Il settimanale Oggi pubblica immagini di baci e abbracci. La relazione non è stata confermata dai diretti interessati





Il settimanale Oggi pubblica immagini di baci e abbracci. La relazione non è stata confermata dai diretti interessati





Il settimanale Oggi ha diffuso immagini che, nella propria ricostruzione, ritraggono Eros Ramazzotti insieme a Federica Monacelli in effusioni affettuose. Le fotografie riaccendono le voci su un legame sentimentale fra il musicista e la pugile di Milano, senza tuttavia provarlo. Nessuno dei due ha infatti parlato pubblicamente della relazione ipotizzata. Lei ha 36 anni, lui 63: le cronache riportano uno scarto di 27 anni. Già nelle settimane precedenti il giornalista Gabriele Parpiglia aveva accostato il nome di Monacelli a quello dell’artista. Adesso Oggi racconta altri particolari, ma manca ancora una presa di posizione ufficiale da parte dei diretti interessati sulla vicenda.

Giovedì 19 novembre esce il numero del settimanale che presenta gli scatti, secondo l’annuncio di Oggi. Alberto Dandolo vi aggiunge una battuta sulla professione di Monacelli e sulla possibilità che Ramazzotti sia stato conquistato sentimentalmente da Lei: il richiamo è alla boxe praticata dalla donna. La rivista legge gli abbracci e i baci come segnali di sintonia, senza che ciò trasformi la frequentazione attribuita ai due in una relazione confermata. Né la pugile né il cantante si sono definiti una coppia. Quanto alla loro vita privata, dunque, si possono riportare soltanto le indiscrezioni e le notizie pubblicate dal settimanale. Il quadro rimane privo di dichiarazioni dirette, e la battuta non costituisce prova di un legame ufficiale fra i due.

Secondo quanto pubblicato da Oggi, Michelle Hunziker accoglierebbe con favore la nuova frequentazione di Ramazzotti. La rivista, però, non cita parole pronunciate direttamente dalla conduttrice: l’ipotesi rimane una notizia attribuita al settimanale. Hunziker e il cantante sono genitori di Aurora, oggi in gara a Ballando con le Stelle. La fonte racconta che, una volta terminato il matrimonio, fra gli ex coniugi sarebbero rimasti affetto e stima reciproci. Nel contesto di questa relazione familiare Oggi colloca la presunta reazione di Michelle, senza presentarla come dichiarazione pubblica. I materiali a disposizione non contengono altri interventi dei protagonisti sulla questione. La notizia, pertanto, non va trasformata in una conferma diretta.

Per quanto riferito da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, Federica Monacelli iniziò a dedicarsi alla boxe da giovane e debuttò nel 2011. La pugile, originaria di Milano e anche formatrice, aveva disputato undici incontri entro i ventidue anni, vincendone dieci. Nel 2012 conquistò il titolo nazionale universitario e arrivò a entrare nella Nazionale. Successivamente mise al centro gli studi di economia, pur senza abbandonare del tutto lo sport. Un infortunio al ginocchio le impose uno stop superiore a un anno. Nel 2024 comunicò il ritorno alla disciplina. Il profilo qui riportato si basa sui dati riferiti dalla fonte e non su indagini biografiche ulteriori svolte autonomamente in questa sede.

La boxe non sarebbe l’unico ambito d’interesse di Monacelli: le vengono attribuite anche attività di formazione e iniziative dedicate all’empowerment delle donne. Secondo Parpiglia, la sportiva è legata al Victoria Project e organizza corsi aziendali attraverso il sito personale. Nella ricostruzione, l’impegno formativo si affianca allo sport e mira alla crescita personale e lavorativa femminile. Mancano tuttavia indicazioni su date, risultati e ruoli specifici, così la fonte non permette di descrivere meglio tali attività. Viene menzionata anche la passione condivisa per i cavalli, possibile punto di sintonia fra Lei e Ramazzotti. Il resoconto non precisa quando né in che modo i due si siano conosciuti, e non offre dettagli ulteriori sul loro incontro.

Le informazioni raccolte non autorizzano a descrivere Ramazzotti e Monacelli come coppia ufficiale: le fotografie di Oggi e le notizie circolate non sono accompagnate da parole dei diretti interessati. Neppure è arrivata una smentita. Il racconto distingue quindi tra immagini, attribuzioni giornalistiche e indiscrezioni, compresa quella relativa all’atteggiamento di Hunziker. La biografia sportiva e formativa della pugile offre ulteriori elementi di contesto, senza chiarire la natura del rapporto. Non è possibile presentare come certa né la relazione né una valutazione della conduttrice.



