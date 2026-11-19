Scomparso la sera del 18 novembre, aveva ideato e condotto Detto tra noi. Aveva 82 anni e aveva lavorato anche a Mediaset.





Scomparso la sera del 18 novembre, aveva ideato e condotto Detto tra noi. Aveva 82 anni e aveva lavorato anche a Mediaset.





È morto la sera del 18 novembre Piero Vigorelli, giornalista, conduttore televisivo ed ex sindaco di Ponza. Il suo decesso è arrivato a poche ore dalla notizia della morte di Corrado Augias, in una giornata di lutto per la Rai. Vigorelli era noto soprattutto per Detto tra noi, il programma di Rai 2 che ideò e condusse dal 1991 e che portò la cronaca in diretta nel pomeriggio televisivo. La trasmissione, nota anche come La cronaca in diretta, andò in onda dal febbraio 1991 all’aprile 1994 e superò le seicento puntate quotidiane.

Nato il 15 giugno 1944 a Zugo, in Svizzera, All’anagrafe Pier Lombardo Vigorelli, era figlio del critico letterario Giancarlo Vigorelli e di Vittoria De Fazio, che lavorò nel cinema come segretaria di edizione e aiuto regista. Divenne giornalista nel 1970 e iniziò a Tempo Illustrato, seguendo inchieste, politica, mafia e terrorismo. Tra le interviste di quella fase ci fu quella al presidente egiziano Anwar al-Sadat, che attirò attenzione internazionale per le aperture sulla prospettiva di due Stati, Israele e Palestina. In seguito lavorò per quindici anni al Messaggero, occupandosi di cronaca e Parlamento e svolgendo incarichi da inviato e corrispondente.

Dal 1984 al 1989 fu a Parigi, dove presiedette anche l’Associazione della Stampa Estera. Entrò in Rai nel 1989; con Detto tra noi, due anni dopo, propose collegamenti dai luoghi degli avvenimenti, testimonianze e aggiornamenti su vicende in corso. La ricostruzione della sua carriera riferisce ascolti medi intorno al 30%, punte del 48% e quasi cinque milioni di spettatori. La formula è indicata come anticipatrice di programmi successivi quali La vita in diretta. Per quasi sei anni, mentre raccontava anche mafia e criminalità organizzata, Vigorelli visse sotto scorta, con auto blindata, giubbotto antiproiettile e carabinieri al seguito.

In un’intervista con Pierluigi Diaco ricordò quel periodo e l’attentato di via Fauro, al quale Maurizio Costanzo era scampato nel maggio 1993. Vigorelli disse che, dopo Costanzo, sarebbe toccato a lui, ma sostenne di non avere mai avuto paura. Dal 1994 al 1996 diresse la Testata giornalistica regionale della Rai, durante la presidenza di Letizia Moratti. Tra le iniziative promosse figuravano la terza edizione del Tg regionale, il Tg itinerante e la presenza online delle redazioni regionali, con attenzione agli italiani residenti all’estero. Nell’aprile 1997 passò a Mediaset: condusse Lex – Storie di quotidiana ingiustizia, Parlamento In e Super partes e fu vicedirettore di Videonews.

Nel 1998-1999 diresse Verissimo. Per Rete 4 ideò Miracoli, sulle guarigioni, le apparizioni, i mistici e i veggenti: la trasmissione superò cinquanta prime serate, con share medio del 25%, e trattò anche presunti prodigi e falsi profeti. Nel dicembre 2005 fu nominato vicedirettore del Tg5, con delega a Verissimo; dal 2010 al 2013 presiedette Telecom Italia Media Broadcasting. Nel maggio 2012 si candidò a sindaco di Ponza con una lista civica, dopo il commissariamento del Comune, e vinse per quattordici voti. Rimase in carica fino al 2017, seguendo temi energetici, pannelli fotovoltaici sugli edifici pubblici e il contrasto all’occupazione abusiva del suolo pubblico.

Durante il suo mandato fu autorizzata la realizzazione di un dissalatore, che però non venne costruito. Nel 2024, intervistato da Pino Nano per gli ottant’anni, Vigorelli ricordò anche il dissalatore e il porto turistico fra i progetti non realizzati. Era stato vicesegretario nazionale della Fnsi e consigliere nazionale dell’Ordine dei giornalisti; nel 2023 aderì alla Figec-Cisal. Scrisse, con Enzo Catania, L’industria della droga, uscito nel 1973, e libri su miracoli e guarigioni straordinarie. Lascia la moglie, la figlia Ilaria, giornalista, e due nipotine. Per il suo ottantesimo compleanno disse di rimpiangere il giornalismo della carta stampata e della televisione.



