



Storie Italiane ha interrotto la normale scaletta per ricordare il giornalista, scrittore e conduttore, morto a 91 anni.





Corrado Augias è morto giovedì 19 novembre 2026, a 91 anni. La notizia è arrivata durante la diretta di Storie Italiane su Rai 1: Eleonora Daniele l’ha comunicata ai telespettatori e ha modificato la scaletta della trasmissione per lasciare spazio al ricordo. La scomparsa era stata diffusa da Repubblica. Augias, nato a Roma il 26 gennaio 1935, era giornalista, scrittore, autore e conduttore televisivo. Aveva dedicato oltre sessant’anni alla comunicazione e alla divulgazione culturale, lavorando in diversi ambiti e rivolgendosi a lettori e spettatori.

Durante la puntata sono emerse le diverse tappe del lavoro di Augias, dalla stampa ai programmi televisivi e ai libri, ricordate da Eleonora Daniele. Gli altri presenti hanno contribuito con esperienze e giudizi sulla sua opera. Fra gli ospiti, Antonella Boralevi ha narrato di averlo conosciuto professionalmente quand’era giovane. Ha descritto la relazione con il collega come un’occasione di apprendimento: a suo dire, lui le aveva mostrato come prepararsi e studiare. La scrittrice ha anche ricordato il ruolo di Augias a Panorama, definendolo una presenza di grande rilievo e un insegnante che incoraggiava curiosità e approfondimento.

Per Antonella Boralevi, Augias possedeva una particolare sensibilità nel riconoscere gli argomenti capaci di parlare alle persone. Non si limitava a scegliere temi rilevanti: sapeva anche trovare il modo di presentarli con chiarezza. La scrittrice ha ricordato che in televisione lui avvicinava il pubblico alla cultura, usando un linguaggio accessibile e comunicando autentico entusiasmo, senza sacrificare la sostanza dei temi. Boralevi aveva lavorato con lui da giovane e ha descritto quell’esperienza come formativa.

Gli ha riconosciuto di averle trasmesso insegnamenti utili sul mestiere e sull’importanza di studiare. Nel suo intervento ha espresso riconoscenza per quanto appreso e ha concluso con un saluto affettuoso. Così, accanto alla figura pubblica del giornalista, è emerso il ricordo di una collaboratrice agli inizi del proprio percorso, che lo considerava un riferimento professionale. La sua testimonianza univa dunque la valutazione delle capacità comunicative di Augias.

Tra i capitoli della vita lavorativa di Augias figurano la partecipazione alla fondazione di Repubblica e il periodo trascorso come inviato dall’estero. La televisione lo vide alla guida di Telefono Giallo, Le Storie – Diario Italiano e Quante Storie, prima dell’impegno più recente con La Torre di Babele su La7. Pur occupandosi di questioni e fatti differenti, le trasmissioni miravano a offrire agli spettatori chiavi di lettura. Numerose pubblicazioni completarono il suo percorso, con temi che spaziavano dalla storia alla religione, dall’arte alle grandi città.

Daniele ha sottolineato il contributo di Augias al servizio pubblico della Rai, oltre che il suo lavoro di autore. La conduttrice ha ricordato la professionalità con cui aveva condiviso il proprio sapere attraverso libri e programmi. Il ricordo in studio ha quindi riguardato sia la lunga attività del giornalista sia il modo in cui aveva reso accessibili argomenti complessi. La puntata non si è limitata all’annuncio della morte: gli ospiti hanno partecipato alla commemorazione e Boralevi ha raccontato il rapporto di lavoro con una persona che aveva accompagnato i suoi primi anni professionali.

La carriera di Augias ha attraversato giornali, televisione e saggistica. Le esperienze ricordate da Daniele e Boralevi descrivono un’attività rivolta alla storia, alla politica, alla società e alla letteratura, oltre che alla divulgazione. Nato a Roma nel 1935, Augias aveva raggiunto i 91 anni e aveva lavorato per più di sei decenni nella comunicazione. La notizia della sua morte, resa nota da Repubblica e ripresa in diretta da Rai 1, ha portato Storie Italiane a dedicare parte della trasmissione alla sua biografia. Il ricordo ha incluso i programmi televisivi, i libri, l’esperienza a Repubblica e la testimonianza di una collaboratrice.



