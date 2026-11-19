Il candidato alle primarie per il Comune di Milano ha visitato il liceo occupato e collegato la protesta alle risorse per la scuola, il riarmo e la Palestina.





Il candidato alle primarie per il Comune di Milano ha visitato il liceo occupato e collegato la protesta alle risorse per la scuola, il riarmo e la Palestina.





Il liceo Gaetana Agnesi era teatro di un’occupazione studentesca quando vi si è recato Lorenzo Pacini: assessore Pd del Municipio 1 di Milano e aspirante candidato sindaco alle primarie. Nel confronto con i ragazzi, ha preso le parti della mobilitazione, chiedendo loro di proseguirla. Ha ricondotto le carenze della struttura scolastica alle decisioni con cui vengono allocate le risorse pubbliche. In messaggio su Facebook ha manifestato sostegno alle ragazze e ai ragazzi, richiamando tra i motivi della protesta il caro-vita, la riduzione dei finanziamenti scolastici e l’opposizione al riarmo.

Nel video diffuso sui social, Pacini ha detto che gli studenti dovrebbero proseguire la protesta se, a suo giudizio, si trovano risorse per gli armamenti ma non per riparare i vetri della palestra. Ha poi richiamato la Palestina e Israele, sostenendo che, finché si finanziano quelle scelte e non si sistemano i banchi, l’occupazione deve andare avanti. Sono affermazioni attribuite a Pacini nel filmato e riportate dalla fonte principale; il politico non si è limitato a esprimere vicinanza agli occupanti, ma ha formulato un invito esplicito a mantenere la mobilitazione.

L’Agnesi è uno degli istituti coinvolti nelle proteste degli studenti a Milano. Un articolo del 19 novembre riferisce che l’occupazione interessava contemporaneamente la sede di via Tabacchi e quella di via Bazzi. Le rivendicazioni riguardavano gli spazi scolastici e la stabilità dell’insegnamento. Gli occupanti hanno evidenziato le criticità del tetto della palestra nella succursale, il cattivo funzionamento dei termosifoni e l’avvicendamento ricorrente degli insegnanti precari. Nel quadro della protesta rientrano anche la richiesta di risorse per la scuola pubblica, il costo crescente della vita e la contrarietà al riarmo.

Gli studenti hanno riempito le giornate dell’occupazione con iniziative gestite da loro: tra queste figuravano proiezioni cinematografiche, laboratori e occasioni di discussione. Il resoconto segnala anche la presenza di un punto ristoro. La protesta avrebbe dovuto continuare in preparazione alla manifestazione prevista per venerdì 20 novembre. In una ricostruzione, datata 18 novembre, si riferisce che insegnanti e personale Ata dell’Agnesi avevano approvato con maggioranza un testo di sostegno alle motivazioni degli occupanti. Rivolgendosi alle autorità e cittadine, il documento sollecitava a non procedere con denunce o punizioni disciplinari, né ricorrere a impieghi eccessivi delle forze dell’ordine, privilegiando il confronto.

Le cronache dei giorni precedenti collocano l’Agnesi in un panorama più ampio, segnato da proteste e occupazioni in altri istituti. Tra le richieste riportate figuravano scuole sicure, più fondi per l’istruzione, interventi contro il caro vita e il rifiuto del riarmo. L’iniziativa si svolgeva nella settimana antecedente allo sciopero generale fissato per il 20 novembre. Questo scenario fa da sfondo alla visita di Pacini, senza cambiare un dato: all’Agnesi è stato lui a dichiarare pubblicamente il sostegno alla prosecuzione dell’occupazione. Le fonti non precisano come gli studenti abbiano accolto le sue parole.

La visita è avvenuta a pochi giorni da un incontro di Pacini alla moschea Mariam, in via Padova. La fonte principale riporta un suo intervento sulle difficoltà economiche di persone che, non potendo votare, avrebbero meno voce. Un articolo del 19 novembre identifica Pacini anche come assessore del Municipio 1; l’Ansa aveva riferito a settembre della sua disponibilità a candidarsi a sindaco di Milano. Si tratta di precedenti distinti dall’intervento all’Agnesi. Nel caso della scuola, il fatto centrale resta il sostegno alla protesta e l’invito rivolto agli occupanti a continuare, motivato da Pacini con il confronto tra spese militari e necessità dell’edificio scolastico.



