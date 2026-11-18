La morte di Tintori è stata attestata dal medico legale newyorkese, mentre le indagini sulle cause proseguono. Nel suo percorso figurano anche collaborazioni con Arcade Fire e Killers.





La morte di Tintori è stata attestata dal medico legale newyorkese, mentre le indagini sulle cause proseguono. Nel suo percorso figurano anche collaborazioni con Arcade Fire e Killers.





La morte di Ray Tintori, regista e autore di 43 anni, è avvenuta a New York. L’ufficio cittadino del medico legale ha informato varie testate e ha dichiarato che gli esami per stabilire la causa non sono conclusi. Sulle circostanze non sono arrivati comunicati ufficiali. Il pubblico conosceva soprattutto il suo lavoro per i videoclip degli Mgmt e di altri interpreti musicali. La sua attività, iniziata con i corti e portata avanti per oltre due decenni, ha compreso anche produzioni per il cinema e progetti di tecnologia digitale.

Prima di affermarsi come autore, Tintori aveva già cominciato a girare cortometraggi durante gli studi. Suo padre John Tintori, montatore oltre che regista, aveva co-diretto nel 1997 Chicago Cab con Mary Cybulski. Ray frequentò la LaGuardia, scuola superiore di Manhattan, e nel 2001 ottenne un diploma in arti visive. Si iscrisse poi alla Wesleyan University, dove concluse nel 2006 il percorso di cinema. Il suo debutto documentato è Jettison Your Loved Ones, datato 2005. Nel 2007 presentò Death to the Tinman al Sundance Film Festival, ottenendo un riconoscimento nella categoria riservata ai cortometraggi.

Fu tra i fondatori del collettivo Court 13, coinvolto nella realizzazione di Re della terra selvaggia, film candidato a quattro Oscar. Tintori guidò l’unità degli effetti speciali e contribuì a creare gli Aurochs, creature preistoriche presenti nella storia. In seguito lavorò agli effetti pratici di Approaching the Unknown. Nel 2009 Spike Jonze lo scelse per dirigere l’adattamento di Light Boxes, romanzo di Shane Jones. Il progetto venne però abbandonato l’anno seguente e il film non fu realizzato. Questi incarichi affiancarono i lavori indipendenti e i videoclip che avrebbero reso il suo nome noto nell’industria musicale.

La collaborazione con gli Mgmt prese avvio nel 2008, quando Tintori realizzò il Video di Time to Pretend; seguirono quelli per Electric Feel e Kids. L’ultimo capitolo fu Dancing in Babylon, girato nel 2024 con Christine and the Queens, considerato il suo videoclip conclusivo. Altri titoli furono Spaceman dei Killers, uscito nel 2009, e Chemistry degli Arcade Fire, del 2018. Per Chairlift firmò Evident Utensil, candidato nel 2009 agli Mtv Video Music Awards come Breakthrough Video. Nel suo lavoro figurano anche progetti per The Cool Kids, Bonnie Prince Billy e Solange, provenienti da ambiti musicali differenti.

Nel 2016 realizzò Follow My Lead, progetto dedicato alle finali Nba di quell’anno. Nello stesso periodo diresse un trailer promozionale per Tilt Brush, applicazione di Google che permetteva di dipingere e creare opere in realtà virtuale. Negli ultimi tempi conduceva anche il podcast To the White Sea. Il suo percorso comprendeva quindi cortometraggi, effetti speciali, Video musicali e iniziative digitali. La fonte non fornisce altri dettagli sul podcast. Per quanto riguarda la morte, invece, le informazioni rese note restano limitate alla conferma del medico legale di New York e all’indagine ancora in corso sulle cause.

La relazione di Tintori con Heidi Gardner, attrice e comica conosciuta per la partecipazione a Saturday Night Live, era stata resa pubblica su Instagram nel luglio 2025. Per il compleanno della compagna, il regista le aveva dedicato un messaggio affettuoso. Tmz, citando persone vicine a Gardner, ha riferito che l’attrice starebbe affrontando il momento con il sostegno della famiglia. Si tratta di informazioni attribuite alla testata, non di comunicazioni ufficiali sulle circostanze del decesso. Non sono stati resi noti ulteriori particolari sugli accertamenti medico-legali, né elementi che permettano di ricostruire quanto accaduto a New York.



