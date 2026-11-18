



I rifiuti alle richieste dell’inviato Domenico Marocchi sarebbero iniziati a inizio stagione. La possibile spiegazione legata all’autore è un’ipotesi non confermata dalla conduttrice.





Barbara D’Urso non ha spiegato perché, secondo quanto riferito dall’inviato Domenico Marocchi, da inizio stagione evita di rilasciare dichiarazioni a La volta buona. Il programma pomeridiano di Rai1 è condotto da Caterina Balivo. La ricostruzione pubblicata racconta che Marocchi ha provato a parlarle nel backstage di Ballando con le stelle e che la conduttrice si è allontanata dopo aver riconosciuto il microfono della trasmissione. Non risultano, nel materiale riportato, parole di D’Urso che chiariscano il motivo della sua scelta. L’episodio descritto non sarebbe dunque un rifiuto isolato, ma una difficoltà ripetutasi nel corso della stagione.

Durante il collegamento con lo studio, Marocchi avrebbe raccontato di essersi avvicinato senza fretta, ma di non aver ottenuto alcuna dichiarazione. Nel filmato, secondo la descrizione, D’Urso avrebbe liquidato l’inviato con un movimento della mano, proseguendo senza sostare per un confronto. Non risultano parole di accusa della conduttrice rivolte né a Balivo né al giornalista. Il testo prospetta dunque un’altra chiave, non un dissidio personale: il passato lavorativo condiviso da D’Urso con un autore oggi nella redazione di La volta buona. È un’ipotesi inserita nella ricostruzione, non una ragione esplicitata dalla protagonista direttamente finora.

Per circa due decenni Ivan Roncalli avrebbe condiviso il lavoro con D’Urso, accompagnandola durante la sua lunga parentesi a Mediaset. Pomeriggio 5, Domenica Live e Live – Non è la d’Urso sono fra le trasmissioni legate a quella collaborazione. Quando si è chiuso il legame della conduttrice con Mediaset, anche le strade professionali dei due si sarebbero divise. Le notizie riferiscono che nel 2024 Roncalli si è unito al gruppo di La volta buona. In trasmissione Balivo aveva menzionato un autore della propria squadra con vent’anni trascorsi negli studi di Cologno Monzese, centro televisivo storico.

La concomitanza è stata accostata ai rifiuti di D’Urso, ma non basta a dimostrare che la presenza di Roncalli sia la ragione del silenzio. La stessa ricostruzione sottolinea che non è disponibile una dichiarazione della conduttrice in questo senso. Il rapporto professionale passato e i tentativi non riusciti di Marocchi sono elementi documentati nel resoconto; il nesso tra i due resta un’interpretazione. Anche il fatto che l’autore abbia lavorato a lungo con D’Urso non prova un dissidio tra loro, né consente di attribuire alla conduttrice una motivazione precisa. La cautela è necessaria per distinguere i fatti dalle indiscrezioni.

Il tentativo di Marocchi è arrivato dopo una scena della diretta di Ballando con le stelle: Guillermo Mariotto avrebbe nebulizzato profumo nella direzione di D’Urso, collegando il gesto a un odore sgradevole. In base al resoconto iniziale, l’episodio l’avrebbe turbata e avrebbe accresciuto la sua insoddisfazione per il modo in cui era stato affrontato. Successivamente Mariotto ha precisato che parlava dell’aria nello studio, non della conduttrice in particolare. In un filmato di Ballando segreto ha presentato l’azione come una provocazione scambiata fra entrambi. Queste spiegazioni, tuttavia, non dicono perché D’Urso abbia scelto di non replicare a La volta buona.

Il colloquio con Mariotto, pubblicato il 15 novembre 2026, ha restituito la sua versione dell’episodio: il giurato ha negato di avere offeso D’Urso e ha dichiarato che non le avrebbe domandato scusa. Ha indicato nello studio l’origine del cattivo odore e ha evocato i topi, ma il materiale riporta tali elementi soltanto come sue affermazioni. Due giorni dopo, durante La volta buona, Rossella Erra ha ricordato una cena del cast successiva a una puntata. Nel suo racconto, Barbara D’Urso si era presentata portando un panettone e aveva rivolto un saluto ai presenti. Erra ha detto di temere che non sarebbe rientrata; la sua impressione non certifica una rinuncia, né chiarisce perché non parlasse con la trasmissione.



