



A Ballando Segreto la concorrente ha indossato il capo grigio con il codice fiscale dell’ex calciatore, già visto nel video del 2022 sulla crisi con Ilary Blasi.





Noemi Bocchi ha mostrato negli studi di Ballando Segreto una felpa grigia già comparsa in una delle immagini più note della rottura fra Francesco Totti e Ilary Blasi. Nell’episodio conclusivo dello spazio digitale Ballando Segreto, visibile su RaiPlay, la compagna dell’ex Roma ha scelto un indumento largo e casual. Il pubblico ha individuato il modello e ne ha rilanciato su X fotografie e osservazioni, riportando così l’attenzione sul filmato diffuso da Totti nel febbraio 2022. Sulla felpa è riprodotto il codice fiscale dell’ex giocatore. Quel particolare ha fatto ripartire il confronto in rete sulla vicenda privata dei due ex coniugi online.

Nel filmato di allora Totti indossava la stessa felpa mentre rispondeva alle indiscrezioni sulla crisi matrimoniale e sui presunti tradimenti. L’ex calciatore si era rivolto ai giornalisti e a chi diffondeva notizie sulla sua famiglia, contestando quelle che definiva fake news e chiedendo rispetto per i figli. Il video era stato pubblicato sui suoi canali social, in un periodo in cui le voci sulla fine del matrimonio con Blasi si stavano intensificando. Nei mesi successivi, la coppia annunciò la separazione. La vicenda ebbe ampia copertura sui media e riportò più volte l’attenzione sulla vita privata dei due.

Il capo è del marchio romano “In case you didn’t know who i am”, che personalizza gli abiti stampando il codice fiscale. La felpa, quindi, non era stata realizzata appositamente per Totti; il dettaglio identificativo era parte della proposta del marchio. Dopo la sua apparizione nel video del 2022, l’indumento è rimasto associato a quella fase della vicenda. Nel 2023 Bocchi era già stata fotografata con un modello identico, ma nero. Questa volta ha scelto la versione grigia, proprio quella riconoscibile dal filmato dell’ex capitano della Roma. La somiglianza ha alimentato il confronto tra le due apparizioni.

Le reazioni online non sono state tutte dello stesso segno. Alcuni utenti hanno richiamato il video di Totti e hanno giudicato sorprendente la scelta della concorrente; altri hanno criticato l’abbigliamento, sostenendo che potesse riportare Bocchi al centro della cronaca per la relazione con il compagno. Tra i commenti riportati dalla fonte, un utente ha definito la felpa uno scandalo e un altro ha ipotizzato che Bocchi volesse attirare l’attenzione. Si tratta di valutazioni degli utenti, non di spiegazioni fornite dalla diretta interessata. Le discussioni si sono concentrate sul possibile significato del capo.

A 38 anni, Bocchi prende parte a Ballando con le Stelle, trasmissione di Rai 1 presentata da Milly Carlucci. La partecipazione le offre visibilità in un ambito diverso dalle notizie sulla fine del matrimonio fra Totti e Blasi, vicenda con cui il suo nome è stato spesso collegato. Nella puntata più recente di Ballando Segreto ha preferito un look quotidiano, anziché gli abiti indossati durante le serate in diretta. Non ha spiegato la ragione della scelta e non ha detto se volesse evocare il filmato del 2022. Non risultano dichiarazioni di Bocchi a proposito della felpa. Dunque il significato della sua decisione resta sconosciuto, almeno in base alle informazioni disponibili finora.

Non è possibile stabilire se Noemi Bocchi abbia scelto la felpa grigia per evocare deliberatamente il video del 2022, oppure se l’abbia indossata senza un riferimento preciso. La fonte non riporta spiegazioni della diretta interessata e non indica intenzioni comunicative. Il collegamento è stato notato dagli utenti, che hanno riconosciuto su Bocchi il modello già visto addosso a Francesco Totti. Il filmato aveva riportato l’attenzione sulle indiscrezioni relative alla crisi matrimoniale. In seguito alla separazione, Totti ha iniziato una relazione con Bocchi, mentre Ilary Blasi ha intrapreso una storia con Bastian Muller. La ricomparsa del capo ha riaperto il confronto online. Le ipotesi pubblicate sui social restano valutazioni degli utenti: non provano che la concorrente volesse lanciare un messaggio.



