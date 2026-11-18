L’avvocato è arrivato in Procura il 18 novembre; l’ex maresciallo sarà ascoltato nel pomeriggio. Entrambi sono persone informate sui fatti, non indagati.





L’avvocato è arrivato in Procura il 18 novembre; l’ex maresciallo sarà ascoltato nel pomeriggio. Entrambi sono persone informate sui fatti, non indagati.





A Pavia, l’inchiesta sull’archiviazione del caso Andrea Sempio nel 2017 ha portato alla convocazione di Simone Grassi e Giuseppe Spoto, già maresciallo dei carabinieri. I due sono stati sentiti mercoledì 18 novembre dal procuratore aggiunto Stefano Civardi, nell’ambito degli accertamenti su una presunta vicenda corruttiva. Grassi è entrato nel Palazzo di Giustizia attorno alle 9.30, senza fermarsi a parlare con i cronisti. Per Spoto l’appuntamento è fissato nel pomeriggio. La Procura li considera persone informate sui fatti; in questo filone non risultano iscritti come indagati.

Per capire come si arrivò, pochi mesi dopo l’avvio, alla chiusura della prima inchiesta su Sempio, i magistrati stanno ricostruendo i legami tra le persone coinvolte. Nel 2017 Grassi era inserito nel gruppo di legali che seguiva Sempio, pur essendo un civilista. In precedenti colloqui avrebbe detto di aver ricevuto denaro da Federico Soldani, collega, e di non aver prestato assistenza professionale a Sempio: si occupava infatti di diritto civile, non penale. Gli inquirenti vogliono definire i rapporti di lavoro e verificare eventuali passaggi di denaro avvenuti in quel periodo. I contorni della vicenda sono ancora sottoposti a verifica.

Nel 2017 Spoto, allora assegnato alla polizia giudiziaria pavese, contribuì a vagliare e mettere per iscritto registrazioni telefoniche e ambientali relative a Sempio e ai suoi parenti. La Procura ritiene oggi possibile che l’esame non fosse completo e che alcuni colloqui non siano stati inclusi. Spoto ha negato di averli esclusi deliberatamente, osservando che all’epoca le scelte si basavano sui dati allora disponibili. Fra i temi ora scrutinati figurano lo scontrino invocato da Sempio a sostegno dell’alibi e le conversazioni sui fondi per i legali. L’ex maresciallo ha ammesso che il dialogo relativo alla ricevuta poteva indurre a verifiche ulteriori, ma ha precisato che la prosecuzione degli ascolti non rientrava nelle sue competenze decisionali.

L’ex maresciallo ha inoltre ricordato che soltanto nell’automobile di Sempio furono registrati centinaia di file audio e che il lavoro era svolto da più operatori. Resta da chiarire se alcune conversazioni furono giudicate poco significative o se si verificarono anomalie investigative. Al momento non c’è un accertamento giudiziario definitivo che dimostri omissioni intenzionali da parte sua. L’ipotesi di corruzione è legata anche a un appunto sequestrato nell’abitazione della famiglia Sempio, con la scritta “Gip Venditti archivia 20.30.Euro”. I magistrati verificano se ci siano stati pagamenti per favorire la chiusura del procedimento del 2017 e possibili accordi illeciti tra persone vicine alla famiglia e figure coinvolte nelle indagini, anche tramite intermediari. È una ricostruzione accusatoria ancora da provare.

Nel procedimento risulta indagato Giuseppe Sempio, padre di Andrea. La posizione dell’ex procuratore aggiunto Mario Venditti è stata archiviata dalla Procura di Brescia; la scorsa settimana Venditti è stato nuovamente ascoltato a Pavia come persona informata sui fatti. Le audizioni proseguiranno giovedì 19 novembre con Massimo Lovati, altro ex difensore di Andrea Sempio, assistito per diversi anni fino alla revoca del mandato nell’ottobre 2025. Attraverso il suo avvocato Fabrizio Gallo, Lovati ha fatto sapere di essere disponibile a chiarire ogni aspetto. Anche la sua testimonianza potrà contribuire a ricostruire i rapporti professionali e la chiusura della prima indagine.

Separato dal procedimento per la morte di Chiara Poggi, il filone sulle indagini esamina passaggi della prima inchiesta relativa a Sempio. La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio del 38enne, accusato di aver ucciso Poggi, ma gli accertamenti proseguono: l’udienza preliminare è in calendario per il 25 febbraio 2027 e sono in corso indagini suppletive. I magistrati considerano anche analisi scientifiche risalenti al 2007, forse non depositate, e l’attività investigativa condotta nel 2017.

Se le verifiche producessero elementi utili al caso Sempio, i documenti potrebbero essere inviati al giudice preliminare, informandone la difesa. Alberto Stasi resta condannato in via definitiva a 16 anni; i suoi avvocati considerano una richiesta di revisione.



