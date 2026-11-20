



Emanuele Fiano ha lasciato il partito dopo il voto sul disegno di legge contro l’antisemitismo. La fonte ricorda altri addii e passaggi ad altre forze politiche.





Il Pd ha votato contro una proposta della maggioranza volta a contrastare l’antisemitismo; in seguito a quel voto Emanuele Fiano ha deciso di abbandonare il partito. L’ex deputato, figlio di Nedo Fiano, che fu deportato ad Auschwitz e ne sopravvisse, ha associato la propria attività pubblica alla difesa della causa ebraica. Quando si è svolta la votazione, Fiano non era più membro della Camera e non ha partecipato. La fonte colloca la sua uscita il giorno dopo la decisione parlamentare e segnala il suo disaccordo con la linea adottata. L’addio viene così ricondotto alle divergenze sul provvedimento e sull’orientamento del Pd verso la questione ebraica.

Ha annunciato l’addio anche Aurelio Mancuso, esponente della direzione romana del Pd e nome storico della comunità Lgbt nazionale. Mancuso ha rivolto critiche a Elly Schlein, affermando che, per non creare contrasti con Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, il Pd avrebbe causato una frattura con l’ebraismo italiano. Dopo decenni di attività, ha detto, non riconosce più nel partito la propria casa politica. La dichiarazione illustra la sua motivazione personale e non prova autonomamente eventuali responsabilità della segreteria. Tanto lui quanto Fiano hanno legato la propria scelta alla linea del Pd sul tema, pur esprimendo valutazioni personali.

Durante l’esame del provvedimento contro l’antisemitismo, cinque membri del Pd hanno votato in difformità dalle indicazioni interne: Piero Fassino, ex segretario dei Democratici di sinistra; Lorenzo Guerini, presidente del Copasir e già ministro della Difesa; Lia Quartapelle; Virginio Merola, ex sindaco di Bologna; Nicola Carè, eletto all’estero. Fiano non era in condizione di votare, essendo ormai fuori dalla Camera. La fonte non riferisce che questi cinque abbiano abbandonato il Pd e non fornisce indicazioni sulla loro eventuale ricandidatura. La loro posizione sul testo non autorizza a concludere che abbiano già deciso il proprio futuro elettorale, né a supporre ragioni personali non riportate.

Pina Picierno, eurodeputata che ha abbandonato il Pd affermando di non riconoscervi più uno spazio per i riformisti. Esponenti della sinistra l’avevano accusata di corresponsabilità morale nel genocidio a Gaza. Picierno ha anche rimproverato al partito una posizione poco chiara su Vladimir Putin e sugli estremismi. Elisabetta Gualmini, che siede con lei, ha lasciato i dem per aderire ad Azione. A spiegazione della decisione ha indicato la direzione, da lei ritenuta radicale, assunta dal Pd e un’intesa politica che, secondo la sua valutazione, lo collegherebbe a Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Maurizio Landini. Sono giudizi personali delle due interessate.

Marianna Madia, che Walter Veltroni aveva lanciato insieme a Picierno, ha dichiarato di poter essere più utile fuori dal Pd. In precedenza aveva denunciato l’esistenza, a suo giudizio, di gruppi di potere nel partito sia a livello nazionale sia sul territorio. Carlo Cottarelli, arrivato in Parlamento grazie a Enrico Letta, aveva lasciato il seggio poco dopo l’insediamento di Schlein. Tra gli altri casi figurano Annamaria Furlan, già segretaria della Cisl e senatrice; Caterina Chinnici, eurodeputata poi passata a Forza Italia, figlia di Rocco Chinnici, magistrato assassinato dalla mafia; Massimiliano Smeriglio, eurodeputato ed ex vicepresidente della Regione Lazio; Enrico Borghi, senatore passato a Italia Viva. Le vicende hanno ragioni differenti.

Sono ricordati anche Andrea Marcucci, ex capogruppo considerato riformista, Giuseppe Fioroni, già ministro e tra i fondatori del Pd, e Carmelo Miceli, in passato membro della Commissione Antimafia. La fonte precisa che alcuni non avevano più un seggio, senza datare ogni uscita né ricostruire tutte le motivazioni individuali. Secondo l’autore, gli addii segnalerebbero una diminuzione del peso moderato e riformista; a Schlein viene attribuito il progetto di mutare il Pd in una formazione movimentista, più radicale nelle posizioni. Queste sono valutazioni politiche, non fatti dimostrati dalle dimissioni considerate singolarmente. La ricostruzione richiama contrasti politici, ma non offre i motivi dettagliati di ogni scelta di lasciare il partito.



