



Per la diretta di sabato 21 novembre, la produzione ha concordato con gli autori e il direttore una diversa collocazione in studio, annunciata da Milly Carlucci





La nuova collocazione in studio vedrà Alberto Matano sedere al fianco di Guillermo Mariotto sabato 21 novembre. A comunicarlo è stata Milly Carlucci, ospite di La Volta Buona, su Rai 1, dove Caterina Balivo conduce il programma e le ha chiesto conto della scelta. Matano prenderà la postazione che era di Barbara d’Urso. Il piano è stato concordato dalla produzione con gli autori e il direttore. Carlucci ha chiarito che si vuole ricondurre l’interesse verso la competizione e le prove dei concorrenti. La novità segue giorni di tensioni fra la partecipante e il giurato, ma non permette di concludere che il loro dissidio sia terminato.

La possibilità di separare i due era stata discussa da giorni. A La Volta Buona, Mariotto aveva detto che la decisione spettava alla produzione e a Carlucci. Non aveva anticipato quale sarebbe stato il nuovo assetto. Alla domanda su Matano seduto accanto a lui, aveva risposto scherzando sui profumi. La battuta richiamava l’episodio che aveva alimentato le polemiche con d’Urso. Carlucci ha poi precisato che l’iniziativa era partita proprio da Matano. Secondo la conduttrice, il presentatore de La Vita in Diretta si è offerto come portatore di un ramoscello d’ulivo. Lei, gli autori e il direttore hanno accettato la proposta. Ha escluso che la produzione voglia sfruttare il contrasto.

Nel dialogo con Carlucci, Balivo le ha domandato se preferisse Mariotto o d’Urso. La conduttrice ha evitato di schierarsi a favore di uno dei due, spiegando che il suo sostegno va a Ballando con le Stelle e al successo della trasmissione. Ha detto di appoggiare inoltre ciascun componente della giuria, selezionato dalla squadra con stima e affetto. Carlucci ha rammentato che d’Urso entrò nel cast tre anni fa, mentre Mariotto collabora con il programma da 21 anni. Lo stilista aveva paragonato a una sorella la conduttrice, parlando del loro legame professionale. Aveva anche definito lo show una trasmissione di punta della Rai, gradita al pubblico.

Nel collegamento Mariotto ha raccontato l’affetto che riceve quotidianamente. Non misura il sostegno sui social: alcuni spettatori, ha detto, lo apprezzano per strada e ai semafori. Ha chiamato i social “sputacchiera”, criticando i giudizi online. Senza citare d’Urso, ha parlato poi di persone capaci di riconoscere l’autentico. Le parole sono successive agli scambi pubblici, non provano un’intesa. Mariotto è giurato di Ballando da oltre vent’anni e collabora con Carlucci da 21 anni.

La vicenda prese avvio dalle parole di Mariotto rivolte a d’Urso: la chiamò prima “poveraccia” e poi “finta”. In seguito fece discutere anche il profumo che lo stilista spruzzò. Dopo le scuse pronunciate all’inizio, disse di non provare pentimento e di non voler rinnovare le scuse per un’azione che, a suo dire, non aveva fatto. Successivamente rivolse alla concorrente l’accusa di ipocrisia e sostenne che arrivasse in trasmissione già irritata. Sull’episodio del profumo, Mariotto ha affermato che d’Urso non ne era il bersaglio: negli studi dedicati a Pippo Baudo, secondo lui, si sentiva un cattivo odore. La fonte riporta voci non verificate circa eventuali topi.

Carlucci non ha avallato la spiegazione di Mariotto, ma neppure l’ha smentita in pubblico. La modifica della disposizione riguarda la gestione della puntata, senza chiarire se fra i due sia cambiato qualcosa. L’appuntamento è fissato per sabato 21 novembre; l’anno non viene indicato dalla fonte. Non sono forniti particolari ulteriori sul trasferimento, oltre al passaggio della sedia di d’Urso a Matano, che starà accanto a Mariotto. Il pubblico vedrà la sistemazione durante la puntata. Carlucci ha descritto l’intento della produzione: riportare l’interesse sul ballo e sulle esibizioni. Non ha parlato di pace raggiunta né preannunciato altri sviluppi. Il cambio di posto resta quindi distinto dalla disputa fra concorrente e giurato.



