



Oltre 250 professionisti chiedono ai presidenti delle Camere verifiche sulle procedure della Commissione. In un’iniziativa separata, 19 scienziati si sono rivolti anche a Sergio Mattarella.





La Commissione parlamentare d’inchiesta sull’emergenza Covid è al centro di una lettera firmata da oltre 250 professionisti, indirizzata ai presidenti delle Camere. Pubblicato da Il Foglio e ripreso da ANSA il 17 novembre 2026, il testo chiede verifiche sullo svolgimento degli ascolti, sul trattamento riservato ai convocati e sui criteri usati per esaminare i dati scientifici. I sottoscrittori invitano inoltre a distinguere le dichiarazioni individuali dei commissari dalle conclusioni dell’organo e si dicono pronti a incontrare Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana.

La ricostruzione parlamentare della pandemia non viene contestata nella lettera: la richiesta riguarda le garanzie e le modalità di lavoro della Commissione, da sottoporre a verifica istituzionale secondo ANSA. I sottoscrittori paventano che gli esperti ricevano un trattamento sommario. Accusano inoltre la Commissione di promuovere affermazioni contrarie alla scienza e di mostrare più considerazione per i no vax che per gli scienziati. Aggiungono che le evidenze vanno vagliate secondo criteri trasparenti e che chi partecipa alle audizioni deve essere trattato con rispetto.

Fra i nomi citati nell’articolo ANSA figurano il premio Nobel Giorgio Parisi, Silvio Garattini, Roberto Burioni e Antonino Cartabellotta. Hanno firmato anche i presidenti di Siaarti, Simeu e Simi, insieme a primari che nel 2020 erano impegnati nell’assistenza durante la pandemia. La stessa fonte indica la presenza di oltre cinquanta professori ordinari ed emeriti e di oltre cinquanta direttori di reparto e di dipartimento. I firmatari chiedono che i poteri della Commissione d’inchiesta siano esercitati per accertare i fatti e nel rispetto delle garanzie previste, senza faziosità o pregiudizi.

La Repubblica ha dato notizia il 18 novembre di un’iniziativa separata, sottoscritta da 19 persone e indirizzata anche a Mattarella. Diversamente dalla lettera firmata da oltre 250 aderenti, questo appello è stato inviato dai suoi autori al capo dello Stato e ai presidenti di Camera e Senato. I firmatari manifestano timori per alcuni aspetti dell’attività della Commissione. Tra i nomi riportati dal quotidiano figurano Matteo Bassetti, Massimo Ciccozzi, Giuseppe Remuzzi, Walter Ricciardi, Giuseppe Novelli, Francesco Cognetti, Cristina Mussini e Lucia Del Mastro. Il documento richiama la libertà della ricerca scientifica e la centralità delle evidenze.

I sottoscrittori ritengono legittimo che il Parlamento esamini la gestione dell’emergenza, accerti responsabilità e sbagli e ricavi indicazioni per il futuro. A loro parere, tuttavia, l’indagine non deve diventare un’occasione per screditare pubblicamente medici, ricercatori e scienziati. La Repubblica riferisce che il documento considera anche l’eventuale riammissione agli albi di sanitari radiati per comportamenti durante la pandemia: il diritto di dissentire e di esprimere opinioni, sostengono, non elimina gli obblighi professionali. Esprimono infine timori per la fiducia nella medicina scientifica, la disinformazione e le vaccinazioni.

Le due iniziative convergono sulla richiesta di correttezza nel confronto, ma non vanno confuse: la lettera dei più di 250 è rivolta a La Russa e Fontana e insiste sulle modalità delle audizioni; quella dei 19 si rivolge anche a Sergio Mattarella e pone l’accento sull’indipendenza della comunità scientifica. Un ulteriore articolo del Foglio, datato 18 novembre, riferisce che la Federazione degli ordini dei medici ha sostenuto le richieste dei 255 scienziati e chiesto garanzie sulle audizioni. Riporta anche la replica di Marco Lisei e Lucio Malan, che hanno accusato i firmatari di voler sottrarre gli esperti alle domande. Il materiale fornito non documenta un appello unitario di oltre 250 persone rivolto a Mattarella.



