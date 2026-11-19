La commissione Bilancio del Senato ha respinto la proposta sui libri digitali con dodici voti contrari e undici favorevoli. Per gli aspetti economici, il governo aveva espresso il proprio assenso.





La commissione Bilancio del Senato ha respinto la proposta sui libri digitali con dodici voti contrari e undici favorevoli. Per gli aspetti economici, il governo aveva espresso il proprio assenso.





Nel passaggio al Senato sul decreto scuola, la commissione Bilancio ha bocciato l’iniziativa di Fratelli d’Italia relativa ai testi digitali. Forza Italia si è unita ai gruppi di opposizione e il conteggio finale è stato di dodici contrari contro undici favorevoli. L’esito evidenzia un contrasto tra alleati su questa singola disposizione, senza mettere in discussione l’intero decreto. Pur avendo il governo dato assenso per gli aspetti economici, la coalizione non ha votato compatta. La proposta, presentata in commissione dal partito guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è stata esaminata nell’iter parlamentare del provvedimento a Palazzo Madama.

L’emendamento prevedeva che i libri digitali destinati a scuole e università costassero la metà dell’edizione cartacea. La norma era comparsa nella manovra, da cui era stata poi eliminata; successivamente era confluita nel decreto scuola, ma la commissione Bilancio ne aveva sospeso l’esame. Il 18 novembre Arianna Meloni aveva comunicato che la disposizione sarebbe entrata nel decreto allora all’esame del Senato. Forza Italia aveva già fatto sapere che intendeva opporsi, giudicando l’iniziativa non concordata. Il voto seguente ha confermato la divergenza; le fonti, tuttavia, non riferiscono di un accordo tra i partiti prima della seduta.

La capogruppo azzurra a Palazzo Madama, Stefania Craxi, ha definito positivo il giudizio di Forza Italia sul decreto scuola. Nel motivare il no all’emendamento, ha richiamato l’assenza di un accordo tra i partiti della maggioranza e ha criticato il metodo. Guido Quintino Liris, senatore di Fratelli d’Italia, ha sostenuto che la commissione dovesse occuparsi soltanto della sostenibilità finanziaria; ha inoltre detto che il suo gruppo aveva seguito l’indirizzo del governo. Il voto ha messo a confronto l’assenso economico dell’esecutivo e la decisione dei rappresentanti di Forza Italia. Non è stato precisato se la divergenza riguardasse anche il merito della norma.

Un parere negativo della commissione Bilancio non esclude che la modifica sia sottoposta ai senatori riuniti in Aula. A sollevare la questione è stato il Partito democratico; Ignazio La Russa, alla presidenza del Senato, ha risposto che la commissione ha espresso un semplice parere contrario e che si voterà. Non risulta che si tratti di una pronuncia ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, legata alla mancanza di risorse finanziarie. Il chiarimento va letto insieme al nulla osta economico già concesso dal governo. Il decreto scuola non è stato bocciato e l’esito non permette di dedurre conseguenze ulteriori.

Le divergenze sulla misura erano state visibili anche nelle fasi precedenti dell’esame in commissione. L’emendamento era rimasto in sospeso in attesa della valutazione governativa, mentre tra i senatori si diffondevano ricostruzioni non uniformi sulla posizione dell’esecutivo. Il resoconto del 18 novembre riportava le critiche delle organizzazioni editoriali, dei librai e di Confindustria; le Consulte studentesche, al contrario, avevano espresso apprezzamento. Queste opinioni facevano parte del confronto, ma non spiegano da sole la decisione di Forza Italia. Le fonti non descrivono interlocuzioni tra i partiti prima del voto e non permettono di stabilire se il dissenso fosse limitato al merito della proposta.

Per ora il percorso successivo dell’emendamento resta incerto: al 19 novembre non era noto se sarebbe stato riformulato né se il tema sarebbe riemerso nell’esame del decreto. La Russa ha precisato che il parere sfavorevole della commissione non chiude la strada al voto in Aula; la sua spiegazione, tuttavia, non permette di prevederne l’esito. Non sono documentati incontri o chiarimenti tra gli alleati dopo la divergenza. Risulta che Forza Italia ha votato contro la proposta di Fratelli d’Italia insieme alle opposizioni: i contrari sono stati dodici e i favorevoli undici.



