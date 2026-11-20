



Il video sulla fragilità democratica fu trasmesso in ottobre, ma le fonti indicano date diverse. Il 23 novembre La7 proporrà uno speciale preparato da Augias con Andrea Salerno.





Corrado Augias è morto il 19 novembre 2026, a 91 anni, dopo aver lavorato fino agli ultimi giorni a La Torre di Babele, il programma di La7 che conduceva dal 2023. In ottobre, prima di una puntata di M – Il figlio del secolo, aveva rivolto ai telespettatori un appello sulla democrazia. Il giornalista aveva descritto come crisi economica, povertà e paura possano alimentare smarrimento e sfiducia, spingendo le persone a desiderare un uomo forte che prometta soluzioni rapide. Il suo intervento è tornato d’attualità dopo la scomparsa.

Augias aveva collegato quelle condizioni all’ascesa di Benito Mussolini e al fascismo, avvertendo che dinamiche simili possono ripresentarsi. La democrazia, aveva spiegato, può perdere consistenza poco alla volta, senza che il cambiamento sia subito evidente. Per questo invitava i cittadini a difendere la libertà ogni giorno, senza darla per acquisita. Nel discorso riconosceva i limiti del sistema democratico: è lento, imperfetto e talvolta le decisioni sembrano tardare. Ma, sosteneva, tutela il diritto di vivere, dissentire ed essere liberi. In chiusura chiedeva agli spettatori se fossero consapevoli dei rischi in corso.

La data dell’intervento è indicata in modo non uniforme nei materiali disponibili. La fonte principale lo colloca nell’ultima puntata regolare della stagione, trasmessa il 12 ottobre. La scheda di La7 Play associa invece il video al 19 ottobre, giorno della prima puntata televisiva di M – Il figlio del secolo. Entrambe le fonti lo descrivono come un’introduzione alla serie, ma non consentono di chiarire la discrepanza. Le date non vanno confuse con lo speciale dedicato ad Augias, programmato per lunedì 23 novembre e registrato prima della sua morte.

La7 manderà in onda lo speciale in prima serata il 23 novembre. Il direttore della rete, Andrea Salerno, ha raccontato di averlo preparato insieme ad Augias. L’ANSA riferisce che il titolo scelto è “Corrado Augias, Saluto di un Maestro” e che il giornalista contribuì a definire la scaletta. Selezionarono materiali provenienti da due o tre puntate di La Torre di Babele, stabilendo insieme il montaggio, la sigla e le parole conclusive. Augias indicò anche il lunedì come giorno della trasmissione, perché era la serata associata al suo programma. Salerno ha dichiarato che i contatti proseguirono sino alla fine.

La trasmissione speciale non coincide con il richiamo diffuso in ottobre né con l’ultimo episodio ordinario menzionato dalla fonte principale. Quella puntata terminò con un pensiero sul Novecento e sull’importanza di tutelare la libertà. La rete aveva concordato con Augias anche il filmato dell’appello, poi pubblicato sui social. Dopo una lunga esperienza in Rai, nel 2023 il giornalista approdò a La7; continuò quindi a occuparsi di La Torre di Babele fino agli ultimi giorni. Non ci sono elementi per dire che avesse pensato il discorso sulla democrazia fragile come un congedo: soltanto in seguito alla sua scomparsa fu definito il suo ultimo appello televisivo.

M – Il figlio del secolo, tratto dall’omonimo romanzo di Antonio Scurati, racconta la nascita del fascismo in Italia e l’ascesa al potere di Mussolini. La serie è diretta da Joe Wright e Luca Marinelli interpreta il futuro dittatore. La7 ne ha trasmesso la prima puntata il 19 ottobre. Il 26 ottobre Augias introdusse il terzo e il quarto episodio, dedicati anche alla genesi della Marcia su Roma e alla fine dello Stato liberale. In quella serata parteciparono a un confronto Umberto Galimberti, Antonio Scurati, Stefano Bises e Dacia Maraini. La discussione riguardò i meccanismi che possono indebolire la democrazia attraverso paura, rabbia e violenza.



