi avesse ottenuto i 18 faldoni sul processo Stasi. Secondo la risposta dell’ex legale di Sempio, a consegnarglieli era stato Tizzoni, in seguito all’avviso di garanzia.

Lovati ha riferito che il 26 dicembre i quotidiani presentavano Sempio come l’assassino di Chiara Poggi e che la famiglia era molto impaurita. Ha aggiunto che i parenti si erano rivolti ad altri familiari per farsi prestare il denaro. Sono affermazioni emerse nel dibattito tra professionisti, non verifiche indipendenti sulla provenienza dei fondi.

Il 13 agosto 2007 Chiara Poggi venne assassinata nella villetta dei suoi familiari. Le dichiarazioni in discussione vertono sugli aspetti economici e sul mandato difensivo di Sempio: non provano condotte irregolari e non alterano quanto accertato giudiziariamente sull’omicidio. Lovati difende la somma ricevuta e le prestazioni effettuate, mentre De Rensis e Aldrovandi hanno sollevato riserve.

Le contestazioni hanno riguardato il momento in cui sarebbe stato definito il budget, il criterio per calcolare il compenso e la provenienza dei faldoni. Nel materiale disponibile non sono riportati ulteriori accertamenti sull’eventuale prestito o sulle somme versate. Le dichiarazioni dei legali restano quindi posizioni divergenti: il confronto documenta le loro obiezioni, ma non dimostra l’esistenza di condotte irregolari.



