



A La Volta Buona ha riferito che la discussione durò circa 21 minuti, mentre Ornella Muti e Pasquale La Rocca aspettavano il giudizio.





Durante La Volta Buona, trasmissione pomeridiana di Rai 1 guidata da Caterina Balivo, Alberto Ravagnani ha parlato del lungo scambio tra Barbara d’Urso e Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle. La sua stima è di circa 21 minuti, escluse le pause pubblicitarie. L’ex sacerdote ha inoltre descritto ciò che vedeva nella Sala delle Stelle: gli altri concorrenti erano rimasti stupiti dal profumo spruzzato e dal protrarsi della discussione. Secondo il suo racconto, il gruppo osservava da dietro le quinte, incredulo, senza sapere quando il confronto si sarebbe concluso.

Nel corso di una puntata condotta da Milly Carlucci, Ballando con le Stelle ha visto il consueto spazio riservato alle valutazioni trasformarsi in un confronto tra Guillermo Mariotto e Barbara d’Urso. Il giudice ha diretto uno spruzzo di profumo verso la concorrente, dando origine a polemiche e reazioni sui social. L’episodio è rimasto al centro dell’attenzione anche nei giorni successivi, ripreso sia dalla stampa sia da altre trasmissioni. Tra le interpretazioni emerse figurava quella di una scena ideata per conquistare visibilità. Barbara d’Urso ha negato questa ricostruzione e ha fatto sapere di essere amareggiata per quanto successo.

Nel programma La Volta Buona, Alberto Ravagnani ha riferito che, mentre Barbara d’Urso e Guillermo Mariotto discutevano davanti alla giuria, Ornella Muti e Pasquale La Rocca erano in attesa del giudizio sulla loro performance. La coppia ha quindi dovuto aspettare durante una parte della trasmissione più lunga del normale. Il retroscena riguarda anche la durata della puntata, non solo il confronto tra giudice e concorrente. Ravagnani ha spiegato che gli altri partecipanti, riuniti nella Sala delle Stelle, seguivano da lontano ciò che avveniva in pista. Nel suo racconto ha parlato della sorpresa generale, senza riferire battute o commenti attribuibili ai singoli concorrenti.

Per Ravagnani, il confronto seguito alla performance si discosta dai tempi consueti: i commenti ordinari della giuria durano in genere quattro-sette minuti. Nel caso di polemiche forti, ha riferito, quel tempo può crescere notevolmente e anche triplicarsi. La discussione tra Barbara d’Urso e Guillermo Mariotto avrebbe raggiunto circa ventuno minuti effettivi, esclusi gli stacchi pubblicitari. Il dato rappresenta il resoconto dell’ex sacerdote, non una verifica indipendente della durata. Intanto Ornella Muti con Pasquale La Rocca rimaneva in attesa delle valutazioni sulla loro esibizione, mentre il programma andava avanti. Ravagnani ha descritto una situazione eccezionale, con la coppia costretta ad aspettare che il botta e risposta terminasse prima di conoscere il verdetto proprio.

L’ex sacerdote ha riferito che, nella Sala delle Stelle, alcuni vip non avrebbero gradito dover aspettare mentre la lite proseguiva. Ravagnani non ha indicato quali concorrenti fossero contrari, né ha riportato frasi pronunciate da loro. Nel suo racconto, il nodo è la differenza fra il tempo normalmente assegnato alle esibizioni e quello occupato dal confronto. La discussione avrebbe così cambiato il ritmo della puntata, lasciando gli altri partecipanti in attesa. Ravagnani ha parlato dello stupore condiviso, ma non ha collegato l’episodio alle valutazioni ricevute da Ornella Muti e Pasquale La Rocca o al risultato della gara.

Il resoconto di Ravagnani è arrivato dopo che la vicenda aveva continuato a circolare fuori dallo studio. La fonte principale collega le polemiche al gesto del profumo e al lungo confronto, ma non offre ulteriori dettagli sulle reazioni social. L’intervento televisivo si concentra soprattutto su ciò che i concorrenti hanno percepito dalla Sala delle Stelle e sul tempo trascorso prima che Muti e La Rocca ricevessero il giudizio. Non vengono forniti elementi che permettano di stabilire se la durata fosse stata prevista o se il segmento avesse modificato altre parti della scaletta. Il racconto resta dunque attribuito a Ravagnani.



