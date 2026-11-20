



Dopo la condanna definitiva del gioielliere di Grinzane Cavour, i familiari dei due rapinatori uccisi e Alessandro Modica avanzano richieste economiche.





Le pretese economiche collegate all’assalto alla bottega di Mario Roggero oltrepasserebbero, insieme, quota tre milioni e mezzo. A presentarle sono i parenti di Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli, morti nello scontro a fuoco, e Alessandro Modica, complice ferito. Dopo il verdetto irrevocabile contro il negoziante di Grinzane Cavour, condannato a quattordici anni e nove mesi, la vicenda si arricchisce di un risvolto finanziario. Studio Aperto ha riferito l’ammontare nel proprio servizio del 19 novembre. Il servizio riferisce che nel centro piemontese la cifra suscita discussioni e reazioni. Non riporta, tuttavia, quanto abbia domandato ciascun interessato, né spiega la ripartizione delle somme richieste.

Il fatto avvenne il 28 aprile 2021, poco prima delle sette di sera. Tre uomini fecero ingresso nella gioielleria, dove Mario Roggero era con moglie e figlia. La ricostruzione dice che portavano coltelli e pistole, risultate poi finte. Per ottenere contanti e oggetti preziosi nella cassaforte, intimidirono chi era presente. Non viene chiarito se anche i coltelli fossero finti oppure veri. Usciti dal negozio, si avvicinarono alla vettura destinata alla fuga. Roggero lasciò la gioielleria con la sua arma e li raggiunse. Partirono dei colpi: Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli persero la vita, Alessandro Modica fu ferito. Il resoconto non aggiunge particolari sulle precise modalità degli spari.

Le richieste e la condanna

La somma riportata riguarda le domande dei familiari dei due uomini uccisi e del componente della banda sopravvissuto. Il materiale non specifica gli importi individuali, le voci di danno invocate o la fase processuale in cui le richieste sono state presentate. Non riferisce neppure decisioni già assunte su queste pretese. Di conseguenza, gli oltre 3,5 milioni di euro sono una cifra richiesta, non un risarcimento che risulti riconosciuto o liquidato. La condanna definitiva citata nella notizia riguarda invece Roggero e la pena detentiva di 14 anni e 9 mesi. Le richieste economiche e la decisione penale sono quindi due aspetti distinti del caso.

Il servizio di Studio Aperto del 19 novembre segnalò confronto riacceso a Grinzane Cavour senza precisare posizioni o ampiezza delle reazioni locali.

La rapina del 2021

La ricostruzione situa l’avvio dell’episodio nel locale: gli intrusi fecero pressioni sui presenti affinché consegnassero denaro e preziosi riposti nella cassaforte. Poi si allontanarono a piedi verso l’auto. Roggero uscì impugnando la propria pistola e li raggiunse; i colpi costarono la vita a Mazzarino e Spinelli e ferirono Modica. Non sono raccontati i ruoli dei singoli nello scontro, né sono fornite altre notizie identificative, oltre ai nomi delle due vittime e del ferito. È specificato che le pistole dei tre erano finte; sulla natura dei coltelli manca invece un chiarimento. Si tratta del quadro dell’episodio richiamato dalla notizia, che non illustra le motivazioni o i criteri delle pretese finanziarie.

Il procedimento penale a carico di Roggero è indicato come concluso con una condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due dei tre uomini che avevano assaltato la sua attività. La fonte non indica la data della sentenza, il tribunale o le motivazioni della decisione. Non offre quindi elementi per ricostruire altri passaggi del processo. Sul Piano economico, riferisce soltanto che i familiari dei due deceduti e il ferito chiedono complessivamente oltre 3,5 milioni di euro.

Non sostiene che un giudice abbia accolto le domande o che la cifra sia già stata versata. L’esito delle richieste non è precisato e il materiale disponibile non segnala sviluppi successivi. La vicenda riportata resta così legata alle pretese risarcitorie e alla ricostruzione della rapina del 28 aprile 2021.



