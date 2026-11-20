Bruno Mars racconta il commiato al padre e ripercorre quanto Peter Hernandez abbia inciso sulla sua formazione musicale.





Bruno Mars racconta il commiato al padre e ripercorre quanto Peter Hernandez abbia inciso sulla sua formazione musicale.





Giovedì 19 novembre Bruno Mars ha affidato a Instagram la notizia della morte di Peter Hernandez, suo padre, avvenuta a 74 anni. Tra i contenuti del post ci sono immagini e ricordi della famiglia, oltre a una fotografia in bianco e nero: vi si vede il cantante abbracciare il padre nel letto di un ospedale. Mars ha riferito che l’ultima occasione per stringerlo è stata la settimana prima. L’incontro, avvenuto poco prima della morte, accompagna il suo congedo. Il musicista ha concluso il messaggio menzionando anche la madre, Bernadette San Pedro Bayot, alla quale ha dedicato un pensiero affettuoso e pubblico.

Il ricordo condiviso da Bruno Mars mette in risalto l’influenza esercitata da Peter Hernandez sulla sua formazione. Il padre fu il primo a orientarlo artisticamente e a trasmettergli l’amore per la musica; il cantante gli riconosce di avergli insegnato tutto quello che sa, soprattutto in quell’ambito. Hernandez si prese cura dei cinque figli: Bruno, il fratello e le quattro sorelle. La loro casa era un luogo in cui la musica accompagnava la vita quotidiana. La perdita riporta così al centro una relazione che ha segnato gli anni dell’infanzia e contribuito a delineare il percorso professionale del musicista, prima ancora del successo internazionale.

Un’ultima frase del post di Bruno Mars è dedicata alla madre: il cantante ha pregato il padre di darle un bacio, ricordando che Bernadette San Pedro Bayot è morta nel 2013. La richiesta collega il lutto appena vissuto a una precedente perdita e mostra quanto la madre rimanga nei suoi pensieri. Mars immagina, in modo simbolico, che i genitori possano incontrarsi di nuovo. Non aggiunge invece particolari sulle circostanze della morte di Hernandez. Le foto accompagnano il tributo, mentre quella dell’abbraccio nel letto d’ospedale documenta l’ultimo incontro che l’artista ha raccontato. Rendendo pubblico lo scatto, ha diffuso insieme anche il saluto rivolto a entrambi i genitori.

Alla guida dei Love Notes, Peter Hernandez suonava le percussioni e portava il gruppo doo-wop nei locali di Waikiki, alle Hawaii. Nella stessa formazione Bernadette cantava e danzava. La loro attività offrì al piccolo Bruno le prime occasioni per conoscere il palcoscenico: già a quattro anni appariva negli spettacoli nel ruolo di Little Elvis, scelto dai genitori. Imitava il cantante statunitense e si faceva notare per la predisposizione alla musica e all’intrattenimento. In un colloquio con Hawaii News Now, Peter spiegò che il figlio era tanto piccolo da dover essere sistemato sopra una pedana, altrimenti gli spettatori non riuscivano a vederlo. L’aneddoto racconta come il padre sostenne gli inizi del bambino.

La separazione dei genitori segnò un periodo complicato anche lontano dai palchi. Parlando a 60 Minutes, trasmissione televisiva statunitense, Bruno Mars ritornò alle Hawaii e ricordò che, dopo la rottura, lui, il fratello e Peter Hernandez si sistemarono per un po’ in un’unica stanza, dentro un parco ormai chiuso. Il cantante ha conservato soprattutto l’immagine del padre impegnato a trovare una sistemazione notturna per i figli. Quel ricordo aiuta a inquadrare la centralità del legame fra i due, descritto come fondamentale per Bruno sia nella sfera privata sia nel percorso musicale. Prima che arrivasse la fama mondiale, i familiari dovettero affrontare ristrettezze economiche.

Nel percorso familiare descritto da Bruno Mars emergono tanto l’incoraggiamento artistico di Peter Hernandez quanto la sua attenzione alle necessità dei figli. Il padre introdusse Bruno al palco quando aveva quattro anni e, dopo la separazione, cercò un luogo dove lui, il fratello e le sorelle potessero dormire. Il cantante ha richiamato quel sostegno nel ricordare l’ultimo abbraccio con Hernandez, morto a 74 anni. Il post del 19 novembre comprende anche un pensiero per Bernadette San Pedro Bayot, la madre scomparsa nel 2013.



