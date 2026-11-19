Repubblica ha dato l’annuncio della morte di Corrado Augias. Nato il 26 gennaio 1935, si è affermato come giornalista, autore e conduttore televisivo.





Repubblica ha dato l’annuncio della morte di Corrado Augias. Nato il 26 gennaio 1935, si è affermato come giornalista, autore e conduttore televisivo.





Corrado Augias è morto all’età di 91 anni. La notizia della sua morte è stata resa nota da Repubblica. Nato a Roma il 26 gennaio 1935, ha svolto attività da giornalista e scrittore attraversando stampa, televisione e letteratura. La scomparsa conclude un percorso professionale esteso e vario, nel quale si sono succeduti incarichi nel giornalismo, impegni televisivi e numerosi libri. Repubblica, che ha comunicato la notizia, lo ha descritto come una personalità di primo piano nella cultura italiana.

Augias aveva festeggiato il novantunesimo compleanno il 26 gennaio 2026. Il suo nome restava associato a una stagione culturale ampia, costruita fra mezzi di comunicazione diversi e una produzione letteraria che accompagnò la sua lunga esperienza pubblica per molti decenni in Italia anche oltre.

L’attività di Augias si sviluppò tra giornali, palcoscenico e televisione. Fu inviato per La Repubblica, Panorama e L’Espresso, con corrispondenze realizzate anche a Parigi e New York. RaiNews ricorda inoltre che per vent’anni seguì, sulla Repubblica, una rubrica alimentata dalle lettere dei lettori. Alla scrittura teatrale e televisiva unì il lavoro di ideatore e presentatore di appuntamenti culturali. Tra le trasmissioni associate alla sua biografia compaiono Babele, Telefono giallo, Le storie ed Enigma. Negli anni alternò l’informazione giornalistica alla produzione di libri, sia narrativi sia saggistici.

Il pubblico televisivo lo ha conosciuto anche attraverso programmi trasmessi dalla Rai. Nel 1987 è arrivato Telefono giallo, seguito da Babele, dedicato ai libri. Dopo una parentesi a Telemontecarlo e l’esperienza parlamentare tra il 1994 e il 1999, Augias è tornato in Rai nel 2003 con Le storie – Diario italiano. In seguito ha condotto Enigma, Visionari, Quante storie, Città segrete e Rebus. Dal 4 dicembre 2023 è stato alla guida di La torre di Babele su La7. Questi titoli documentano una presenza televisiva prolungata, concentrata soprattutto su temi storici e culturali.

Come autore ha firmato romanzi, opere teatrali e saggi. La trilogia narrativa comprende Quel treno da Vienna, pubblicato nel 1981, Il fazzoletto azzurro del 1983 e L’ultima primavera del 1985. Tra i suoi libri figurano anche il giallo Quella mattina di luglio, uscito nel 1995, e saggi dedicati a città, storia, religione e società. I segreti di Parigi è del 1996; I segreti del Vaticano è stato pubblicato nel 2010. Nel 2023 è uscito Paolo. L’uomo che inventò il Cristianesimo. La bibliografia comprende inoltre La vita s’impara, testo autobiografico del 2024, e La musica per me, pubblicato nel 2025.

Nei suoi contributi giornalistici Augias tornò su temi musicali e sulla cultura europea, senza tralasciare la storia e le questioni della vita pubblica. Repubblica pubblicò suoi testi riguardanti compositori, opere e vicende storiche, insieme a interventi politici e civili. Treccani annota il Premio Hemingway per la letteratura del 2015 e il Premio Chiara alla carriera del 2022. Sul settimanale Il Venerdì di Repubblica curò la rubrica La mia Babele. In televisione, nel 2021 presentò per la prima volta su Rai 3 Rebus, seguito nel 2022 da La gioia della musica. Città segrete fu da lui condotto dal 2018 al 2023.

Un resoconto pubblicato da RaiNews nel gennaio 2025 per il novantesimo compleanno di Augias, celebrato il 26 gennaio, ne ripassava il lavoro nei libri e sul piccolo schermo. In quel momento conduceva La torre di Babele, programma di La7 avviato nel dicembre 2023. Treccani ha aggiornato la propria biografia indicando Roma come luogo natale e il 2026 come anno della morte. Repubblica ha diffuso l’annuncio, ripreso dalla fonte principale, secondo cui Augias è scomparso a 91 anni. Le notizie disponibili documentano le sue attività nel giornalismo, nella televisione e nella letteratura, insieme a opere pubblicate lungo diversi decenni.



