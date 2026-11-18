La modella ha raccontato il valore della proposta televisiva e il sostegno ricevuto dalla Rai; lo spettacolo andrà in onda il 20 e il 27 novembre.





La modella ha raccontato il valore della proposta televisiva e il sostegno ricevuto dalla Rai; lo spettacolo andrà in onda il 20 e il 27 novembre.





Sal Da Vinci sarà protagonista di Meravigliosamente, lo spettacolo in due prime serate che ripercorre cinquant’anni della sua carriera e alcuni passaggi della sua vita personale. Il cantante napoletano, vincitore del Festival di Sanremo dello scorso anno, sarà affiancato da Bianca Balti e Iaia Forte. Le puntate sono previste su Rai 1 venerdì 20 e venerdì 27 novembre. Durante la conferenza stampa di presentazione, però, l’attenzione si è concentrata anche sulla commozione di Balti, che si è interrotta mentre raccontava la propria partecipazione. Sal Da Vinci si è alzato e le ha dato conforto con un gesto affettuoso.

Balti, 42 anni, stava esprimendo riconoscenza per l’invito quando l’emozione le ha spezzato la voce. Si è fermata per asciugarsi gli occhi, poi ha ironizzato sulla menopausa e sul motivo ignoto delle lacrime. Sal Da Vinci le si è avvicinato, le ha sostenuto il volto fra le mani e l’ha baciata. In seguito, la modella ha detto che non avrebbe potuto respingere la proposta: per lei prendere parte allo spettacolo segna una tappa significativa per il cantante. Ne ha lodato inoltre la competenza, tanto nella recitazione quanto nel canto, dopo averlo osservato durante le prove.

Nel descrivere le prove, Balti ha ricordato di aver assistito al lavoro di Sal Da Vinci e Iaia Forte insieme agli altri professionisti impegnati nello spettacolo. Ha detto di essersi sentita inizialmente meno preparata rispetto a chi ha una lunga esperienza sul palco, pur definendo quei quattro giorni fonte di ispirazione. Forte, ha sottolineato, è una grande attrice; il cantante, a sua volta, le ha permesso di osservare da vicino come prende forma una produzione di ampio respiro. L’esperienza ha offerto alla modella l’occasione di lavorare accanto a persone che, nelle rispettive carriere, hanno maturato una consolidata pratica artistica.

Nel dialogo con i giornalisti è emerso anche il legame tra Bianca Balti e la Rai. La modella ha rivolto un ringraziamento a Vivo per averla scelta e ha ricordato il proprio passaggio a Sanremo, avvenuto due anni fa. Ha raccontato che allora l’emittente fu la prima realtà a offrirle un’occasione mentre viveva una fase complicata, aiutandola a rimettere in moto la carriera. Balti ha dichiarato di conservare memoria di quell’aiuto e di accogliere con piacere altri inviti della Rai. Negli ultimi anni, secondo la fonte, ha attraversato problemi personali e di salute; non sono forniti altri particolari né indicazioni sulla loro natura.

La partecipazione allo spettacolo di Sal Da Vinci offre a Balti l’occasione di misurarsi con un’attività diversa dal lavoro sulle passerelle. Rispondendo alla domanda su un possibile ruolo da conduttrice, la modella non ha escluso che possa accadere: ha detto di aver ricevuto finora proposte alle quali era difficile rinunciare e di apprezzare le esperienze nuove. Non ha annunciato, tuttavia, che assumerà un incarico in futuro e nemmeno ha confermato un progetto televisivo di conduzione. Meravigliosamente è dunque un impegno già definito, mentre nuove opportunità restano eventuali, secondo quanto spiegato dalla stessa Balti nel corso della conferenza di presentazione.

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Il progetto riunisce Sal Da Vinci, Bianca Balti e Iaia Forte in un racconto televisivo dedicato ai cinquant’anni di carriera del cantante e a momenti della sua vicenda personale. In conferenza stampa, Sal aveva sottolineato il valore della presenza delle compagne di scena, riconoscendo loro attenzione e vicinanza nel lavoro. La musica accompagnerà i ricordi, mentre la presentazione è diventata intensa quando Balti ha parlato della possibilità ricevuta e della considerazione che nutre per il collega. La sua commozione è emersa davanti ai presenti; Sal le si è avvicinato con affetto. Le prime serate su Rai 1 saranno venerdì 20 e 27 novembre; l’anno non è specificato.



