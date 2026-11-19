



Nel vertice dei senatori di Forza Italia, Craxi avrebbe criticato l’approccio di Fratelli d’Italia e invocato un maggiore coinvolgimento degli alleati





Durante la riunione riservata dei senatori di Forza Italia a Palazzo Madama, Stefania Craxi avrebbe espresso riserve sul modo in cui Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia gestiscono i rapporti con gli alleati. Nel resoconto dell’incontro, la capogruppo lamenta che le altre componenti della maggioranza siano coinvolte troppo poco nelle scelte politiche. La questione degli ebook costituisce l’occasione immediata del confronto, ma la critica riferita a Craxi investe un metodo più generale.

A suo avviso, decisioni destinate a diventare posizioni comuni non dovrebbero essere definite senza un dialogo preventivo con Forza Italia. Il passaggio parlamentare, secondo la posizione attribuitale davanti ai colleghi, dovrebbe arrivare soltanto dopo un confronto tra i partiti della coalizione. Il dissenso, quindi, non viene presentato esclusivamente come una divergenza sul singolo provvedimento: riguarda anche il ruolo degli alleati nella preparazione delle iniziative e la possibilità di discuterne prima che siano sottoposte al voto parlamentare.

Nel confronto Craxi avrebbe accostato la premier a Silvio Berlusconi, ricordando che l’ex capo di Forza Italia si faceva carico della coesione della coalizione. A Meloni avrebbe imputato l’abitudine a comandare e una minore disponibilità alla generosità. Il riferimento all’ex presidente del Consiglio chiarirebbe, nel racconto, che la richiesta concerneva soprattutto decisioni condivise, non un giudizio personale sulla presidente del Consiglio. Craxi avrebbe criticato un metodo che, a suo avviso, non offriva agli azzurri occasioni per discutere le scelte prima che fossero definite e portate avanti.

La capogruppo avrebbe citato come esempi di precedenti divergenze i dossier sul fine vita, sulle intercettazioni e sul Csm. A suo giudizio, Fratelli d’Italia avrebbe proceduto senza un coordinamento effettivo con Forza Italia. Nel corso della riunione avrebbe descritto una serie di iniziative non concordate e accusato il partito della premier di essersi mosso con arroganza. La richiesta rivolta agli alleati sarebbe di cambiare approccio e di discutere le misure prima di portarle avanti. Si tratta di dichiarazioni riportate sull’incontro, non di un resoconto ufficiale diffuso da Craxi.

Al centro della disputa c’è la norma che riguarda le edizioni digitali dei testi scolastici e universitari. La proposta è sostenuta con l’obiettivo di alleggerire il conto delle famiglie, mentre gli azzurri paventano ripercussioni per editori, lavoratori della carta e operatori della stampa. Craxi avrebbe richiamato anche le esigenze di cartai e tipografi, sottolineando che pure loro hanno nuclei familiari da proteggere. La capogruppo avrebbe aggiunto che un accordo tra forze alleate era raggiungibile, ma mancò un dialogo preliminare. Perciò la contestazione investirebbe sia gli effetti della norma sia l’assenza di un percorso condiviso.

La capogruppo avrebbe sollecitato il no degli esponenti azzurri all’emendamento, minimizzando l’eventuale sconfitta: a suo giudizio, sarebbe stata in gioco una sola proposta. Non è ancora noto, tuttavia, come voterà il gruppo né quale sarà la scelta di ciascun senatore. La presenza di membri di Forza Italia con incarichi nell’esecutivo rende la vicenda particolarmente sensibile. Stando alle informazioni disponibili, la ministra Anna Maria Bernini avrebbe saltato la seduta a causa di un impegno fissato in precedenza; la sua assenza sarebbe legata all’organizzazione dell’agenda, non a un orientamento sul testo.

ANSA, il 18 novembre, ha riferito che il testo era comparso nella manovra, ne era stato eliminato, era poi approdato al decreto Scuola e, infine, era stato messo da parte dalla commissione Bilancio mentre si attendeva il parere governativo. Forza Italia aveva annunciato opposizione, poiché l’iniziativa non era stata concordata. Il resoconto menzionava anche il confronto tra chi sosteneva la disposizione e chi la contestava, con il coinvolgimento di esponenti dell’editoria e del commercio dei libri. Il dibattito comprendeva anche le componenti editoriali e gli operatori del mercato librario, oltre ai partiti coinvolti.



