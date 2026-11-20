La gara di giovedì 19 novembre ha premiato Gabriele, che ha conquistato il jackpot e poi chiuso la sfida da campione. Scotti ha festeggiato con Lui; Samira Lui lo ha invitato a fare attenzione.





La gara di giovedì 19 novembre ha premiato Gabriele, che ha conquistato il jackpot e poi chiuso la sfida da campione. Scotti ha festeggiato con Lui; Samira Lui lo ha invitato a fare attenzione.





Gabriele, sales analyst di Milano, ha vinto 90.000 euro ed è diventato campione de La Ruota della Fortuna nella puntata di giovedì 19 novembre. Il concorrente ha conquistato prima un jackpot di 76.300 euro, poi ha confermato la vittoria risolvendo un ulteriore tabellone. Gerry Scotti, trascinato dall’entusiasmo, lo ha invitato a salire sul bancone. Samira Lui gli ha chiesto di fare piano, preoccupata per la situazione. Dopo la proclamazione, Gabriele si è commosso e ha pianto in studio.

In gara con Samira Lui c’erano Paola, detentrice del titolo, e Manuel, infermiere di Donà. La campionessa tornava dopo aver raccolto nella puntata precedente denaro e una Fiat 600 Hybrid. L’apertura dello show ha visto Samira entrare accompagnata da “Malibù” di Sangiovanni. Poi lei e Scotti hanno ironizzato sul vestito elegante: Lui ha notato la presenza di persone raffinate alla Ruota e lei ha replicato: «Uno fa eccezione».

Le prime manche hanno distribuito le vittorie fra i tre partecipanti. Paola ha risolto “La locanda di Samira”, dedicata ai Saganaki. Manuel si è aggiudicato “Il Regno degli animali”, con il tabellone sul succiamiele del reggente. Gabriele ha prevalso nella prova musicale del juke box, dedicata a “Una vita da mediano”. Scotti ha commentato il brano ricordando l’importanza dei mediani: nello sport e nella vita quotidiana, ha osservato, sono figure che aiutano a far funzionare le cose.

La manche intitolata “Chiacchiere da bar” affrontava l’autostima e ha generato un momento divertente a proposito dei selfie. Samira ha raggiunto Scotti per farsi fotografare con Lui. Il presentatore ha immaginato che lo scatto venisse pubblicato sui siti del programma e dei conduttori, oppure mostrato dal regista Giovalli. A lei la foto è piaciuta, ma Lui ha dichiarato che erano usciti male. La competizione ha poi cambiato ritmo con il Round Jackpot, dopo vari turni segnati dalle bancarotte.

Nel corso del Round Jackpot, tutti e tre hanno subito bancarotte; Gabriele, però, ha trovato la soluzione di un tabellone impegnativo sulle Olimpiadi. Giri fortunati gli hanno consegnato il jackpot, pari a 76.300 euro. La somma ha fatto esplodere la gioia in studio: Scotti, festeggiando, lo ha chiamato a salire sul bancone, mentre Samira gli raccomandava prudenza. Il conduttore ha spiegato di essere felice perché Gabriele aveva giocato con il programma e si era meritato il premio.

Per ottenere il titolo di campione, il jackpot non era sufficiente: Gabriele doveva vincere anche la partita. Ha risolto il tabellone sui fusi orari della Francia, assicurandosi così la proclamazione. Soltanto allora, secondo il resoconto, ha compreso pienamente quanto era accaduto e si è lasciato andare alle lacrime. Scotti ha annunciato che il concorrente aveva vinto 89.900 euro ed era il nuovo campione; ha aggiunto di non avere un fazzoletto. Il montepremi è poi cresciuto nella “Ruota delle Meraviglie”.

Per la parte finale, tre tabelloni attendevano Gabriele, tutti associati alla “voce”. La sua somma è cresciuta e il totale ha raggiunto 90.000 euro. Non è indicato quale importo abbia prodotto l’aumento. Dopo la soluzione della prova sui fusi orari, era stato annunciato un bottino di 89.900 euro: quello conclusivo risulta quindi maggiore di 100 euro. Scotti, al termine, ha espresso gratitudine per la possibilità di condividere con il concorrente vicende di umanità. La trasmissione si è conclusa con Gabriele campione, dopo il jackpot e la prova finale.



