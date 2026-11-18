L’istruttore del Jack Russell ha raccontato a Radio Globo la scelta legata agli spostamenti e all’età del cane. A selezionarlo per il programma era stato Stefano De Martino.





L’istruttore del Jack Russell ha raccontato a Radio Globo la scelta legata agli spostamenti e all’età del cane. A selezionarlo per il programma era stato Stefano De Martino.





A Milano Affari Tuoi ha proseguito senza Gennarino: nella nuova sede il Jack Russell è stato rimpiazzato da Tommasino. Per anni il cane aveva affiancato Stefano De Martino nel programma di Rai 1. Massimo Perla, che lo addestra, ha raccontato a Radio Globo, dove è intervenuto insieme all’animale, perché si è interrotta quell’esperienza. Nessuna frizione con chi produce la trasmissione ha determinato l’uscita. Perla ha invece voluto risparmiargli spostamenti e orari forse troppo gravosi. La scelta è maturata quando lo show ha lasciato il Teatro delle Vittorie a Roma per gli studi televisivi milanesi, la nuova sede della trasmissione.

Gennarino ha quattordici anni, e questa età ha pesato nella valutazione di Massimo Perla, suo istruttore. Perla ha scelto di non portarlo a Milano quando Affari Tuoi si è trasferito dal Teatro delle Vittorie agli studi milanesi, perché il nuovo assetto comportava viaggi e impegni diversi. La rinuncia, ha spiegato, mirava a evitargli spostamenti ritenuti gravosi, non era legata a dissapori con la produzione.

Il cane non prende più parte alle registrazioni, ma conserva un segnale che lo collega alla trasmissione: quando ascolta la sigla, si raddrizza immediatamente, come se attendesse di partire per lo studio. È una reazione raccontata da Perla durante un’intervista a Radio Globo, alla quale ha partecipato insieme al Jack Russell. Quel gesto testimonia ancora il riconoscimento della musica.

Il calendario televisivo richiedeva presenza benché ogni passaggio in video fosse breve. Massimo Perla ha raccontato che lui e Gennarino raggiungevano Roma quattro giorni ogni settimana, coincidenti con le sessioni di registrazione. A 14 anni, ha precisato, il Jack Russell rimane giovane e pieno di energia. Il ritiro non dipende quindi da un calo della sua vitalità. L’istruttore ha preferito sottrarlo ai tragitti e alle incombenze imposte dalla nuova sistemazione dello show, escludendolo così dalle riprese effettuate a Milano, pur continuando a considerarlo un cane attivo e ancora vivace nella vita quotidiana.

Prima che Gennarino diventasse la mascotte di Affari Tuoi, Stefano De Martino partecipò alla scelta del cane. Perla ha raccontato che fu organizzato un casting con quattro animali e che il conduttore li conobbe prima di decidere. Gennarino aveva già un po’ di esperienza; anche gli altri cani, ha precisato l’istruttore, erano capaci. La scelta ricadde sul Jack Russell perché entrò subito in simpatia con De Martino. Il racconto di Perla attribuisce quindi al conduttore una decisione personale, maturata durante quella selezione, prima delle apparizioni televisive che avrebbero reso il cane familiare al pubblico.

Una breve colonna sonora annunciava l’arrivo di Gennarino nello studio, dove il Jack Russell raggiungeva il pubblico tra gli applausi. Le incursioni duravano poco, ma le battute di Stefano De Martino e la presenza del cane erano ormai familiari ai telespettatori. Pur senza parlare e restando in scena per pochi istanti, era diventato la mascotte della trasmissione. Massimo Perla ha ricordato che dietro quei momenti c’erano preparazione e un calendario di riprese. L’esperienza televisiva si è chiusa con la rinuncia a seguirla a Milano: non per dissidi con la produzione, bensì per tutelare Gennarino dai ritmi e dagli spostamenti.

A raccogliere l’eredità di Gennarino nello show è Tommasino, il nuovo cane della trasmissione. Perla non ha precisato quando sia avvenuto l’avvicendamento; ne ha però ricondotto la causa alla sede milanese e al benessere del Jack Russell. Il cane non va più alle registrazioni, ma, secondo il suo istruttore, basta la sigla perché reagisca immediatamente. Quel suono continua quindi a evocare il legame con Affari Tuoi. La decisione ha riguardato la partecipazione televisiva e i suoi impegni: Gennarino è ancora attivo, ha detto Perla, ma non è più soggetto a turni e viaggi per il programma.



