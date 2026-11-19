



Nel processo di primo grado a Monza sono state riconosciute le attenuanti generiche ed è stata concessa la sospensione condizionale. I legali ricorreranno in appello.





Il Tribunale di Monza ha condannato in primo grado Giovanna Rigato a due anni di reclusione per tentata estorsione nei confronti di Silvio Berlusconi. La sentenza riguarda richieste di denaro rivolte all’ex presidente del Consiglio e contestate dalla Procura come qualcosa di diverso da una semplice domanda di sostegno. I giudici hanno riconosciuto le attenuanti generiche, disposto la sospensione condizionale della pena e concesso la non menzione nel casellario giudiziale. La decisione non è definitiva: i legali di Rigato hanno annunciato che presenteranno appello. A Monza si è chiuso così il primo grado, mentre il giudizio potrà proseguire davanti alla Corte d’Appello.

Dopo la partecipazione al Grande Fratello, Rigato aveva frequentato gli appuntamenti organizzati a Villa San Martino, ad Arcore. Durante il processo ha sostenuto che il legame attribuitole con le cosiddette Olgettine avesse avuto ricadute sulla sua attività professionale, pur dichiarando da sempre di non fare parte di quel gruppo. A suo avviso, essere associata a quel contesto avrebbe ristretto le opportunità lavorative e ostacolato il percorso televisivo. I suoi avvocati hanno richiamato questo quadro, affermando che Berlusconi fosse consapevole delle difficoltà.

È la versione portata in giudizio dall’imputata e dalla difesa, non un accertamento autonomo. Tale ricostruzione si oppone alla tesi accusatoria recepita in primo grado, secondo la quale le richieste economiche avrebbero oltrepassato una normale domanda di aiuto e configurato il tentativo di estorsione.

Dalla ricostruzione processuale emerge che, all’inizio del rapporto, Berlusconi avrebbe fornito aiuti economici di propria iniziativa. Col tempo, però, Rigato avrebbe avanzato richieste via via più pressanti. La svolta sarebbe arrivata nel 2016: in un colloquio ad Arcore avrebbe domandato 500mila euro, poi un milione. Per l’accusa contava anche un altro elemento: la donna avrebbe detto che, qualora i contributi fossero stati interrotti, si sarebbe rivolta ai magistrati milanesi. I giudici hanno concluso che quelle sollecitazioni oltrepassavano ciò che poteva considerarsi legittimo sostegno finanziario.

La Procura aveva chiesto una pena di tre anni e sei mesi. La difesa, invece, ha sostenuto che la condotta contestata non costituisse reato e che le richieste fossero legate alla convinzione di aver subito danni alla propria immagine e alla carriera. Il verdetto ha quindi stabilito una pena inferiore a quella sollecitata dall’accusa, riconoscendo le attenuanti generiche. La sospensione condizionale e la non menzione sono state disposte insieme alla condanna. Questi benefici non modificano il carattere di primo grado della pronuncia, che potrà essere sottoposta al vaglio dei giudici d’Appello.

I figli di Silvio Berlusconi, cinque in tutto, si sono costituiti parti civili e hanno chiesto che all’imputata fosse attribuita la responsabilità, oltre a un indennizzo per la sofferenza morale. Nessun ammontare è stato fissato dal Tribunale: la determinazione è stata demandata alla giurisdizione civile. La questione patrimoniale resta dunque irrisolta. Il verdetto di Monza riguarda la responsabilità penale per tentata estorsione; l’eventuale riconoscimento di somme ai familiari richiederà invece un autonomo esame in sede civile.

Gli avvocati di Rigato hanno espresso apprezzamento per le attenuanti generiche e per la sospensione della pena, pur mantenendo la posizione difensiva sull’insussistenza di una responsabilità penale. Hanno dichiarato che presenteranno impugnazione alla Corte d’Appello. La condanna non è pertanto definitiva e potrà essere confermata o rivista nelle fasi successive del giudizio. Il contrasto riguarda la lettura di un rapporto economico: per la Procura le richieste costituivano un tentativo di estorsione, mentre la difesa le riconduce alla convinzione di Rigato di aver riportato danni.



