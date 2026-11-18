



I Jalisse potrebbero partecipare di nuovo al Festival, a tre decenni dal successo di “Fiumi di parole”, ma per ora non c’è alcun annuncio ufficiale.





Per l’edizione 2027 del Festival, Stefano De Martino sta definendo il programma assumendo sia la conduzione sia la direzione artistica. Alla Milano Music Week ha riferito di aver passato in rassegna più di mille canzoni, per individuare i ventiquattro concorrenti. Nella scelta, ha precisato, la fama non ha avuto un peso determinante: potrebbero quindi esserci vari artisti ancora poco noti al pubblico. I nomi saranno comunicati l’11 dicembre, durante una trasmissione in diretta su Rai 1. Prima di allora, le voci sui partecipanti non sono confermate.

Il Quotidiano Nazionale ha fatto circolare, fra le ipotesi più significative, quella di un ritorno dei Jalisse. Alessandra Drusian e Fabio Ricci, legati nella vita e nel percorso musicale, potrebbero partecipare al Festival trent’anni dopo il successo del 1997 ottenuto con “Fiumi di parole”. Per ora, però, la loro presenza è soltanto una possibilità. Se la notizia fosse fondata, il duo tornerebbe in competizione dopo numerose candidature rimaste senza esito. Secondo la testata, a contare sarebbe anche la canzone proposta, oltre al significato simbolico del rientro.

Nella ricostruzione di Gabriele Parpiglia, De Martino sarebbe stato subito colpito dalla canzone presentata dai Jalisse e avrebbe pensato in tempi brevi di sceglierli. Il giornalista è la fonte di queste informazioni, che non equivalgono a un annuncio della Rai né a una conferma del direttore artistico. Parpiglia ha descritto la possibile inclusione come una decisione che, secondo lui, nessuno aveva osato prendere nei ventinove anni precedenti. Resta tuttavia una ricostruzione subordinata alla presenza del duo tra i ventiquattro in gara.

Prima della comunicazione ufficiale sono emersi anche altri possibili concorrenti, oltre ai Jalisse. Nel corso di “La Pennicanza”, trasmissione radiofonica, Fiorello ha fatto i nomi di Nada e dei The Kolors. Per nessuno dei due, sulla base delle informazioni disponibili, è arrivata una conferma ufficiale. La composizione definitiva sarà resa nota l’11 dicembre. De Martino ha descritto l’intenzione di affiancare interpreti con percorsi diversi, da quelli già affermati alle nuove proposte. Ha detto di voler raggiungere fasce d’età differenti, senza riservare Sanremo ai soli giovani.

De Martino ha delineato per Sanremo un’identità sonora e visiva legata al punk, richiamando il 1977. Marcello Maloberti curerà l’apparato grafico attraverso lettering realizzato a mano, soluzione indicata anche come contrappeso all’espansione dell’intelligenza artificiale. Per ora non è contemplata la presenza stabile di una co-conduttrice. Né sarebbero prossimi accordi con star internazionali di forte richiamo: a proposito di questi nomi, De Martino ha detto che “non è stagione”. Sono anticipazioni sulle linee del progetto; l’assetto complessivo della kermesse resta ancora da definire.

Il legame con la storia del Festival sarà mantenuto attraverso “Perché Sanremo è Sanremo”, sigla associata a Pippo Caruso e Pippo Baudo. De Martino ha spiegato che coinvolgere i giovani non vuol dire rivolgersi esclusivamente ai coetanei: anche persone di settanta, ottanta o novant’anni possono desiderare di conoscere il presente. La sua proposta, ha detto, è uno spettacolo attuale che interessi pure chi segue la manifestazione da decenni, dando rilievo alle canzoni. L’attenzione a pubblici diversi accompagna quindi la volontà di riunire sensibilità musicali differenti nel cast.

De Martino ha affrontato anche il peso delle conseguenze del Festival, assumendo una posizione netta sul risultato. Se l’edizione avrà successo, ha detto, il riconoscimento spetterà a tutti; in caso contrario, ritiene corretto che la responsabilità ricada su di lui. Ha aggiunto di non temere la sfida e di essere ancora abbastanza giovane da poter imparare una professione diversa. Queste considerazioni accompagnano la preparazione di un appuntamento importante, ma non sciolgono i dubbi sul cast. I concorrenti saranno resi noti soltanto con l’annuncio ufficiale dell’11 dicembre; fino ad allora, l’eventuale presenza dei Jalisse rimane un’indiscrezione da confermare.



