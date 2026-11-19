



Alla vigilia del trilaterale di Shenzhen, alcune immagini hanno suscitato interpretazioni sui rapporti tra Mosca e Pechino.





Le immagini di Vladimir Putin, Donald Trump e Xi Jinping diffuse durante gli appuntamenti diplomatici in Cina hanno generato discussioni sui social. Alcuni commentatori vi scorgono freddezza tra il presidente cinese e quello russo; altri parlano di un’esclusione di Putin dalla foto ufficiale. Le sequenze, però, non provano da sole né uno sgarbo intenzionale né le reali intenzioni dei leader. Giovedì 19 novembre è atteso a Shenzhen il trilaterale tra Stati Uniti, Russia e Cina, organizzato a margine del vertice Apec, l’organizzazione per la Cooperazione economica Asia-Pacifico.

Sul tavolo dovrebbero esserci la non proliferazione nucleare, l’Ucraina, la guerra in Iran e i legami fra le tre potenze. I partecipanti cercherebbero aree d’intesa pur restando distanti su diversi dossier. Lo scenario internazionale è descritto come attraversato da conflitti, attriti economici e rivalità strategiche fra Oriente e Occidente; il vertice, tuttavia, deve ancora tenersi. Non vengono quindi riportati intese concluse o esiti dei colloqui. Le letture dei comportamenti mostrati in pubblico rimangono così distinte dai temi affrontati sul piano diplomatico.

Il futuro dell’Ucraina resta tra le questioni che il vertice dovrebbe affrontare. Nella ricostruzione, Trump e Putin appaiono orientati a valutare percorsi che non richiedano una partecipazione diretta dei governi europei. Xi Jinping sarebbe più cauto, poiché Pechino vuole scongiurare attriti aggiuntivi con l’Unione europea. I legami commerciali ed economici con Bruxelles sono infatti rilevanti per la strategia cinese. Non emerge tuttavia alcun piano comune né un accordo sul conflitto. In precedenza Xi e Putin avevano esaminato i rapporti tra i rispettivi Paesi. In quell’occasione hanno riaffermato l’obiettivo di ampliare la collaborazione economica sino-russa e hanno presentato la relazione bilaterale come elemento favorevole alla stabilità mondiale. Il quadro riferito non chiarisce come tali posizioni possano conciliarsi nel confronto trilaterale imminente.

Trump e Putin non hanno avuto un bilaterale formale, ma un colloquio informale, indicato come “pull aside”, ai margini degli appuntamenti. Sarebbe durato circa quaranta minuti e avrebbe riguardato soprattutto la guerra in Ucraina. Il Cremlino ha riferito che Putin ne è uscito di buon umore; Trump ha ricordato il loro rapporto di lunga data. Non sono Stati annunciati nuovi negoziati. Il confronto tra Trump e Xi è durato oltre un’ora. I due hanno parlato del Medio Oriente, degli effetti della guerra in Iran e delle ripercussioni sui mercati energetici internazionali.

Nel descrivere Xi, Trump ha parlato di un amico; ha inoltre detto che Washington e Pechino intendono contribuire a far terminare la guerra Ucraina e ha promosso i loro scambi commerciali. Xi ha lodato il percorso diplomatico, indicando rispetto, equità e reciprocità quali basi dei rapporti fra i due Paesi. Davanti alle telecamere il confronto è sembrato sereno. Nella foto ufficiale Trump e Xi appaiono affiancati, mentre Putin pare più lontano. In un filmato Xi non saluta con una stretta di mano il russo e conversa con Trump: alcuni utenti hanno parlato di umiliazione protocollare.

Secondo altri commentatori, il comportamento di Xi servirebbe a segnalare il diverso peso delle nazioni, oppure la maggiore dipendenza russa dalla Cina rispetto a quella inversa. Un testo condiviso online racconta che Putin non avrebbe potuto comparire accanto a Trump e Xi nella foto di gruppo. Riferisce inoltre che, dopo lo scatto, il presidente cinese si sarebbe rivolto al collega statunitense, lasciando il russo alle proprie spalle. Il post sostiene anche che Xi non si fosse recato in aeroporto per ricevere Putin.

La fonte non offre ulteriori riscontri. Anche l’ipotesi che Putin fosse insoddisfatto resta una lettura del linguaggio del corpo: i video non accertano intenzioni o uno sgarbo deliberato. Russia e Cina hanno ribadito pubblicamente la loro collaborazione, mentre il trilaterale è ancora atteso.



