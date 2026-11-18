Il confronto è nato dalle opinioni sui concorrenti Andreas Müller e Megan Ria. L’opinionista ha poi chiarito di essersi sentita richiamata, senza parlare di rottura con la conduttrice.





Il confronto è nato dalle opinioni sui concorrenti Andreas Müller e Megan Ria. L’opinionista ha poi chiarito di essersi sentita richiamata, senza parlare di rottura con la conduttrice.





Nel corso del Grande Fratello Vip una frizione tra Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli ha irritato l’opinionista. In diretta su Canale 5, Blasi le ha domandato se fosse arrabbiata; lei ha ammesso: «Abbastanza». Al centro c’erano Andreas Müller e Megan Ria, al centro di una controversia sul cibo sprecato nella Casa. Lucarelli aveva difeso Megan, mentre Blasi le aveva fatto notare che, secondo lei, sosteneva spesso i partecipanti più giovani. La conduttrice è intervenuta proprio mentre l’opinionista illustrava il proprio giudizio, cogliendola impreparata e suscitando in lei evidente disappunto in studio.

Per Lucarelli, quanto accaduto in puntata non equivaleva a uno scontro né a una rottura. Il giorno seguente ha scritto su Instagram per frenare le ricostruzioni diffuse in rete, assicurando che non era successo nulla di serio. Ha ammesso tuttavia di essersi infastidita e ha osservato che episodi simili erano capitati. In un messaggio social aveva ricordato che qualcosa del genere era avvenuto anche nella puntata precedente. La cosa l’aveva dunque sorpresa e turbata, pur riconoscendo a Blasi libertà di condurre il programma secondo le scelte. Ha inoltre negato che vi fossero state scenate o litigi.

Nel corso dell’intervista a Chi, Selvaggia Lucarelli ha discusso con Milly Carlucci e Carlo Freccero delle frizioni presenti nel panorama televisivo. Fra i temi sono comparsi anche Pierluigi Diaco e l’episodio di Ballando con le Stelle che ha avuto per protagonisti Guillermo Mariotto e Barbara D’Urso. Il precedente ha permesso all’opinionista di scherzare sulla propria reazione al nervosismo: ha spiegato che in quei frangenti finisce per consultare il telefono facendo scorrere i contenuti.

Lucarelli ha poi escluso di voler chiedere che Blasi venga allontanata o di porre la conduttrice davanti a un ultimatum. Una pretesa del genere, secondo la battuta, farebbe ridere tutti. E la sostituzione non tarderebbe, perché Stefania Orlando potrebbe occupare il suo posto nel programma di Canale 5.

Il paragone evocava il caso di Ballando con le Stelle, quando Mariotto aveva spruzzato profumo. In quella circostanza, D’Urso aveva sollecitato Carlucci a intervenire, mettendo in discussione la permanenza nel programma sua oppure quella del giurato. Lucarelli ha richiamato l’episodio scherzosamente, senza dire di voler agire allo stesso modo contro Blasi. A Chi ha poi spiegato che l’aveva irritata il rimprovero ricevuto mentre parlava da opinionista e illustrava le sue valutazioni. Ha aggiunto che la critica della conduttrice l’aveva sorpresa, perché non se l’aspettava; il semplice dissenso sulla controversia dei concorrenti non costituiva il vero nodo, dopo l’intervento sul comportamento dei partecipanti durante la trasmissione televisiva.

La conduttrice, stando alla ricostruzione, non ha rilasciato altre dichiarazioni pubbliche sul confronto. Un possibile gesto distensivo è arrivato sui social: Blasi ha messo «mi piace» a un post di Lucarelli. In precedenza, l’opinionista aveva definito «bulla» Guendalina Tavassi e Blasi l’aveva ripresa per quell’espressione. Il like è stato interpretato come un segnale di distensione, ma non costituisce una dichiarazione della conduttrice sulle ragioni del gesto. La fonte non riferisce altri commenti pubblici di Blasi né un chiarimento diretto tra le due dopo lo scambio televisivo.

Per quanto riportato, non ci sono elementi che confermino una frattura tra conduttrice e opinionista. Restano la contrarietà di Lucarelli per essere stata redarguita e la diversa lettura del suo intervento sui concorrenti. In studio, Blasi aveva contestato il modo in cui l’opinionista si schierava; Lucarelli ha difeso il diritto di esprimere valutazioni nel proprio ruolo. La stessa opinionista ha escluso di voler trasformare il disaccordo in una contesa personale e ha detto che la conduttrice può guidare la trasmissione. L’episodio si è così chiuso, nelle sue parole, senza una richiesta di allontanamento o un ultimatum. Non sono riportati ulteriori sviluppi successivi.



