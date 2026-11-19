Dopo la puntata del 16 novembre, il ballerino ha spiegato all’amica le ragioni della protesta contro gli autori. Il confronto si è concluso con le scuse e un abbraccio.





Dopo la puntata del 16 novembre, il ballerino ha spiegato all’amica le ragioni della protesta contro gli autori. Il confronto si è concluso con le scuse e un abbraccio.





Mercoledì 18 novembre Andreas Muller riferì a Marina d’aver contestato in Confessionale agli autori del Grande Fratello Vip l’accostamento carezza-parole di Veronica Peparini; confermò amicizia spontanea e immutata, scusandosi.

Nel corso della trasmissione, Ilary Blasi ha portato l’attenzione sui rapporti tra i gieffini, mostrando scene vissute insieme e richiamando quanto Veronica Peparini aveva raccontato a Verissimo. La coreografa aveva assicurato fiducia al consorte, pur definendosi incline alla gelosia; inoltre sperava che Andreas sapesse leggere le regole del reality, menzionando l’abilità di Marina nel destreggiarsi nel programma. Nessuna contestazione diretta era stata formulata, eppure quelle considerazioni avevano turbato la coppia di amici. La Rosa aveva escluso attrazioni verso Muller e confermato la stima per Veronica. Conclusa la puntata, aveva persino valutato di allontanarsi da Andreas successivamente.

Peparini aveva poi chiarito la propria posizione, porgendo le scuse a Marina e precisando che non intendeva ferirla; aveva anche ridotto la portata delle parole pronunciate. La concorrente aveva sofferto all’idea che il rapporto amicale con Muller potesse apparire diverso. Anche Andreas si sentiva amareggiato e, nei giorni seguenti, aveva affrontato l’argomento con Giulia Provvedi e Guendalina Tavassi. Le due donne gli avevano fatto notare che certe espressioni dell’intervista potevano essere state riportate senza il discorso circostante. Lui, però, temeva ancora che la televisione compromettesse un legame importante per lui.

Il 18 novembre, parlando con Marina, Muller le ha assicurato che la puntata non aveva cambiato la sua opinione su di lei né il loro rapporto. Ha detto di trovare difficile affrontare le parole della moglie e la rappresentazione televisiva della vicenda. Ha inoltre raccontato che, in Confessionale, aveva chiesto agli autori di evitare di portarlo nella Mystery per fargli vedere, dopo l’intervista, il filmato di una carezza. Andreas riteneva quella scelta inadeguata, perché coinvolgeva persone e sentimenti. La sua obiezione riguardava l’abbinamento fra le frasi di Veronica e il gesto affettuoso ripreso nella Casa.

In precedenza Andreas aveva auspicato di poter parlare con Veronica faccia a faccia nella Casa e sciogliere subito ogni possibile equivoco. Aveva spiegato anche che le immagini di tenerezza trasmesse riguardavano discorsi sulle figlie avuti con la moglie, Penelope e Ginevra. Pensava che quel materiale potesse far apparire il loro legame diverso da un’amicizia. Marina gli ha confidato di essere stata male perché, dopo la puntata, sperava in una sua maggiore presenza: si era sentita sotto i riflettori e giudicata. Lui ha ammesso di non aver capito come raggiungerla e di aver atteso quasi un suo cenno.

Nel confronto, Muller ha ammesso la propria mancanza e rivolto a Marina le sue scuse. Ha aggiunto che avrebbe dovuto informarsi sulle sue condizioni e ricordarle che il suo sostegno era disponibile. Lei ha chiarito che non concepirebbe un legame con una persona sposata, per rispetto verso le altre donne. La trasmissione ininterrotta del reality ha ripreso la conversazione, finché la regia non ha spostato le immagini, lasciando una parte del dialogo non udibile. Online, alcuni hanno supposto che si intendesse celare le rimostranze contro gli autori; tuttavia, mancano prove per definire quel cambio una scelta di censura.

Secondo il sito ufficiale del Grande Fratello Vip, il chiarimento si è concluso con un abbraccio. Muller e La Rosa si conoscevano già prima del programma: nel 2024 avevano partecipato a La Talpa insieme a Veronica Peparini, moglie del ballerino. Nella Casa la loro amicizia si è rafforzata e la complicità ha alimentato commenti e supposizioni. La vicenda ha coinvolto anche persone fuori dal reality mentre la stagione condotta da Ilary Blasi si avvicinava alla conclusione. L’abbraccio ha chiuso il confronto, ma non ha cancellato il malcontento di Andreas per la gestione televisiva della puntata.



