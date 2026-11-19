



Fondatore del Gruppo Mediterraneo, il musicista lucchese era ancora impegnato in concerti e attività didattiche nelle settimane precedenti alla scomparsa.





La notizia della morte di Giulio D’Agnello risale all’8 novembre 2026: aveva 65 anni. Era in auto, lungo via di Sottomonte a Massa Macinaia, nel territorio di Lucca, quando un malore lo ha colpito. Per quasi cinquant’anni aveva lavorato come compositore, interprete e docente, coltivando anche lo studio della musica popolare. Il Gruppo Mediterraneo, creato con Stefano Macrillò, rappresentava il suo legame artistico più noto. La formazione proponeva nei teatri italiani e all’estero repertori mediterranei e latinoamericani, oltre a pezzi originali. La morte improvvisa ha fermato un percorso che comprendeva concerti, collaborazioni, Teatro e attività didattica nella sua città.

Nato a Lucca nel 1961, D’Agnello era al volante della propria automobile quando è stato colpito dal malore fatale. La sua carriera era iniziata nella seconda metà degli anni Settanta con i Canto Libre, Gruppo attraverso il quale si era avvicinato soprattutto alla musica latinoamericana. In seguito, con la nascita del Gruppo Mediterraneo, aveva ampliato il repertorio includendo canti della tradizione mediterranea e composizioni originali. La formazione, creata quarant’anni fa con Macrillò, si era esibita in numerosi teatri italiani e anche all’estero. Nel 1992 aveva aperto il concerto di Joan Baez al festival Folkest, in Friuli: un appuntamento importante per il Gruppo e per il suo percorso musicale.

Il 3 ottobre D’Agnello aveva partecipato al concerto in San Romano organizzato per festeggiare i quarant’anni del Gruppo Mediterraneo, un evento aperto alla cittadinanza. Il 15 ottobre, meno di un mese prima della morte, aveva suonato un tributo a Fabrizio De André alla comunità alloggio protetta Mandorla, destinata ad adulti con disabilità e promossa dalla Fondazione per la coesione sociale. Queste date documentano la sua attività fino alle settimane precedenti alla scomparsa. Il concerto di ottobre dedicato al Gruppo è così una delle ultime occasioni in cui il pubblico ha potuto ascoltarlo dal vivo. La sua presenza a Mandorla testimonia anche l’impegno in contesti diversi dai palcoscenici tradizionali.

La musica era solo una parte del suo lavoro. D’Agnello aveva partecipato ai primi spettacoli del Teatro del Carretto di Lucca e collaborato con lo scrittore Romano Battaglia a “Ho incontrato la vita in un filo d’erba”, tratto dal libro omonimo. Aveva lavorato anche con Sandro Luporini, storico collaboratore e coautore di Giorgio Gaber: per lui compose e interpretò le canzoni dell’album “Forse un uomo”, uscito nel 2010. Nella sua città insegnò nel laboratorio di musica etnica dell’istituto Boccherini. La ricerca musicale, la composizione e la trasmissione delle conoscenze convivevano dunque nella sua attività, che comprendeva esperienze teatrali e collaborazioni con artisti e scrittori.

Durante gli appuntamenti promossi insieme all’Associazione musicale lucchese, D’Agnello illustrava la storia della canzone italiana e ne offriva esempi eseguiti dal vivo. Il percorso comprendeva autori e interpreti come Ettore Petrolini, Domenico Modugno, Luigi Tenco e Fabrizio De André. Alla formazione affiancava lo studio delle musiche popolari e la diffusione di tradizioni appartenenti a Paesi diversi. Nel corso della sua carriera si misurò con culture e generi differenti, portando le proprie esperienze sui palchi d’Italia e di altri Paesi. Dopo l’avvio con i Canto Libre, il Gruppo Mediterraneo segnò una nuova fase, senza interrompere il legame con i repertori tradizionali.

La scomparsa è avvenuta in modo improvviso mentre l’artista percorreva le strade del territorio lucchese. Aveva 65 anni e, fino a poche settimane prima, era rimasto attivo tra concerti, insegnamento e iniziative musicali. Il Gruppo Mediterraneo, fondato con Stefano Macrillò, aveva raggiunto nel 2026 il traguardo dei quarant’anni di attività, celebrato con l’appuntamento del 3 ottobre a San Romano. Tra i passaggi ricordati della carriera figurano anche l’apertura al concerto di Joan Baez nel 1992 e l’album realizzato con Luporini nel 2010. D’Agnello lascia un percorso documentato da spettacoli, collaborazioni e attività di divulgazione musicale.



