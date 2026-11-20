



Nell’intervista a Repubblica, la figlia parla della malattia, degli abbracci e del saluto con una frase di Seneca





La notizia della morte di Corrado Augias, avvenuta il 19 novembre 2026 quando aveva 91 anni, è stata seguita il giorno dopo dal racconto di Natalia. Nell’intervista concessa a Maria Novella De Luca su Repubblica, la figlia ha parlato degli ultimi mesi e dell’addio in famiglia. Ha riferito che il padre aveva sofferto e che, prima della sua scomparsa, si erano abbracciati a lungo. Per salutarsi, lui citò Seneca e l’importanza di vivere il presente. Per Natalia, il padre rappresentava ogni misura.

Nel ricordo di Natalia emerge anche una consuetudine che racconta il carattere riservato del rapporto con Corrado. Quando studiava in Inghilterra e tornava in Italia, lui la aspettava all’aeroporto. Invece di abbracciarla, le porgeva la mano e le diceva di evitare troppe scene. La figlia ha spiegato che gli abbracci sono arrivati soltanto negli ultimi giorni, quando padre e figlia si sono stretti più volte prima del congedo. Natalia ha raccontato che negli ultimi mesi tutta la famiglia ha condiviso la sofferenza accanto a lui.

In quel periodo Corrado chiedeva spesso di rivedere una fotografia scattata da uno dei figli di Natalia. Nell’immagine apparivano lui e Daniela Pasti, ripresi da dietro mentre procedevano abbracciati. La scena gli richiamava, secondo la figlia, i versi di un poeta tedesco, dedicati a due persone che attraversano insieme affanni e gioie, mano nella mano. Così un gesto abituale e una fotografia diventavano per lui immagini di vicinanza.

Secondo Natalia, la foto suscitava in Augias il ricordo dei versi di un autore tedesco: vi comparivano due persone che, unite per mano, avevano attraversato momenti difficili e felici. Da quel richiamo la figlia passava alla storia d’amore dei genitori. Daniela, allora diciassettenne, incontrò Corrado, di 23 anni, in estate a Dobbiaco. Il legame fra loro durò quasi sette decenni. Dopo le nozze partirono per la Spagna affidandosi all’autostop; se la Resistenza antifranchista non li accoglieva, trovavano riparo nei cimiteri. Augias raccontava quell’impresa sorridendo.

La notizia della scomparsa, resa nota il 19 novembre, fa da sfondo alle parole riportate nell’intervista. Nato a Roma il 26 gennaio 1935, Corrado Augias lavorò come giornalista, scrittore, autore e presentatore televisivo. La7 ha programmato per lunedì 23 novembre, in prima serata, uno speciale dal titolo «Corrado Augias, Saluto di un Maestro». Andrea Salerno, direttore della rete, ha spiegato che la puntata era stata ideata con Augias: il giornalista aveva selezionato estratti da alcune puntate de La Torre di Babele, scelto la sigla e stabilito la frase finale. Aveva inoltre voluto la messa in onda di lunedì.

La rete ha ricordato che Augias collaborava con La7 dal settembre 2023. La camera ardente sarà accessibile sabato 21 novembre, dalle 10 alle 18, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, con entrata dalla scalinata del Vignola. La famiglia celebrerà in privato i funerali laici, ma non ne ha ancora comunicato il giorno. Il successivo appuntamento è fissato per sabato 28 novembre alle 11: nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma si terrà un memoriale. È prevista la presenza di Nicola Piovani, mentre gli altri omaggi sono in via di definizione.

Nel ritratto pubblicato dall’ANSA, l’attività di Augias comprende televisione, radio, giornali e impegno nella diffusione della cultura. Fra le trasmissioni che la Rai associa al suo percorso figurano Telefono Giallo, Quante Storie, Città segrete e La gioia della musica. La7 ha richiamato anche La Torre di Babele, programma da lui guidato a partire dal 2023. Per vent’anni, dal 2001 al 2021, rispose su Repubblica alle missive dei lettori: le richieste furono quasi seimila. Nell’intervista, Natalia ha preferito delineare suo padre attraverso episodi della sfera domestica e ricordi personali, con tono intimo e affettuoso.



