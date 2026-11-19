



Andrea Salerno ha raccontato che il conduttore lavorò alla scaletta e al montaggio dello speciale in onda lunedì 23 novembre.





La7 trasmetterà lunedì 23 novembre uno speciale di La Torre di Babele, ideato con Corrado Augias quando era ancora vivo. Andrea Salerno, alla guida dell’emittente, lo ha raccontato ad Adnkronos: il giornalista aveva contribuito a organizzare la scaletta e a montare il ricordo televisivo. Il nome della puntata resta da definire, anche se «Ciao Corrado» è una delle proposte. Salerno ha spiegato che Augias conosceva la futura programmazione dopo la sua morte e desiderava intervenire nella scelta dei materiali. Il programma riunirà momenti significativi.

Aveva 91 anni Corrado Augias quando morì, il 19 novembre. Scrittore e presentatore, si occupò di informazione e divulgazione culturale, offrendo al pubblico occasioni per esplorare la storia, la letteratura e i temi della società contemporanea. Negli anni più recenti fu al timone di La Torre di Babele, su La7, affrontando questioni complesse con ospiti appartenenti a diversi ambienti. Il programma esordì il 3 dicembre 2023. Nel corso delle edizioni si confrontò con autori, registi, intellettuali, giornalisti e figure dello spettacolo. Per Salerno, l’esperienza televisiva fu una collaborazione professionale condivisa, portata avanti fino agli ultimi tempi.

Andrea Salerno, direttore di La7, ha spiegato che si recò da Corrado Augias per preparare con lui lo speciale previsto dopo la sua morte. I due definirono la successione dei contenuti e il montaggio del ricordo. Augias conosceva la destinazione della puntata e partecipò alle scelte consapevolmente. In onda saranno proposti brani rilevanti de La Torre di Babele, insieme ad altri materiali. Salerno ha aggiunto che il progetto rispecchiava il congedo televisivo che il conduttore desiderava. La rete non ha ancora stabilito quale sarà il titolo ufficiale; «Ciao Corrado» è stata indicata come una possibile denominazione dello speciale commemorativo.

Il direttore di La7 ha ricordato la collaborazione con Augias come un’esperienza preziosa: prima lo guardava in tv da giovane, poi lavorò con lui per tre anni. Nel post pubblicato sui social, Salerno ha manifestato riconoscenza per ciò che il giornalista gli aveva insegnato e dato, oltre che per il lavoro condiviso. Ha fatto sapere anche che l’emittente si unisce a Natalia, ai nipoti e a tutte le persone a lui care. Il saluto sarà quello deciso insieme ad Augias. Il post includeva un filmato preceduto da «Ciao Corrado», in cui il conduttore si soffermava sulla storia novecentesca.

Augias, nel filmato, ripercorre il secolo scorso distinguendone due momenti. Il primo fu, secondo la sua analisi, dominato da due guerre mondiali, massacri, tre dittature e milioni di vittime uccise in modo sistematico nei campi di sterminio. La seconda fase portò invece, nonostante le contraddizioni, una maggiore serenità; in Europa si costruì lo Stato sociale, ha ricordato. Ha poi osservato che oggi quel modello è in pericolo. Il suo intervento terminava con un pensiero personale, formulato come tentativo di considerare l’intero secolo. La7 ha scelto di proporre quel passaggio nel video dedicato ad Augias.

La trasmissione di lunedì offrirà dunque al pubblico un ultimo intervento televisivo preparato dallo stesso Augias, che partecipò alle scelte prima di morire. Salerno ha sottolineato la lucidità del conduttore e ha spiegato che il lavoro comune proseguì fino alla fine. Il programma speciale ripercorrerà momenti della sua esperienza su La7, iniziata nel dicembre 2023 con La Torre di Babele, e restituirà anche la riflessione sulla storia e sul presente contenuta nel video. L’emittente non ha ancora reso ufficiale il titolo, mentre «Ciao Corrado» resta una delle ipotesi indicate dal direttore. La messa in onda è prevista per lunedì 23 novembre.



