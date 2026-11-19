



Dopo aver pubblicato fotografie su Instagram, la showgirl ha replicato ai commenti sulla magrezza e sui capelli raccolti





Belen Rodriguez ha replicato su Instagram alle osservazioni sul proprio corpo dopo aver pubblicato diverse foto dedicate alla sua vita ordinaria. La sequenza mostra pause di riposo, cambi di vestiti e pose rivolte alla fotocamera. Vi appaiono inoltre capi luminosi, bagni in piscina e abbinamenti d’abbigliamento. Il post ha attirato consensi e molti interventi, senza che siano riportate quantità esatte. La conduttrice argentina, che ha 42 anni, è intervenuta personalmente nei commenti. Ha replicato tanto a chi domandava come conservi la forma quanto a chi contestava la sua magrezza e il suo aspetto in pubblico.

Numerosi utenti hanno apprezzato l’aspetto della showgirl e la sua condizione fisica. Una follower le ha chiesto da cosa dipendesse la sua linea. Rodriguez ha dichiarato di poter indossare tuttora gli abiti che portava quindici anni fa, aggiungendo che occorre allenarsi. Si tratta di parole attribuite alla conduttrice, non di un fatto accertato in modo indipendente. Nonostante i complimenti, sono apparse anche valutazioni negative. Un commentatore ha sostenuto che la showgirl fosse molto Dimagrita e che, privata del seno, non le restasse nulla. L’osservazione era rivolta al suo corpo; Rodriguez gli ha risposto direttamente con un messaggio.

La conduttrice ha contestato l’idea che fosse diventata più magra: ha detto di essere sempre stata così e ha osservato che la televisione aggiunge cinque chili. In seguito ha rivolto all’autore del messaggio una domanda provocatoria sul proprio fondoschiena. Il resoconto riporta la battuta con un riferimento esplicito al corpo. Rodriguez ha quindi replicato senza delegare la risposta ad altre persone. La fonte ricorda che in diverse occasioni ha risposto personalmente alle critiche, ma non fornisce date o dettagli su quei precedenti. In questo caso, il confronto è avvenuto nei commenti alle fotografie pubblicate su Instagram.

Nel confronto apparso sotto le immagini, un utente ha commentato l’effetto dei capelli raccolti di Rodriguez, sostenendo che così sembrasse più grande. La conduttrice non ha contestato direttamente quella percezione, ma ha risposto richiamando il tema dell’età. Ha ammesso che il tempo passa e ha descritto l’invecchiamento come una circostanza bella, perché indica che si è vivi. Ha poi precisato le condizioni in cui era stata ritratta: niente trucco, capelli non puliti e sistemati in uno chignon.

Questi elementi spiegavano l’aspetto mostrato nelle fotografie, senza cancellare l’osservazione del follower. La sua replica ha trasformato un giudizio sull’acconciatura in un commento personale sul vivere gli anni, presentandoli non come qualcosa da nascondere, ma come parte positiva dell’esistenza e della propria esperienza quotidiana.

Il post è stato condiviso sul profilo Instagram di Maria Belen, identificato come @belenrodriguezreal. La fonte descrive una raccolta di fotografie, ma non indica quando siano state scattate. Sotto la pubblicazione sono arrivati messaggi di apprezzamento e critiche sulla magrezza, sul seno e sui capelli raccolti. Rodriguez ha risposto anche alla domanda su come mantenga la forma. Il materiale disponibile non specifica il numero esatto dei commenti e non riporta repliche di altri utenti ai suoi interventi. Non sono indicati i nomi delle persone che hanno scritto i messaggi né il momento in cui ciascun commento è apparso.

Le affermazioni sul peso, sull’allenamento e sull’età restano dichiarazioni attribuite a Rodriguez nei commenti al post. La fonte riferisce che la pubblicazione ha ricevuto migliaia di apprezzamenti, senza precisarne la quantità; parla inoltre di numerosi messaggi, senza fornire un conteggio. Le immagini alternano situazioni quotidiane e pose, ma il resoconto non aggiunge informazioni sulla loro realizzazione. Rodriguez, che pubblica sui social momenti della propria vita e talvolta risponde direttamente a chi la segue, ha affrontato in questa occasione osservazioni sul fisico e sull’acconciatura. Gli sviluppi documentati si limitano alle sue repliche sotto le fotografie.



