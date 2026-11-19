



La coppia ha condiviso la gravidanza con un video sui social, dopo aver raccontato il percorso affrontato per diventare genitori.





Nicolò Zenga e Marina Crialesi diventeranno genitori per la prima volta: il bambino è atteso nel 2027. La notizia è stata diffusa dai coniugi attraverso i social, dove un filmato accompagna parole cariche di felicità. Uniti in matrimonio dal novembre 2021, avevano già reso pubbliche le difficoltà affrontate per avere un figlio. Nel messaggio hanno espresso gratitudine agli esperti che li hanno assistiti nelle cure e hanno detto che poi offriranno un racconto più ampio di quanto vissuto. Le immagini del video hanno tono romantico; la coppia non ha fornito ulteriori elementi sulla gestazione o sul parto.

Nelle prime immagini della clip i due coniugi guardano in camera, in piedi l’uno vicino all’altra. Si voltano poi di profilo e si baciano, rivelando il pancione di Marina; subito dopo Nicolò si abbassa per baciarle la pancia. Il video si conclude mostrando la pagina d’apertura di un quotidiano fittizio, The Zenga Times, che dà per il 2027 l’arrivo del Baby Zenga. Nel loro testo la coppia parla di un battito in più nella propria casa e dice che nessun titolo è capace di comunicare pienamente le emozioni. La scena mescola ironia e tenerezza, ma non aggiunge informazioni sui diversi momenti della gravidanza.

Nel giugno 2024, precisamente l’11, Nicolò aveva descritto quanto lui e Marina stessero cercando di diventare genitori da quasi tre anni. Aveva parlato di esami, interventi chirurgici, farmaci, diete e punture che facevano male, ma anche di attese e insuccessi. Le cure avevano richiesto un notevole impegno sul piano finanziario e psicologico. La decisione di raccontarsi era maturata anche grazie all’aiuto ricevuto leggendo le esperienze altrui. Nicolò aveva osservato che, sul tema dell’infertilità, gli uomini si raccontano meno spesso delle donne. Aveva quindi posto l’accento sul fatto che le difficoltà possono riguardare tutti e due i componenti della coppia.

Marina aveva ricostruito la propria esperienza in un’intervista al settimanale DiPiù. Dopo circa otto mesi di tentativi naturali, lei e il marito si erano rivolti a specialisti. La diagnosi era stata di infertilità sine causa: gli accertamenti non avevano individuato una ragione precisa per le difficoltà di concepimento. Era iniziato così un percorso di procreazione medicalmente assistita. L’attrice aveva raccontato di essersi sottoposta a terapie ormonali e a iniezioni di progesterone ed eparina, che le causavano dolore e lividi. All’inizio Nicolò l’aveva aiutata con le punture, anche per sostenerla nella paura degli aghi. Dopo il trasferimento di un embrione era arrivata una gravidanza, poi interrotta.

Alla perdita erano seguiti altri due tentativi di procreazione assistita, entrambi senza successo. Nicolò aveva spiegato che l’infertilità coinvolge la coppia, non soltanto uno dei partner. La sua testimonianza mirava a contrastare pregiudizi e silenzio sul tema. I dati riportati dalla fonte per il 2024 riguardano 7.888 coppie sottoposte a inseminazione semplice con seme del partner: nel 13,4% dei casi era indicato un fattore maschile, mentre nel 12,1% erano presenti fattori maschili e femminili. La relazione del Ministero della Salute riferisce queste percentuali a quella specifica tecnica. La fonte richiama inoltre l’attenzione dell’Organizzazione mondiale della sanità sugli stereotipi che attribuiscono alle donne la responsabilità delle difficoltà, a prescindere dalle cause mediche.

Nicolò e Marina si erano conosciuti su Instagram nel novembre 2020. Un like dell’attrice a una fotografia di lui aveva dato avvio ai messaggi; in seguito si erano incontrati a Roma. Dopo circa sei mesi, il 7 maggio 2021, Nicolò le aveva chiesto di sposarlo. Aveva organizzato una sorpresa in una suite decorata con petali di rosa, seguita da una cena nel ristorante del loro primo incontro. Il matrimonio civile si era svolto a Roma il 21 novembre 2021, con pochi amici, testimoni e damigelle.

Marina aveva chiesto alla sua amica Bebe Vio di celebrare il matrimonio civile. In precedenza l’atleta era stata scelta come damigella per la cerimonia religiosa, che venne rinviata; per il rito civile si candidò invece a officiare. Nicolò aveva riferito che il desiderio di un figlio precedeva le nozze. Alla gravidanza hanno reagito anche Andrea Zenga, fratello di Nicolò, e la compagna di lui, Rosalinda Cannavò: Andrea ha pubblicato un’emoji commossa e Rosalinda le parole «Ti aspettiamo».



