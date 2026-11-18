



Dopo la puntata del Grande Fratello Vip, la coreografa si scusa con Marina e invita a usare più cautela sui social.





Veronica Peparini ha affidato ai social un chiarimento sulle frasi dette a Verissimo riguardo a Marina La Rosa e Andreas Muller. La trasmissione del Grande Fratello Vip di lunedì 16 novembre aveva portato le sue dichiarazioni davanti ai concorrenti, durante la diretta con Ilary Blasi. La coreografa ha specificato di non voler contestare l’amicizia fra suo marito e Marina, si è scusata con la concorrente e ha chiesto più cautela nei commenti online. Da quelle parole era nato un confronto su che tipo di rapporto li unisse.

Durante l’intervista con Silvia Toffanin, Peparini aveva descritto la propria indole possessiva e la gelosia, senza mettere in dubbio la fiducia che ripone nel marito. Di Marina aveva sottolineato intelligenza e capacità di destreggiarsi nel gioco. Quelle parole avevano ferito la concorrente, che aveva difeso l’autenticità del suo legame con Andreas. Anche il ballerino si era rammaricato, soprattutto per quanto era stato insinuato al di fuori della Casa. La vicenda si era spostata online; la coreografa ha raccontato di aver ricevuto una quantità considerevole di commenti e messaggi.

Peparini ha ricondotto le sue parole al contesto dell’intervista, che avrebbe dovuto riguardare principalmente la sua vita privata. Le questioni del reality e del legame fra i concorrenti sono state introdotte durante il dialogo; lei ha riferito di aver risposto in modo sincero, senza voler suscitare controversie. Ha anche ammesso che chi guarda il programma dall’esterno può interpretare diversamente le sue frasi. Le immagini televisive e le dinamiche mostrate, ha chiarito, non sempre comunicano ciò che i protagonisti intendono. Perciò alcune considerazioni potevano essere state capite male.

Rivolgendosi a Marina, Peparini le ha chiesto scusa e ha ammesso che le sue dichiarazioni potevano aver favorito, pur involontariamente, valutazioni sfavorevoli sulla concorrente. Ha chiarito di non nutrire ostilità verso di lei e di non giudicare inappropriata la sua amicizia con Andreas. Considera anzi una cosa buona che il marito abbia incontrato nella Casa qualcuno con cui parlare e su cui fare affidamento in un’esperienza impegnativa. La coreografa spera che il legame continui sino al termine del Grande Fratello Vip e anche una volta tornati alla quotidianità.

Una parte dell’intervento è stata dedicata agli utenti dei social. Peparini ha chiesto di non inviarle offese, insinuazioni e contenuti sul rapporto tra i due concorrenti. Ha ricordato che quanto viene pubblicato può essere letto anche dai familiari e dai figli. È madre di quattro ragazzi: Penelope e Ginevra, gemelle di due anni avute con Andreas, e Daniele e Olivia, di 18 e 14 anni, nati dalla precedente relazione con Fabrizio Prolli. Tra impegni professionali e familiari, ha raccontato di aver letto messaggi e articoli sulla vicenda.

La diffusione veloce di alcune immagini online ha complicato, ha aggiunto Peparini, la gestione di quanto stava accadendo. Ha invitato chi segue il reality a non confondere lo spettacolo con la sfera privata delle persone coinvolte e ha richiamato l’attenzione sui figli maggiori, che potrebbero leggere osservazioni sulla madre e sul marito. Chiede sensibilità anche perché l’amicizia fra Andreas e Marina non venga trasformata in un’accusa o in un sospetto. Dopo le reazioni alla trasmissione, la coreografa vuole evitare che nascano altri equivoci.

Il legame fra Andreas Muller e Marina La Rosa precedeva la loro partecipazione al reality: i due erano diventati Amici a La Talpa, nel 2024, dove c’era anche Peparini. Marina aveva raccontato che durante i due anni precedenti si erano visti soltanto in poche occasioni, compreso il matrimonio di Veronica e Andreas. Le voci su un’intesa ambigua l’avevano ferita. In seguito alla puntata, aveva detto di voler ridurre i contatti con il ballerino per evitare nuove interpretazioni. Peparini ha 55 anni; Muller ne ha 30 e La Rosa 49.

Andreas aveva contestato anche la scelta della trasmissione di affrontare la vicenda in quel modo. Secondo lui, un faccia a faccia fra la moglie e Marina avrebbe potuto sciogliere subito l’equivoco. Diffondere le parole di Veronica senza dare ai diretti interessati modo di discutere, sosteneva, aveva reso tutto più difficile. Aveva poi fatto notare che alcune scene di vicinanza con Marina mostrate nella puntata si riferivano anche a dialoghi sulle figlie che ha avuto con Peparini. La fonte non riferisce che Andreas o Marina abbiano risposto al nuovo messaggio della coreografa.



