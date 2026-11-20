



Eleonora Cottarelli ha dato la notizia durante una trasmissione di Sky Sport. Vicinanza alla famiglia anche dall’Hellas Verona.





Elena Buccianti, moglie del giornalista sportivo Paolo Condò, è morta a 53 anni. La notizia è stata comunicata in diretta su Sky Sport da Eleonora Cottarelli, che ha rivolto un messaggio di vicinanza al collega e ai figli Andrea e Matteo. La scomparsa è avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì 19 novembre. Nell’annuncio non sono state indicate le cause del decesso. Cottarelli ha parlato a nome della squadra dell’emittente, interrompendo il racconto sportivo per ricordare Buccianti e manifestare sostegno alla famiglia colpita dal lutto.

Cottarelli ha riferito che la scomparsa era stata improvvisa e ha fatto arrivare a Paolo Condò e ai figli l’abbraccio dei colleghi dell’emittente. Nel corso della trasmissione ha ricordato Elena come una donna accogliente, piena di allegria e capace di divertire. Ha poi menzionato la loro amicizia e il fatto di aver conosciuto di persona diversi componenti della redazione. Il suo intervento ha perciò espresso solidarietà alla famiglia, ma ha anche restituito la familiarità che Buccianti aveva sviluppato con alcune persone dell’ambiente professionale in cui lavorava il marito.

Nel concludere il suo intervento, Cottarelli ha nominato ancora Paolo, Andrea e Matteo, ricordando che il dolore per Elena era condiviso da chi l’aveva conosciuta. Non ha aggiunto particolari sulle ragioni o sulle circostanze della morte, mantenendo l’attenzione sulla famiglia e sul ricordo della donna. Anche l’Hellas Verona ha diffuso un messaggio pubblico di cordoglio. Il club ha richiamato il contributo di Condò nel racconto dello Scudetto della squadra e, a nome della famiglia gialloblù, ha manifestato vicinanza ai figli e ai loro cari.

Nel comunicato diffuso dall’Hellas Verona, il club si è stretto attorno al giornalista e ha fatto arrivare alla famiglia le proprie condoglianze. La società ha richiamato il contributo di Condò nel raccontare la stagione dello Scudetto, definendolo una firma indimenticabile di quella storia. Il messaggio ha incluso Andrea e Matteo, oltre agli altri familiari, e ha espresso la vicinanza dell’intera comunità gialloblù. Si tratta di un omaggio collegato al lavoro del giornalista e al rapporto con il club; non aggiunge informazioni sulle cause della morte di Buccianti, che non sono state rese note.

Nato a Trieste nel 1958, Paolo Condò ha trascorso oltre tre decenni alla Gazzetta dello Sport, per poi lavorare anche a la Repubblica e al Corriere della Sera. A partire dal 2015, agli articoli sulla stampa ha affiancato la partecipazione ai programmi negli studi di Sky Sport. Inoltre, dal 2010 rappresenta l’Italia fra i giurati del Pallone d’Oro. La fonte lo inquadra come giornalista sportivo e presenza televisiva negli approfondimenti. Questi dati professionali accompagnano il ricordo diffuso dall’emittente, senza spostare l’attenzione dalla notizia della scomparsa della moglie Elena, avvenuta quando aveva 53 anni.

La comunicazione di Cottarelli e il cordoglio dell’Hellas Verona sono i fatti pubblici riferiti dopo la scomparsa. Il primo è arrivato durante una trasmissione di Sky Sport, con un ricordo personale e un saluto rivolto ai familiari; il secondo è stato diffuso dalla società attraverso una nota. Entrambi i messaggi hanno nominato Condò e i figli Andrea e Matteo, esprimendo vicinanza alla famiglia. Non risultano, nei testi consultati, indicazioni sulle cause del decesso. Il racconto resta quindi limitato alle informazioni comunicate: Elena Buccianti è morta nella notte tra mercoledì e giovedì 19 novembre, a 53 anni.



