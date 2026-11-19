La Conferenza dei presidenti ha escluso dall’ordine del giorno una proposta di Europa delle Nazioni Sovrane. Roberto Vannacci ha criticato la posizione di ECR e Fratelli d’Italia.





La Conferenza dei presidenti ha escluso dall’ordine del giorno una proposta di Europa delle Nazioni Sovrane. Roberto Vannacci ha criticato la posizione di ECR e Fratelli d’Italia.





La decisione sull’agenda della sessione di Strasburgo della settimana successiva è stata presa dalla Conferenza dei presidenti del Parlamento europeo: il dibattito sulla remigrazione richiesto dal gruppo Europa delle Nazioni Sovrane (ESN) non vi compare. L’ANSA ne ha dato notizia il 18 novembre 2026, riferendo quanto appreso da più fonti parlamentari. Secondo queste, il confronto si è concentrato sul termine «remigrazione», ritenuto non indispensabile nella formulazione del titolo. Non si parla dunque di una votazione in plenaria con 580 voti, ma di una scelta della Conferenza relativa al programma della seduta.

La proposta presentata da ESN portava un titolo inglese sui disordini violenti in Europa e su una strategia europea di remigrazione. Secondo quanto riferito all’ANSA da fonti, soltanto i Patrioti appoggiarono l’iniziativa. Gli altri gruppi, tra cui Partito popolare europeo ed ECR, avrebbero espresso opposizione, manifestando perplessità sull’impiego di quel vocabolo. In ECR siede anche Fratelli d’Italia. Inoltre, la richiesta non era stata inserita nell’elenco ufficiale delle proposte dei gruppi prima della riunione. Nei colloqui preparatori non era emersa un’intesa sulla formulazione del tema. Il programma della plenaria comprende invece un confronto chiesto da The Left, dedicato alla povertà, al Costo della vita e all’emergenza abitativa.

Roberto Vannacci ha affidato a Facebook il proprio commento sulla mancata discussione della remigrazione a Strasburgo. Nel post afferma che ECR, gruppo cui appartiene Fratelli d’Italia, avrebbe sostenuto la sinistra e contribuito in modo determinante a fermare il confronto. Aggiunge che il Parlamento avrebbe espresso 580 voti contrari persino al titolo proposto. La ricostruzione dell’ANSA descrive però una decisione della Conferenza dei presidenti sull’ordine del giorno e riferisce l’opposizione dei gruppi, senza indicare alcuna votazione dell’assemblea né quel conteggio. Vannacci critica quindi Fratelli d’Italia, domanda perché Giorgia Meloni abbia scelto, secondo lui, di schierarsi con la sinistra e invita a discutere la questione ad Atreju. Il suo messaggio presenta queste accuse come una contestazione politica della linea del partito.

Nel suo post, Vannacci richiama il blocco navale promesso e mai realizzato, secondo la sua ricostruzione, e rimprovera alla destra di presentarsi rigorosa durante le campagne elettorali per poi avvicinarsi a idee progressiste. A suo giudizio, la remigrazione deve poter essere affrontata pubblicamente, quale che sia la posizione di chi interviene; escludere la discussione per una singola parola equivale, sostiene, a censurare. Questa è un’interpretazione politica espressa da Vannacci, non la spiegazione ufficiale fornita dagli organi parlamentari. Le fonti raccolte dall’ANSA indicano invece che le riserve riguardavano il lessico del titolo.

La proposta di ESN non va confusa con un’iniziativa dei cittadini europei respinta dalla Commissione europea nel luglio 2026, vicenda distinta descritta da Euronews. Quella petizione chiedeva di sospendere alcuni canali di migrazione legale e di rimpatriare migranti non europei regolarmente residenti, definiti dagli organizzatori «non integrati». La Commissione ne aveva rifiutato la registrazione, ritenendo che le misure fossero basate sull’origine etnica, culturale o di civiltà e contrastassero con i valori dell’Unione. Gli organizzatori avevano annunciato un ricorso. Questi precedenti riguardavano una petizione e non la richiesta di dibattito all’Eurocamera.

Nel medesimo contenuto attribuito a Vannacci compare anche la promozione di un suo libro, presentato come basato su dati pubblici. Il testo pubblicitario cita dieci capitoli e fonti quali Istat, Inps, Ministero dell’Interno, Corte dei conti, Banca mondiale, Nazioni Unite e Fondo monetario internazionale. Tra gli argomenti elencati figurano residenti stranieri, sbarchi, pensioni, occupazione, rimpatri e le ventidue misure del Piano di Remigrazione proposte dall’autore. Sono affermazioni e temi presentati nella promozione del volume, non elementi verificati dalle informazioni disponibili sulla decisione della Conferenza. Il fatto attuale documentato resta la mancata inclusione del dibattito nell’ordine del giorno della plenaria.



